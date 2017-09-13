Мини-фильм Софии Копполы о коллекции Panthère de Cartier

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Мода
Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.
Слоганом к мини-фильму могла бы стать фраза: «В этих часах вам не захочется терять ни минуты». Предлагаем прожить под этим девизом новый сезон
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