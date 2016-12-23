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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

23 декабря 2016

Мелочи жизни: подарки на Новый год для нее

Аксессуары, которые будет рада получить каждая

На удачу

Символ наступающего года – Огненный Петух – диктует свою палитру, которая принесет удачу в 2017. Прежде всего это все оттенки красного: от насыщенного винного до канареечного цветов. Именно в такой гамме рекомендуется выбрать наряд для новогодней ночи. В случае, если огненная палитра категорически не к лицу, ситуацию спасут аксессуары и украшения, подходящие на роль подарка, который так и хочется сразу примерить.

Подарки для нее

Сумка Dior, босоножки Chloé, фен Dyson Supersonic, маска для сна Agent Provocateur, берет Koton, серьги DSquared2, ремень и шарф By Malene Birger, оправа Versace, кошелек Coccinelle

Королеве танцпола

Блеск металла и пайеток – составляющие эталонного наряда для любой вечеринки. Беспроигрышный вариант – микс элегантного черного с металлизированными акцентами: украшениями, клатчем или часами. Для полноты образа в подарок девушке, не пропускающей самые громкие тусовки в городе, подойдут статусные аксессуары в том же цветовом сочетании: солнцезащитные очки, перчатки или брелоки для сумки.

Подарки для нее

Клатч Louis Vuitton, браслет Aldo, часы DKNY, комплект белья Aubade, брелок Fendi, очки Dolce & Gabbana, бутылка для воды S’well, моносерьга Himére, бирка для багажа Elisabetta Franchi, перчатки Coccinelle

Fashionista

Меховые сумки, крупные браслеты, серьги в стиле «бохо», классические платки каре – в списке желаний настоящей поклонницы моды найдется все вещи, мало-мальски зарекомендовавшие себя как must have любого гардероба. Если вычеркнуть своим подарком хоть один пункт из этого огромного списка, увлеченная погоней за трендами сезона fashionista гарантированно будет счастлива.

Подарки для нее

Сумка Max Mara, босоножки Blumarine, платок Salvatore Ferragamo, браслет Tous, серьги Roberto Cavalli, часы Fossil, альбом Kanye, Juergen & Kim («Кузнецкий Мост 20»), подвеска Max & Co, наушники Happy Plugs x H&M, записная книжка Smythson

Поклоннице классики

Она перебирала мамины украшения из жемчуга и бредила теми самыми лодочками Manolo Blahnik из «Секса в большом городе», будучи школьницей, а теперь занимает высокий пост в компании со строгим дресс-кодом? Идеальным подарком для карьеристки с ностальгией по экстравагантным нарядам, достойным Кэрри Брэдшоу, станут сезонные версии культовых аксессуаров вроде сумки Chanel или крупного браслета с жемчугом разного размера.

Подарки для нее

Сумка Сhanel, балетки Manolo Blahnik, браслет Bally, ремень L.K.Bennett, чехол для смартфона Prada, ароматическая свеча Bonpoint, солнцезащитные очки Céline, шарф By Malene Birger, кольцо Miu Miu, платок Lanvin

Студентке-рэйверше

Еще ярче, еще пестрее – повальное увлечение техно-рэйвами, ставшее за последний год одним из самых заметных трендов в ночной жизни, превратилось едва ли не в целую субкультуру со своими правилами, местами силы и дресс-кодом. Старшее поколение адептов техно по старинке выбирает total black look, а их младшие коллеги по тусовке смело разбавляют наряд яркими деталями. И правда, когда, если не сейчас?

Подарки для нее

Рюкзак Moschino, кардхолдер Bally, носки Alexander Arutyunov x St. Friday Socks, набор нашивок House of Voltaire (www.farfetch.com), бандана Levi’s, кеды Vans x Toy Story, брелок Salvatore Ferragamo, шарф Loewe, часы Swatch, сумка на пояс Iceberg

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