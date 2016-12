Лучшие итальянские бренды сумок

Меховая и аксессуарная мануфактура Эдоардо и Адель Фенди на улице дель Плебисито в Риме была в 1925-м году первой – и за последующие десятилетия стала едва ли не самым главным местом для коренных римлян, где всегда можно было найти самое роскошное меховое пальто или кожаную сумку. Сегодня Дом Fendi производит любую одежду и аксессуары, которые можно себе только представить. А сам бренд ассоциируется с именем Карла Лагерфельда, который пришел на место креативного директора в 1965 году. Но успех знаковых сумок итальянской марки полностью лежит на Сильвии Вентурини Фенди – именно она создала культовую The Baguette в 1997-м, The Spy в 2005-м и the B Bag в 2006-м. Наверное, самая популярная модель Fendi в современном мире – Peekaboo с будто бы открытой застежкой.