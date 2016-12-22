Лучшие итальянские бренды сумок

Когда мы сделали первый материал «Лучшие итальянские бренды обуви», реакция на него была неоднозначной. Читательницы разделились на два лагеря – одни восхищались и уже составляли список брендов для предновогоднего шопинга, другие с нескрываемым раздражением вопрошали: «А где же Prada и Gucci?». Отвечаем – они здесь, в нашем списке лучших итальянских брендов сумок. Это вовсе не значит, что бархатные туфли «Мэри Джейн» Prada или слиперы с мехом Gucci не лучшие. Просто эти итальянские Дома сделали себе имя именно на сумках и аксессуарах из кожи, что мы и хотим подчеркнуть. А чтобы образование в сфере итальянских аксессуаров было полным, мы добавили и другие выдающие итальянские марки, у которых стоит поискать сумку мечты.

Prada

Первый магазин братьев Прада открылся в миланской галерее Vittorio Emanuele в 1913 году – за сумками из новаторской кожи Saffiano, чемоданами и сундуками туда в те времена съезжалась вся европейская аристократия. Бренд Prada, каким мы знаем его сейчас, зародился гораздо позже – в 70-х, когда у руля встала внучка Марио Прада, Миучча. И опять же по-настоящему ее руководство началось со статусного аксессуара – в 80-х дизайнер представила линию сумок и рюкзаков из высокотехнологичного черного нейлона, внешне почти неотличимого от шелка. С современными сумками Prada его объединяет разве что скромный треугольный логотип, известный теперь во всем мире. На что обращать внимание в текущих коллекциях бренда? На элегантную модель Paradigme, сумку через плечо Prada Cahier с гитарным ремнем и на клатчи с принтами из 60-х.

Fendi

Меховая и аксессуарная мануфактура Эдоардо и Адель Фенди на улице дель Плебисито в Риме была в 1925-м году первой – и за последующие десятилетия стала едва ли не самым главным местом для коренных римлян, где всегда можно было найти самое роскошное меховое пальто или кожаную сумку. Сегодня Дом Fendi производит любую одежду и аксессуары, которые можно себе только представить. А сам бренд ассоциируется с именем Карла Лагерфельда, который пришел на место креативного директора в 1965 году. Но успех знаковых сумок итальянской марки полностью лежит на Сильвии Вентурини Фенди – именно она создала культовую The Baguette в 1997-м, The Spy в 2005-м и the B Bag в 2006-м. Наверное, самая популярная модель Fendi в современном мире – Peekaboo с будто бы открытой застежкой.

Gucci

Вот уж где настоящие итальянские страсти, так это в истории Дома Gucci. За более чем 90 лет существования в марке произошло все, что можно и невозможно себе представить – триумфы, скандалы, корпоративный шпионаж, модные открытия и даже одно заказное убийство. Неудивительно, что Вонг Кар-Вай собирается снимать фильм о том, как в 1995-м году Маурицио Гуччи был застрелен по приказу своей бывшей жены Патриции. Но вернемся все-таки к триумфам – новаторство Дома Gucci в 30-х годах заключалось в изобретении собственного материала, холста с принтом из сплетенных бриллиантов. Эту ткань до сих мор можно увидеть на сумках марки, а в те времена из нее делали в основном чемоданы. В 50-х Gucci стал первым итальянским брендом, настолько популярным в Штатах, что с их сумкой ходила даже Джеки Кеннеди – собственно, с этой модели, Jackie, и началась эра it-bags Дома. Gucci всегда любили шокировать – в 90-х мир изумляли коллекции Тома Форда, а сегодня – фантазера Алессандро Микеле. Именно этот дизайнер придал сумкам Gucci их современный облик – богато украшенный декором, слоганами и всеми возможными оттенками.

Valextra

Дом Valextra, основанный в Милане в 1937 году, часто называют «единорогом» в мире аксессуаров – эти сумки редкие, волшебные в исполнении и неизменные с самого момента основания. Итальянский стиль не назовешь минималистским, и Valextra тут была первопроходцем – основатель бренда Джованни Фонтана делал акцент исключительно на драгоценности и экзотичности кожи, не используя при этом никаких элементов декора. Ни логотипа, ни затейливой фурнитуры, ни украшений. В итоге эти сумки и багаж, наряду с редкими бриллиантами, оказывались в коллекциях самых утонченных людей – от Грейс Келли до Аристотеля Онассиса. Сегодня дизайном бренда занимается Питер Сэвилл – художник-оформитель, работавший над обложками всех главных британских поп- и рок-групп последних 20-ти лет. И его влияние нельзя не заметить по динамике цветов и редких орнаментов в сумках Valextra – теперь они не только ценные, но и артистичные, вполне в духе времени.

Bottega Veneta

Заметили искусное плетение на всех сумках Bottega Veneta? Оно называется Intrecciato и благодаря нему о бренде заговорили во всем мире. Мишель Тадей и Ренцо Зенгиаро основали Bottega Veneta в 1966 году в Виченце, городке между Вероной и Венецией. В переводе с итальянского название Дома можно перевести, как «Венецианская мануфактура» - и действительно, первые годы своей жизни Bottega была скорее мастерской, куда ценители прекрасного обращались за уникальными плетеными сумками и аксессуарами из кожи. В 2000-х годах итальянский Дом получил вторую жизнь – с приходом дизайнера Джайлза Дикона и стилиста Кэти Гранд о марке впервые заговорили, как о трендсеттере. Сегодня все коллекции бренда создает немец Томас Майер, который так же, как создатели Bottega Veneta ценит изобретение Intrecciato – эта техника до сих пор украшает все аксессуары Дома.

Zanellato

Основанный в 1976 году бренд Zanellato в родной Италии хорошо известен и искренне любим – согласитесь, не каждая сумка оказывается на государственной почтовой марке, и, тем более, дважды. Модель Postina, мягкая, из фактурной кожи и с двумя замочками, один из которых – обманка, была создана «по мотивам» традиционной сумки итальянских почтальонов середины века. У этого аксессуара даже есть собственный логотип – характерный ригель, также один из символов 50-х. Говорят, Postina – самая подделываемая сумка в Италии. Отличить оригинал от подделки можно благодаря специальной гравировке на одной из заклепок. Но зацикливаться исключительно на этой модели Zanellato тоже не стоит – остальные сумки у бренда получаются не менее удобными, вместительными и красивыми. И если ищите доказательств, отправляйтесь в первый бутик марки в России в «Крокус Сити Молле».

Paula Cademartori

Паула Кадемартори, может, и родилась в Бразилии, но свою первую линию сумок запустила именно в Италии, где обучалась дизайну аксессуаров. Бросив работу в Versace, Паула запустила собственную марку в 26 лет – причем начинала она действительно с малого и даже представлялась собственным ассистентом, чтобы произвести впечатление на байеров. Paula Cademartori – один из тех брендов, который раскрутился благодаря интернету и стрит-стайлу: яркий графичный дизайн ее сумок быстро оценили стилисты и редактора моды, а главное – фотографы. Сегодня такое безумие орнаментов и оттенков отходит в прошлое. Но мы считаем, что одна сумка Cademartori в гардеробе современной девушки все же быть должна.

Furla

Глядя на энергичный дизайн сумок Furla, никогда не догадаешься, что история этого бренда насчитывает уже 90 лет. Альдо Фурланетто, создатель марки, прошел все тернии, прежде чем начать продавать те сумки, благодаря которым Furla известна сегодня – он торговал недорогой кожгалантерей и сумками чужих брендов в своем бутике в Болонье с одноименным названием. Однако, Furla, которую мы знаем и любим, появилась в 70-х – именно тогда Альдо представил публике полноценную коллекцию сумок. За всю историю у Furla было несколько хитов – это и элегантные модели Linda, вместительные Capriccio, забавные и новаторские Candy, сделанные, в частности, из прозрачного пластика. Но наш бессменный фаворит – компактная сумка Metropolis, всегда создающаяся с фантазией.

Sara Battaglia

Дизайнер Сара Батталья сшила свою первую сумку в 6 лет, украв у мамы, известного итальянского скульптора, отрез ткани на платье. Дальше самое интересное – девочка умудрилась продать эту сумку своей воспитательнице. Неудивительно, что именной бренд Сары добился таких успехов – и дело не только в коммерческой жилке, но и в артистичном взгляде на мир, который она разделяет со своей сестрой Джованной Баттальей. Визитные карточки бренда Sara Battaglia – бахрома, калейдоскопические цвета и фурнитура в виде бантов на клатчах. Скажете, что видели все это у Salvatore Ferragamo? Разумеется, ведь сегодня Сара создает для Дома капсульную линию

Coccinelle

Пармский регион Италии известен на весь мир своими кулинарными изобретениями – от пармезана до мясных продуктов. Но в 1978 году семья Мацциери разорвала шаблоны и начала выпускать сумки. С итальянского Coccinelle переводится как божья коровка, а цвета аксессуаров марки напоминают скорее об экзотических растениях – тут есть и салатовый, и нежно-голубой, и фуксия, и гранат. При этом форму сумок самые лаконичные и точно вписывающиеся в современность – обратите внимание на трапециевидную модель B14 и сумку через плечо с фигурным клапаном Clessidra.

Pugnetti Parma

Бренд Pugnetti Parma совсем молод – дизайнер Филиппо Пуньетти основал его в 2015-м. Но пусть возраст вас не обманывает – Пуньетти использует старинные техники, известные только мастерам на Пармской мануфактуре, которая, между прочим, существует с конца XVII века. Обработка и окрашивание кожи, комбинирование отрезов и конструирование – все эти этапы создания сумок Pugnetti Parma почти ничем не отличаются от старинных, тех, что использовали еще в традициях Возрождения. Современными же эти модели делают, как всегда, детали – сумки Пуньетти узнаваемы за счет «галстучного» декора на застежках и замочке.

Elena Ghisellini

Даже если вы никогда не слышали имя Елены Гиселлини, то вы точно видели результаты ее работы – в течение девяти лет эта уроженка Генуи создавала сумки для Домов Givenchy, Emilio Pucci и Roberto Cavalli. В 2014-м году Елена решила раскрыть свое имя миру и создала собственную марку. Сумки Elena Ghisellini легко узнаваемы – благодаря радужному пэчворку, темному юмору, чувственным формам и исключительного качества коже.

Giancarlo Petriglia