До сих пор считаете, что не стоить тратить деньги на красивое белье, если его некому показать? Спешим вас переубедить: в первую очередь вы делаете это для себя. Нет времени, чтобы найти «тот самый» комплект? Всегда есть Instagram, который можно листать по пути на работу. ELLE нашел 6 Instagram-профилей, которые сломают ваши стереотипы о нижнем белье.

Corporelle

Питерский бренд с французским акцентом: такой же утонченный, минималистичный и сексуальный. Фотографии в аккаунте говорят сами за себя — на вид хрупкие и в то же время дерзкие комплекты хочется потрогать, примерить и выделить в своем гардеробе отдельную полку для них. А еще рука сама тянется на иконку «отправить» возлюбленному — с подарком без повода определились.

F3 Studio

Здесь есть белье и для поклонников «50 оттенков серого», и для нежных барышень. Кожаные чокеры, пояса для чулок, прозрачные черные комплекты и нежные шелковые пижамы пастельных тонов буквально гипнотизируют. К тому же создатели Instagram-шоурума сразу наглядно показывают, как можно сочетать сексуальное белье с любым образом — будь то встреча с подругами или вечеринка.

Summersoul intimates

Кружево, сетка, шелк и бархат — ваши главные соблазнители. Мимо этого аккаунта сложно пройти, ведь разнообразие ассортимента поражает, а каждый второй комплект воплощает все фантазии. Кроме того, все белье выполняется на заказ.

My Illusion

Неплохая альтернатива Agent Provocateur — для тех, кто любит роскошное кружевное белье, к тому же сделанное вручную. Невероятные вышивки и детали на утонченных комплектах поражают воображение, так что обычное белье вы здесь не найдете — только на особенный случай (который всегда можно придумать).

Lovegoods lingerie

Спортивное белье, изящные нежные комплекты, пижамы и купальники. Яркие цвета в минималистичном исполнении привлекут даже любительниц монохрома, а дизайн оценила бы сама Белла Хадид, которая обожает раздельные купальники с завышенными плавками.

La intusion