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    20 июля 2017

    Ленты и кружево: лучшее нижнее белье в Instagram

    6 чувственных брендов белья, которым невозможно сказать «нет»

    До сих пор считаете, что не стоить тратить деньги на красивое белье, если его некому показать? Спешим вас переубедить: в первую очередь вы делаете это для себя. Нет времени, чтобы найти «тот самый» комплект? Всегда есть Instagram, который можно листать по пути на работу. ELLE нашел 6 Instagram-профилей, которые сломают ваши стереотипы о нижнем белье.

    Corporelle

    Нижнее белье
    Нижнее белье

    Питерский бренд с французским акцентом: такой же утонченный, минималистичный и сексуальный. Фотографии в аккаунте говорят сами за себя — на вид хрупкие и в то же время дерзкие комплекты хочется потрогать, примерить и выделить в своем гардеробе отдельную полку для них. А еще рука сама тянется на иконку «отправить» возлюбленному — с подарком без повода определились.

    F3 Studio

    Нижнее белье
    Нижнее белье

    Здесь есть белье и для поклонников «50 оттенков серого», и для нежных барышень. Кожаные чокеры, пояса для чулок, прозрачные черные комплекты и нежные шелковые пижамы пастельных тонов буквально гипнотизируют. К тому же создатели Instagram-шоурума сразу наглядно показывают, как можно сочетать сексуальное белье с любым образом — будь то встреча с подругами или вечеринка.

    Summersoul intimates

    Нижнее белье
    Нижнее белье

    Кружево, сетка, шелк и бархат — ваши главные соблазнители. Мимо этого аккаунта сложно пройти, ведь разнообразие ассортимента поражает, а каждый второй комплект воплощает все фантазии. Кроме того, все белье выполняется на заказ.

    My Illusion

    Нижнее белье
    Нижнее белье

    Неплохая альтернатива Agent Provocateur — для тех, кто любит роскошное кружевное белье, к тому же сделанное вручную. Невероятные вышивки и детали на утонченных комплектах поражают воображение, так что обычное белье вы здесь не найдете — только на особенный случай (который всегда можно придумать).

    Lovegoods lingerie

    Нижнее белье
    Нижнее белье

    Спортивное белье, изящные нежные комплекты, пижамы и купальники. Яркие цвета в минималистичном исполнении привлекут даже любительниц монохрома, а дизайн оценила бы сама Белла Хадид, которая обожает раздельные купальники с завышенными плавками.

    La intusion

    Нижнее белье
    Нижнее белье

    Бренд облюбовали российские звезды, особенно кружевные и яркие бархатные комплекты. Прятать такую откровенную красоту вряд ли захочется, так что смелым девушкам точно понравятся бралетты и бархатные боди насыщенных красных и бордовых цветов с прозрачными деталями.

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