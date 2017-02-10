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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

10 февраля 2017Сергеева Алина

Lady in Red: как носить красное платье?

Главные лайфхаки для самых смелых девушек

С красным платьем во все времена дела обстояли неоднозначно. Если уж случится модная победа, то она будет убедительной и сокрушительной для оппонентов: удачный образ в красном платье — это всегда нокаут для окружающих. Но не думайте, что красное платье автоматически означает, что вы роскошная женщина. Если образ не удался, то, увы, ваш провал заметят все. Вы просто не сможете ускользнуть с мероприятия незамеченной. Именно поэтому говорят, что красное платье — не для всех.

Как выглядеть в красном уместно, модно, не too much и не так, словно это ваш последний шанс, — об этом наши лайфхаки.

Минимализм

Минимализм

Цвет — это уже много. Не перегружайте образ деталями. Выбирайте лаконичные платья простого кроя и простой фактуры. Не усердствуйте с прической и бьюти-образом в целом — простота сыграет только на руку красному наряду.

Детали

Детали

Если у вашего красного платья и должна быть яркая деталь, то пусть она будет одна, и на ней — весь акцент: будь то баска, бант, волан или шлейф.

Крой

Крой

Ставьте на лаконичный крой: кружево, рюши, сложные аппликации — не лучшие спутники красного. Самый уместный вариант фантазийного декора в случае с красным платьем — баска и все виды простой геометрии.

Декольте

Декольте

Красное платье — это фетиш всех мужчин мира, а потому сексуальные образы в данном случае приветствуются. Особенно хороши все виды декольте, но тогда придется уравновесить образ безопасной длиной.

Обувь

Обувь

Лучшим спутником красного платья являются бежевые лодочки. Впрочем, красные порой тоже бывают органичны образу — особенно если платье сложной геометрии.

Разрез

Разрез

Асимметрия или глубокий разрез на спине или бедре— лучший акцент для красного платья из всех возможных.

Трапеция

Трапеция

Самый безопасный вариант — красное платье-трапеция средней длины.

Платье с запахом

Платье с запахом

Платье-халат или классическое платья с запахом — всегда хорошая идея для красного цвета.

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