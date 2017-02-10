Lady in Red: как носить красное платье?

С красным платьем во все времена дела обстояли неоднозначно. Если уж случится модная победа, то она будет убедительной и сокрушительной для оппонентов: удачный образ в красном платье — это всегда нокаут для окружающих. Но не думайте, что красное платье автоматически означает, что вы роскошная женщина. Если образ не удался, то, увы, ваш провал заметят все. Вы просто не сможете ускользнуть с мероприятия незамеченной. Именно поэтому говорят, что красное платье — не для всех.

Как выглядеть в красном уместно, модно, не too much и не так, словно это ваш последний шанс, — об этом наши лайфхаки.