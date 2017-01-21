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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

21 января 2017

Кузница кадров: главные дизайнеры в истории Balenciaga

От Кристобаля Баленсиаги до Демны Гвасалии

В день рождения Кристобаля Баленсиаги вспоминаем других культовых дизайнеров, внесших свой вклад в архивы модного Дома.

Кристобаль Баленсиага

1919 - 1968

Кристобаль Баленсиага

Пожалуй, главный испанский дизайнер всех времен – Кристобаль Баленсиага – открыл свой первый бутик в Сан Себастьяне в 1919 году. Любимец испанской аристократии в конце 1930-х годов перебирается в Париж, где в рекордные сроки добивается благосклонности как прессы, так и клиентов, сходящихся во мнении, что вещи дизайнера иначе как революционными не назовешь. Пока другие бренды предлагали своим покупательницам ультраженственные наряды с акцентированной талией и пышной юбкой, Баленсиага делал ставку на объемные силуэты со сложными структурными деталями: пальто-коконы, платья-рубашки и туники с геометричными элементами. В 1968 году на закате карьеры дизайнер закрыл свой бренд. Тайм аут в выходе коллекций продлился до 1986 года.

Николя Жескьер

1997 - 2012

Николя Жескьер

Вторая волна популярности пришла к Balenciaga только после того, как в 1997 году его возглавил 25-летний Николя Жескьер, с чьим именем марка неизменно ассоциировалась в течение 15 лет. Трепетно относившийся к архивам Дома Жескьер делал ставку на контрастных силуэтах, соединяя в образах объемные и облегающие вещи, интерпретируя наследие Кристобаля Баленсиаги сквозь призму спортивного и футуристичного стилей. В 2012 году Жескьер оставил пост креативного директора марки, и после недолгого перерыва приступил к аналогичным обязанностям в Louis Vuitton.

Александр Вэнг

2012 – 2015

Александр Вэнг

На смену Жескьеру пришел жизнерадостный американец Александр Вэнг. По его собственному признанию, три года в Balenciaga, во время которых он продолжал придумывать коллекции для собственного бренда Alexander Wang, были самыми тяжелыми в его карьере. Balenciaga образца Вэнга не получила восторженных откликов в прессе – коллекции дизайнера, популяризирующего спортивный стиль, упрекали в излишней лаконичности, и по завершении трехлетнего контракта стороны приняли решение новый не заключать.

Демна Гвасалия

2015 – настоящее время

Демна Гвасалия

Мало кто из дизайнеров может похвастаться таким оглушительным успехом в индустрии как у Демны Гвасалии, которого он добился в рекордно короткие сроки. Всего за пару сезонов собственный бренд Гвасалии – Vetements – стал настоящей сенсацией в мире моды, а дизайнер превратился едва ли не в главного трендсеттера на пару со своей коллегой – стилистом Лоттой Волковой. На фоне небывалой популярности Vetements назначение Гвасалии в Balenciaga выглядело логичным и предсказуемым. Всегда объемная Balenciaga стала гиперобъемной, продажи подскочили, а дизайнер окончательно закрепил за собой стремительно завоеванное звание fashion-иконы.

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