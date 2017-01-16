Кто делает французскую моду сегодня

Сегодня исполняется 27 лет создателю марки Jacquemus Симону Порту Жакмю. В день рождения одной из самых юных звезд мира моды вспоминаем других французских дизайнеров, чьи имена в последние годы у всех на слуху.

Симон Порт Жакмю

Если последние несколько сезонов главным открытием парижской Недели моды называют Vetements, то три года назад это звание однозначно принадлежало Jacquemus — Симон Порт Жакмю в одночасье заслужил статус главной надежды французской независимой моды после показа осенне-зимней коллекции 2013 года, который дизайнер провел в одном из парижских бассейнов. Громкий старт к 2015 году заслуженно привел к призу LVMH в 150 000 евро на развитие бренда. Симон Порт ожидания оправдал: дизайнер исправно показывает в Париже успешные коллекции, продолжая миксовать простые силуэты с геометрическими аппликациями.

Оливье Рустен

Креативного директора Balmain знают в лицо даже люди, далекие от моды. Назначенный на нынешний пост всего в 24 года, за последние 5 лет дизайнер набрал бешеную популярность благодаря тому, что вовремя сообразил: социальные сети — инструмент продвижения ничуть не хуже прямой рекламы. С ним трудно поспорить. Бешеная популярность «восьмидесятнических» и ультрароскошных нарядов Balmain доказывает, что фотографии в Instagram Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес в вещах бренда продвигают их едва ли не эффективнее, чем спреды в глянце.

Кристоф Лемэр

Несмотря на то что 51-летнего Кристофа Лемэра назвать молодым дизайнером не повернется язык, именно он является олицетворением сегодняшней французской моды. Интеллектуальный крой и строгий минимализм — то, что в свое время оценило руководство Lacoste, а следом Hermès: в обоих брендах Лемэр отметился на позиции креативного директора. В 2014-м дизайнер принял решение окончательно сконцентрироваться на собственной марке Lemaire, которой управляет вместе со своей спутницей жизни Сарой-Лин Тран. Помимо успешных продаж среди громких достижений Lemaire — две коллаборации с гигантом масс-маркет Uniqlo, разлетевшиеся как горячие пирожки, за которыми последовало назначение креативным директором японского бренда.

Изабель Маран