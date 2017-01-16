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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

16 января 2017

Кто делает французскую моду сегодня

Дизайнеры, чьи имена первыми приходят на ум в разговоре о новой волне французской моды

Сегодня исполняется 27 лет создателю марки Jacquemus Симону Порту Жакмю. В день рождения одной из самых юных звезд мира моды вспоминаем других французских дизайнеров, чьи имена в последние годы у всех на слуху.

Симон Порт Жакмю

Симон Порт Жакмю

Если последние несколько сезонов главным открытием парижской Недели моды называют Vetements, то три года назад это звание однозначно принадлежало Jacquemus — Симон Порт Жакмю в одночасье заслужил статус главной надежды французской независимой моды после показа осенне-зимней коллекции 2013 года, который дизайнер провел в одном из парижских бассейнов. Громкий старт к 2015 году заслуженно привел к призу LVMH в 150 000 евро на развитие бренда. Симон Порт ожидания оправдал: дизайнер исправно показывает в Париже успешные коллекции, продолжая миксовать простые силуэты с геометрическими аппликациями.

Оливье Рустен

Оливье Рустен

Креативного директора Balmain знают в лицо даже люди, далекие от моды. Назначенный на нынешний пост всего в 24 года, за последние 5 лет дизайнер набрал бешеную популярность благодаря тому, что вовремя сообразил: социальные сети — инструмент продвижения ничуть не хуже прямой рекламы. С ним трудно поспорить. Бешеная популярность «восьмидесятнических» и ультрароскошных нарядов Balmain доказывает, что фотографии в Instagram Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес в вещах бренда продвигают их едва ли не эффективнее, чем спреды в глянце.

Кристоф Лемэр

Кристоф Лемэр

Несмотря на то что 51-летнего Кристофа Лемэра назвать молодым дизайнером не повернется язык, именно он является олицетворением сегодняшней французской моды. Интеллектуальный крой и строгий минимализм — то, что в свое время оценило руководство Lacoste, а следом Hermès: в обоих брендах Лемэр отметился на позиции креативного директора. В 2014-м дизайнер принял решение окончательно сконцентрироваться на собственной марке Lemaire, которой управляет вместе со своей спутницей жизни Сарой-Лин Тран. Помимо успешных продаж среди громких достижений Lemaire — две коллаборации с гигантом масс-маркет Uniqlo, разлетевшиеся как горячие пирожки, за которыми последовало назначение креативным директором японского бренда.

Изабель Маран

Изабель Маран

Изабель Маран наверняка еще долго будет ассоциироваться у всех с набившими оскомину кроссовками на платформе: несколько лет назад, чтобы заполучить заветную пару, приходилось занимать очередь в день пополнения ассортимента магазина. Тем не менее внушительным пулом фанатов Маран обязана вовсе не популярным кроссовкам, а узнаваемому стилю, которому дизайнер не изменяет уже который год. Вещи Isabel Marant можно безошибочно узнать по бохо-элементам вроде бахромы, яркой вышивки и других этнических деталей, остающихся лейтмотивом каждой коллекции Маран на протяжении последних 20 лет.

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