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    19 июля 2017Личагина Полина

    Красивые браслеты из резинок: уроки плетения для новичков

    Видеоуроки плетения резиночками

    В последние годы в моде рукоделие, и особенно популярны разноцветные браслеты из резинок, которые часто можно увидеть не только на детях, но и их родителях. Многие покупают себе пестрые наборы для рукоделия, но как плести браслеты из резинок, не знают. Для таких заинтересованных в этом искусстве новичков ELLE собрал несколько простых способов плетения браслетов из резинок для начинающих с видео-ссылками.

    Браслеты из резинок

    Браслеты из резинок стиля Rainbow Loom, самого популярного производителя этих наборов для рукоделия, совершившего настоящую революцию несколько лет назад, плести очень легко: главное, овладеть несколькими базовыми навыками. Их можно плести на станке, продающемся в наборе, на рогатке и даже на вилке, найденной на кухне. С помощью видео-ссылок каждый овладеет мастерством плетения простых браслетов из резинок.

    Как плести браслеты из резинок

    Рыбий хвост

    Любые уроки плетения резиночками начинаются с овладевания базовым способом в технике «рыбий хвост». Для такого браслета понадобится около 50 резинок выбранных цветов (новичкам рекомендуется начинать с одного), прозрачная клипса для соединения браслета из набора и два пальца.

    Для начала нужно отделить три резиночки — первую надеть на указательный и средний пальцы восьмеркой, а вторую и третью сверху, не перекручивая. Потом нижнюю резинку нужно скинуть с обоих пальцев по очереди, беря ее за края, — она словно повиснет на двух других, образовав петлю. Потом можно надеть четвертую резинку (все резинки, кроме первой, не перекручиваются) и, соответственно, скинуть с пальцев третью. Каждый раз, надевая новую резинку, нижнюю нужно брать за края и протягивать через пальцы вверх. Когда браслет будет закончен, края нужно скрепить прозрачной клипсой, продев ее через крайние резинки.

    Зигзаг

    Для такого браслета понадобится только крючок из набора, а также 50 резинок двух цветов. Этот простой способ особенно понравится новичкам, поскольку не требует большой сноровки. Сначала нужно взять резинку одного цвета и накинуть ее на крючок восьмеркой. Резинку другого цвета нужно накинуть на крючок и протянуть через петельки первой резинки, затем набросив на крючок вторую ее часть так, чтобы на крючке образовались две петли одинакового цвета. Затем снова берем резинку первого цвета и просовываем ее только через первую петлю резинки второго цвета. Вторую часть этой резинки надеваем на крючок. После всех этих манипуляций на крючке должна остаться одна петля второго цвета и две — первого. На этом этапе всю конструкцию следует развернуть на 180 градусов, зажав резинки пальцем и просунув крючок с другой стороны. Таким образом, на крючке первыми идут петли основного цвета, а следом одна петля второго оттенка.

    Каждый раз после надевания резинок и создания петель нужно не забывать про этот поворот на 180 градусов. Когда браслет достигнет нужной длины, его нужно закрепить с помощью прозрачной клипсы.

    Коса русалки

    Очень красивые браслеты из резинок получаются с использованием техники «коса русалки». Для плетения данного браслета потребуется станок и 60-70 резинок двух цветов, клипса для закрепления браслета и крючок из набора. Браслет плетется на двух расположенных рядом столбиках. Сначала нужно надеть на два столбика резинку одного цвета, перекрутив ее восьмеркой, а на правый столбик — резинку другого цвета, сложенную вдвое. Затем на оба столбика накинуть резинку первого цвета без перекручивания. С помощью крючка нужно подцепить резинку, сложенную вдвое, и оттянуть ее в сторону, после чего, не снимая ее с крючка, подцепить нижнюю резинку (восьмеркой) и вывести ее в сторону центра. Ту же операцию повторяем на левом столбике и затем на правом —надевая сложенную вдвое резинку, накидывая другую на два соседних столбика. Крючком оттянуть двойную резинку и подцепить четыре нижних резинки двух цветов. Потом всегда нужно подцеплять четыре резинки, расположенные внизу, и перекидывать их в сторону центра. Когда достигнута нужная длина, с левого столбика нужно снять все нижние резинки за исключением самой верхней и крючком вывести их в центр. То же самое сделать с правым столбиком, после чего верхнюю резинку с правого столбика перекинуть на левый и надеть на две резинки закрепляющую клипсу. Другой конец браслета зацепить на эту же клипсу.

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