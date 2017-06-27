Классические кроссовки на все времена

Полная версия
Модели, которые обязательно должны оказаться в коллекции любого сникерхэда
Только подумайте — Nike Cortez в этом году отмечают 45 лет! Чтобы пересчитать таких долгожителей среди кроссовок, хватит пальцев одной руки. Секрет вневременной актуальности кроется в продуманном дизайне, над которым работал один из основателей Nike Билл Бауэрман. «Уменьшить вес ботинка на 25 г — все равно что уменьшить вес рюкзака на 25 кг», — говорил он. Раньше Nike Cortez носили и олимпийские атлеты, и калифорнийские рэперы. Сейчас классическая модель прочно обосновалась в самых модных гардеробах мира и получила статус настоящей легенды.
В зарубежной прессе модель adidas superstar зовут «shelltoes», то есть «ракушечные пальцы» — все из-за резиновой защиты на носке, напоминающей морскую раковину. Именно она привлекла внимание легенды баскетбола Карима Абдул-Джаббара. Он начал носить ее на все матчи, а вслед за ним — и его конкуренты. Сейчас кроссовки выпускают во всевозможных расцветках, но мы рекомендуем остановиться на классическом черно-белом варианте. Такая пара подойдет абсолютно к любому образу.
Это та самая модель, которая способна раз и навсегда решить вопрос «Что надеть?», если речь заходит об обуви. Именно их силуэт всплывает в воображении, когда вы где-то слышите слово «кроссовки». Reebok Classic традиционно выпускаются из высококачественной кожи, и поэтому служат несколько сезонов. По легенде модель появилась абсолютно случайно: на фабрику по ошибке завезли кожу из Италии, и рабочие, не зная, что с ней делать, решили пустить ее на кроссовки.
Campus — самая узнаваемая из моделей adidas. Статусу легенды кроссовки обязаны хип-хоп коллективу Beastie Boys, которые снялись в них на обложку альбома «Check Your Head». С тех пор своим долгом обзавестись парой Campus считали все брейкдансеры и скейтеры. Но миллениалы выбирают эту модель вне зависимости от своих музыкальных предпочтений — варианты в сдержанных цветах сочетаются с любым образом.
Кроссовки Lacoste не могут похвастаться полувековой историей — тем примечательнее, что такая классическая модель появилась уже в наше время. Минималистичный дизайн не выглядит скучно благодаря интересным рельефным вставкам и фирменному зеленому «крокодильчику». Модель не задумывалась как классическая, но именно теннисные турниры вдохновили дизайнеров на ее создание. Возможно, и вас она сподвигнет взяться за ракетку?
Эта модель 1997 года вошла в историю благодаря революционной системе видимого воздуха по всей стопе. А из-за футуристического дизайна модель даже сравнивали с чудом техники, высокоскоростным японским поездом «синкансэн». Nike Air Max 97 — это тот редкий случай, когда классическим является не белое и не черное цветовое решение, а серебристое. Отличный способ разнообразить свой базовый гардероб.
Недавно Puma выпустили коллаборацию с графическим дизайнером Кэрол Линн, больше известной как Careaux. Присмотреться стоит ко всем вещам из коллекции, но особенно мы рекомендуем обратить внимание на новую итерацию классических кроссовок Puma Basket. Необычный молочный цвет и прорезиненные полупрозрачные детали придают кроссовкам нотки ретро-шика. В качестве дополнительных бонусов: технологичный дизайн и лимитированный тираж. Через пару лет она уже станет раритетом — лучше позаботиться о таком экземпляре в своей коллекции прямо сейчас.
ELLE проекты
Лучшее на Elle