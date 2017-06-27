Классические кроссовки на все времена

Nike Cortez

Только подумайте — Nike Cortez в этом году отмечают 45 лет! Чтобы пересчитать таких долгожителей среди кроссовок, хватит пальцев одной руки. Секрет вневременной актуальности кроется в продуманном дизайне, над которым работал один из основателей Nike Билл Бауэрман. «Уменьшить вес ботинка на 25 г — все равно что уменьшить вес рюкзака на 25 кг», — говорил он. Раньше Nike Cortez носили и олимпийские атлеты, и калифорнийские рэперы. Сейчас классическая модель прочно обосновалась в самых модных гардеробах мира и получила статус настоящей легенды.

adidas Superstar

В зарубежной прессе модель adidas superstar зовут «shelltoes», то есть «ракушечные пальцы» — все из-за резиновой защиты на носке, напоминающей морскую раковину. Именно она привлекла внимание легенды баскетбола Карима Абдул-Джаббара. Он начал носить ее на все матчи, а вслед за ним — и его конкуренты. Сейчас кроссовки выпускают во всевозможных расцветках, но мы рекомендуем остановиться на классическом черно-белом варианте. Такая пара подойдет абсолютно к любому образу.

Reebok Classic Leather

Это та самая модель, которая способна раз и навсегда решить вопрос «Что надеть?», если речь заходит об обуви. Именно их силуэт всплывает в воображении, когда вы где-то слышите слово «кроссовки». Reebok Classic традиционно выпускаются из высококачественной кожи, и поэтому служат несколько сезонов. По легенде модель появилась абсолютно случайно: на фабрику по ошибке завезли кожу из Италии, и рабочие, не зная, что с ней делать, решили пустить ее на кроссовки.

adidas Campus

Campus — самая узнаваемая из моделей adidas. Статусу легенды кроссовки обязаны хип-хоп коллективу Beastie Boys, которые снялись в них на обложку альбома «Check Your Head». С тех пор своим долгом обзавестись парой Campus считали все брейкдансеры и скейтеры. Но миллениалы выбирают эту модель вне зависимости от своих музыкальных предпочтений — варианты в сдержанных цветах сочетаются с любым образом.

LT Spirit Elite

Кроссовки Lacoste не могут похвастаться полувековой историей — тем примечательнее, что такая классическая модель появилась уже в наше время. Минималистичный дизайн не выглядит скучно благодаря интересным рельефным вставкам и фирменному зеленому «крокодильчику». Модель не задумывалась как классическая, но именно теннисные турниры вдохновили дизайнеров на ее создание. Возможно, и вас она сподвигнет взяться за ракетку?

Nike Air Max 97

Эта модель 1997 года вошла в историю благодаря революционной системе видимого воздуха по всей стопе. А из-за футуристического дизайна модель даже сравнивали с чудом техники, высокоскоростным японским поездом «синкансэн». Nike Air Max 97 — это тот редкий случай, когда классическим является не белое и не черное цветовое решение, а серебристое. Отличный способ разнообразить свой базовый гардероб.



PUMA x CAREAUX Basket