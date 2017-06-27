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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

27 июня 2017

Классические кроссовки на все времена

Модели, которые обязательно должны оказаться в коллекции любого сникерхэда

Nike Cortez

Только подумайте — Nike Cortez в этом году отмечают 45 лет! Чтобы пересчитать таких долгожителей среди кроссовок, хватит пальцев одной руки. Секрет вневременной актуальности кроется в продуманном дизайне, над которым работал один из основателей Nike Билл Бауэрман. «Уменьшить вес ботинка на 25 г — все равно что уменьшить вес рюкзака на 25 кг», — говорил он. Раньше Nike Cortez носили и олимпийские атлеты, и калифорнийские рэперы. Сейчас классическая модель прочно обосновалась в самых модных гардеробах мира и получила статус настоящей легенды.

Nike

adidas Superstar

В зарубежной прессе модель adidas superstar зовут «shelltoes», то есть «ракушечные пальцы» — все из-за резиновой защиты на носке, напоминающей морскую раковину. Именно она привлекла внимание легенды баскетбола Карима Абдул-Джаббара. Он начал носить ее на все матчи, а вслед за ним — и его конкуренты. Сейчас кроссовки выпускают во всевозможных расцветках, но мы рекомендуем остановиться на классическом черно-белом варианте. Такая пара подойдет абсолютно к любому образу.

adidas

Reebok Classic Leather

Это та самая модель, которая способна раз и навсегда решить вопрос «Что надеть?», если речь заходит об обуви. Именно их силуэт всплывает в воображении, когда вы где-то слышите слово «кроссовки». Reebok Classic традиционно выпускаются из высококачественной кожи, и поэтому служат несколько сезонов. По легенде модель появилась абсолютно случайно: на фабрику по ошибке завезли кожу из Италии, и рабочие, не зная, что с ней делать, решили пустить ее на кроссовки.

Reebok

adidas Campus

Campus — самая узнаваемая из моделей adidas. Статусу легенды кроссовки обязаны хип-хоп коллективу Beastie Boys, которые снялись в них на обложку альбома «Check Your Head». С тех пор своим долгом обзавестись парой Campus считали все брейкдансеры и скейтеры. Но миллениалы выбирают эту модель вне зависимости от своих музыкальных предпочтений — варианты в сдержанных цветах сочетаются с любым образом.

adidas

LT Spirit Elite

Кроссовки Lacoste не могут похвастаться полувековой историей — тем примечательнее, что такая классическая модель появилась уже в наше время. Минималистичный дизайн не выглядит скучно благодаря интересным рельефным вставкам и фирменному зеленому «крокодильчику». Модель не задумывалась как классическая, но именно теннисные турниры вдохновили дизайнеров на ее создание. Возможно, и вас она сподвигнет взяться за ракетку?

Lacoste

Nike Air Max 97

Эта модель 1997 года вошла в историю благодаря революционной системе видимого воздуха по всей стопе. А из-за футуристического дизайна модель даже сравнивали с чудом техники, высокоскоростным японским поездом «синкансэн». Nike Air Max 97 — это тот редкий случай, когда классическим является не белое и не черное цветовое решение, а серебристое. Отличный способ разнообразить свой базовый гардероб.


Nike

PUMA x CAREAUX Basket

Недавно Puma выпустили коллаборацию с графическим дизайнером Кэрол Линн, больше известной как Careaux. Присмотреться стоит ко всем вещам из коллекции, но особенно мы рекомендуем обратить внимание на новую итерацию классических кроссовок Puma Basket. Необычный молочный цвет и прорезиненные полупрозрачные детали придают кроссовкам нотки ретро-шика. В качестве дополнительных бонусов: технологичный дизайн и лимитированный тираж. Через пару лет она уже станет раритетом — лучше позаботиться о таком экземпляре в своей коллекции прямо сейчас.

PUMA

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