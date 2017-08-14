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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    14 августа 2017Личагина Полина

    Какая обувь в моде осенью 2017

    Во что модно обуваться этой осенью: тренды обуви осень-зима 2017

    Главные тенденции обуви осенью 2017 удивят даже самую экстравагантную модницу. Металлический блеск, каблуки-пирамиды, флуоресцентный мех и многие другие причудливые обувные тренды — в специальном обзоре ELLE.

    Модная обувь осени 2017 превзошла самые смелые ожидания. Дизайнеры единодушно проголосовали за эпатаж и яркую индивидуальность в том, что касается этого важного женского аксессуара, и поэтому советуют каждой обзавестись хотя бы одной парой, которая будет останавливать на себе взгляды окружающих.

    Весь этот глиттер

    В этом смысле показательной стала коллекция обуви осень 2017 от парижского модного Дома Chanel —сказочные сапоги, украшенные мерцающим серебристым стеклярусом и бисером, благодаря мастерству Карла Лагерфельда больше не кажутся, как раньше, излишне театральными. При этом популярны как высокие ботильоны-носки, так и слайдеры на плоской подошве и ретро-туфли на ремешке и широком каблуке.

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    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [1] фото [5]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [1] фото [2]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [1] фото [3]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [1] фото [4]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [1] фото [1]

    Chanel

    Saint Laurent

    Isabel Marant

    Aldo

    Gucci

    Акценты

    Тренды обуви осень-зима 2017 указывают на детали, которые в этом сезоне имеют значение. Например, как только не фантазируют обувные гении с каблуками: они отделаны пуговицами, крупным бисером, брошами и драгоценными камнями, выполнены в форме пирамиды, месяца, спирали, шара и сердца, привлекая внимание и украшая любой вечерний и дневной образ.

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    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [2] фото [4]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [2] фото [1]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [2] фото [2]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [2] фото [3]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [2] фото [5]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [2] фото [6]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [2] фото [7]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [2] фото [8]

    Dries van Noten

    Sophia Webster

    Nicholas Kirkwood

    Dolce&Gabbana

    Dries van Noten

    Prada

    Marni

    Шелк

    Предстоящей осенью на пике популярности обувь из шелка и сатина — с кружевом и без, яркая однотонная и более дерзкая с эффектом колорблока. Пара шелковых лодочек, украшенная принтом, инкрустированная жемчугом и драгоценными камнями, станет идеальным вариантом под вечернее платье ранней осенью, пока на улице еще тепло, а шелковые ботильоны с жабо или кружевными вставками подойдут для более холодного вечера.

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    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [3] фото [6]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [3] фото [1]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [3] фото [2]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [3] фото [3]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [3] фото [4]

    Balenciaga

    The Row

    Pedro Garcia

    Miu Miu

    Gucci

    Красные сапоги

    Кому в детстве не хотелось иметь пару алых сапог? Эффектная деталь гардероба определяет, какая обувь в моде осенью 2017 — скучной и будничной ее не назовешь точно! Красные сапоги лучше всего приберечь для специального выхода — например, под черное бархатное платье или под яркий коктейльный ансамбль в оттенке металлик.

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    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [4] фото [3]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [4] фото [1]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [4] фото [2]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [4] фото [4]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [4] фото [5]

    Fendi

    Victoria Beckham

    Gianvito Rossi

    Balenciaga

    Aldo

    Слаучи

    Еще одна популярная тенденция обуви осенью 2017 — вернувшиеся из 1980-х сапоги-слаучи с чуть помятым голенищем из мягкой кожи, замши и разноцветного велюра. Удивительно, как вещи, которые в юности носили наши мамы, получают новое прочтение благодаря более современным формам и оригинальной отделке.

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    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [5] фото [5]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [5] фото [1]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [5] фото [2]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [5] фото [3]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [5] фото [4]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [5] фото [6]

    Marc Jacobs

    Tibi

    Saint Laurent

    Prada

    Michael Kors

    Gianvito Rossi

    Разноцветный мех

    Ну, конечно же, куда этой осенью без разноцветного меха, поднимающего настроение и выпускающего внутреннего ребенка? Чем ярче и веселее мех, тем азартнее его носить, особенно ранней осенью, когда теплые дни еще позволяют надевать слайдеры на босую ногу. Чуть позже в сезоне их легко заменить на стильные кроссовки, отделанные мехом, или кеды с помпонами.

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    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [6] фото [4]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [6] фото [2]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [6] фото [3]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [6] фото [5]
    • Какая обувь в моде осенью 2017 | галерея [6] фото [6]

    Joshua Sanders

    Miu Miu

    Marco di Vincenzo

    Fendi

    Dolce&Gabbana

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