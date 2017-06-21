Как выбрать идеальную пару джинсов

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Практические советы, которые стоит взять на заметку
Все кругом говорят про идеальные базовые джинсы, которые стройнят ноги, подходят ко всему и спасают в любой ситуации. Однако видели их лишь редкие счастливцы, которые, кажется, обладают тайным знанием, как найти свою безупречную пару. На самом деле, отправляясь на шопинг, достаточно придерживаться нескольких простых правил, и тогда вы сможете найти отлично сидящие джинсы и у премиальных брендов, и в качественном масс-маркете. Специально для тех, кто уже отчаялся найти джинсы своей мечты, мы составили шпаргалку и нашли 50 актуальных моделей из текущих коллекций.
Недостаточно словно мантру повторять вновь и вновь «Мне нужны идеальные джинсы». Важно конкретизировать: идеальные клеши, идеальные рваные бойфренды или идеальные классические прямые джинсы? Так сориентироваться в бесконечном потоке денима будет гораздо проще.
Время скинни прошло еще пару сезонов назад, но если вам нравится, почему бы и нет? Эксперты ELLE.com советуют брать джинсы (даже зауженные) на один или полразмера больше — так они сядут на фигуре более естественно и после стирки не будут причинять дискомфорт.
Хотя джинсы и считаются самой универсальной вещью на свете, все же они отличаются от сезона к сезону. Для лета стоит найти пару из легкого голубого денима, а вот осенью будет разумнее выбрать черную классику из более плотного хлопка.
Иногда, казалось бы, даже идеальная на первый взгляд модель джинсов может резко вам разонравиться из-за белого декоративного шва по бокам, вышитого узора на задних карманах или несерьезной молнии. Отправляясь в магазин за своей идеальной парой, имейте в виду, что в ней вас не должно смущать абсолютно ничего.
Предположим, вы влюблены в mom-джинсы. Время, потраченное на шопинг, сократится в несколько раз, если вы отправитесь за ними не в торговый центр, а в винтажный магазин. Тем более что модели, выпущенные в 70-х, и по крою, и по составу сильно отличаются от современных. И тут мы опять возвращаемся к первому пункту: главное — понимать, чего вы действительно хотите.
Небольшая хитрость: джинсы, особенно зауженные, всегда смотрятся более выигрышно, если вы примеряете их вместе с обувью. А первое впечатление все-таки очень важно!
...чтобы повертеться перед зеркалом и рассмотреть себя со всех ракурсов. Все-таки джинсы могут абсолютно непредсказуемо сесть даже на самую идеальную фигуру. Так что лучше не рисковать с онлайн-покупками.
Если вы нашли ту самую пару, то обязательно запомните бренд и название модели, чтобы вернуться за ними через пару сезонов. А лучше сразу возьмите несколько, чтобы быть уверенными, что идеальные джинсы в вашем гардеробе точно есть, а это — уже половина удачного образа.
Mango
Tom Tailor
Zara
Uniqlo
Rag&Bone
Pull&Bear
KIABI
H&M
Calvin Klein Jeans
Levi's
Lee
Superdry
Next
Mango
Lacoste
KIABI
H&M
Calvin Klein Jeans
Marni
Zara
Wrangler
Tom Tailor
Next
MM6 Maison Margiela
Mango
M.i.h. Jeans
Lee
Saint Laurent
Tom Tailor
Zara
Wrangler
Uniqlo
Simon Miller
Monki
Mango
Lee
Lacoste
Tom Tailor
Uniqlo
Stradivarius
Levi's
Lee
H&M
Calvin Klein Jeans
Bershka
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