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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

21 июня 2017

Как выбрать идеальную пару джинсов

Практические советы, которые стоит взять на заметку

Все кругом говорят про идеальные базовые джинсы, которые стройнят ноги, подходят ко всему и спасают в любой ситуации. Однако видели их лишь редкие счастливцы, которые, кажется, обладают тайным знанием, как найти свою безупречную пару. На самом деле, отправляясь на шопинг, достаточно придерживаться нескольких простых правил, и тогда вы сможете найти отлично сидящие джинсы и у премиальных брендов, и в качественном масс-маркете. Специально для тех, кто уже отчаялся найти джинсы своей мечты, мы составили шпаргалку и нашли 50 актуальных моделей из текущих коллекций.

Streetstyle

Определитесь со своими пожеланиями

Недостаточно словно мантру повторять вновь и вновь «Мне нужны идеальные джинсы». Важно конкретизировать: идеальные клеши, идеальные рваные бойфренды или идеальные классические прямые джинсы? Так сориентироваться в бесконечном потоке денима будет гораздо проще.

Откажитесь от ультраобтягивающих моделей

Время скинни прошло еще пару сезонов назад, но если вам нравится, почему бы и нет? Эксперты ‪ELLE.com‬ советуют брать джинсы (даже зауженные) на один или полразмера больше — так они сядут на фигуре более естественно и после стирки не будут причинять дискомфорт.

Смиритесь с тем, что одной парой не обойтись

Хотя джинсы и считаются самой универсальной вещью на свете, все же они отличаются от сезона к сезону. Для лета стоит найти пару из легкого голубого денима, а вот осенью будет разумнее выбрать черную классику из более плотного хлопка.

Streetstyle

Обращайте внимание на детали

Иногда, казалось бы, даже идеальная на первый взгляд модель джинсов может резко вам разонравиться из-за белого декоративного шва по бокам, вышитого узора на задних карманах или несерьезной молнии. Отправляясь в магазин за своей идеальной парой, имейте в виду, что в ней вас не должно смущать абсолютно ничего.

Необязательно покупать новые модели

Предположим, вы влюблены в mom-джинсы. Время, потраченное на шопинг, сократится в несколько раз, если вы отправитесь за ними не в торговый центр, а в винтажный магазин. Тем более что модели, выпущенные в 70-х, и по крою, и по составу сильно отличаются от современных. И тут мы опять возвращаемся к первому пункту: главное — понимать, чего вы действительно хотите.

Не стоит мерить джинсы босиком

Небольшая хитрость: джинсы, особенно зауженные, всегда смотрятся более выигрышно, если вы примеряете их вместе с обувью. А первое впечатление все-таки очень важно!

Джинсы комфортнее покупать оффлайн

...чтобы повертеться перед зеркалом и рассмотреть себя со всех ракурсов. Все-таки джинсы могут абсолютно непредсказуемо сесть даже на самую идеальную фигуру. Так что лучше не рисковать с онлайн-покупками.

Streetstyle

Берите сразу несколько

Если вы нашли ту самую пару, то обязательно запомните бренд и название модели, чтобы вернуться за ними через пару сезонов. А лучше сразу возьмите несколько, чтобы быть уверенными, что идеальные джинсы в вашем гардеробе точно есть, а это — уже половина удачного образа.

Белые джинсы

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  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [1] фото [5]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [1] фото [7]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [1] фото [8]
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Mango

Tom Tailor

Zara

Uniqlo

Rag&Bone

Pull&Bear

KIABI

H&M

Calvin Klein Jeans

Зауженные джинсы

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  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [2] фото [6]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [2] фото [1]
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  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [2] фото [3]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [2] фото [4]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [2] фото [5]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [2] фото [7]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [2] фото [8]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [2] фото [9]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [2] фото [10]

Levi's

Lee

Superdry

Next

Mango

Lacoste

KIABI

H&M

Calvin Klein Jeans

Джинсовые клеши

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  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [3] фото [1]
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  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [3] фото [3]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [3] фото [4]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [3] фото [5]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [3] фото [7]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [3] фото [8]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [3] фото [9]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [3] фото [10]

Marni

Zara

Wrangler

Tom Tailor

Next

MM6 Maison Margiela

Mango

M.i.h. Jeans

Lee

Прямые джинсы

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  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [4] фото [6]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [4] фото [1]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [4] фото [2]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [4] фото [3]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [4] фото [4]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [4] фото [5]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [4] фото [7]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [4] фото [8]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [4] фото [9]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [4] фото [10]

Saint Laurent

Tom Tailor

Zara

Wrangler

Uniqlo

Simon Miller

Monki

Mango

Lee

Lacoste

Рваные джинсы

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  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [5] фото [1]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [5] фото [2]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [5] фото [3]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [5] фото [4]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [5] фото [5]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [5] фото [6]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [5] фото [7]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [5] фото [8]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [5] фото [9]
  • Как выбрать идеальную пару джинсов | галерея [5] фото [10]

Tom Tailor

Uniqlo

Stradivarius

Levi's

Lee

H&M

Calvin Klein Jeans

Bershka

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