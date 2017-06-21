Как выбрать идеальную пару джинсов

Все кругом говорят про идеальные базовые джинсы, которые стройнят ноги, подходят ко всему и спасают в любой ситуации. Однако видели их лишь редкие счастливцы, которые, кажется, обладают тайным знанием, как найти свою безупречную пару. На самом деле, отправляясь на шопинг, достаточно придерживаться нескольких простых правил, и тогда вы сможете найти отлично сидящие джинсы и у премиальных брендов, и в качественном масс-маркете. Специально для тех, кто уже отчаялся найти джинсы своей мечты, мы составили шпаргалку и нашли 50 актуальных моделей из текущих коллекций.

Определитесь со своими пожеланиями

Недостаточно словно мантру повторять вновь и вновь «Мне нужны идеальные джинсы». Важно конкретизировать: идеальные клеши, идеальные рваные бойфренды или идеальные классические прямые джинсы? Так сориентироваться в бесконечном потоке денима будет гораздо проще.

Откажитесь от ультраобтягивающих моделей

Время скинни прошло еще пару сезонов назад, но если вам нравится, почему бы и нет? Эксперты ‪ELLE.com‬ советуют брать джинсы (даже зауженные) на один или полразмера больше — так они сядут на фигуре более естественно и после стирки не будут причинять дискомфорт.

Смиритесь с тем, что одной парой не обойтись

Хотя джинсы и считаются самой универсальной вещью на свете, все же они отличаются от сезона к сезону. Для лета стоит найти пару из легкого голубого денима, а вот осенью будет разумнее выбрать черную классику из более плотного хлопка.

Обращайте внимание на детали

Иногда, казалось бы, даже идеальная на первый взгляд модель джинсов может резко вам разонравиться из-за белого декоративного шва по бокам, вышитого узора на задних карманах или несерьезной молнии. Отправляясь в магазин за своей идеальной парой, имейте в виду, что в ней вас не должно смущать абсолютно ничего.

Необязательно покупать новые модели

Предположим, вы влюблены в mom-джинсы. Время, потраченное на шопинг, сократится в несколько раз, если вы отправитесь за ними не в торговый центр, а в винтажный магазин. Тем более что модели, выпущенные в 70-х, и по крою, и по составу сильно отличаются от современных. И тут мы опять возвращаемся к первому пункту: главное — понимать, чего вы действительно хотите.

Не стоит мерить джинсы босиком

Небольшая хитрость: джинсы, особенно зауженные, всегда смотрятся более выигрышно, если вы примеряете их вместе с обувью. А первое впечатление все-таки очень важно!

Джинсы комфортнее покупать оффлайн

...чтобы повертеться перед зеркалом и рассмотреть себя со всех ракурсов. Все-таки джинсы могут абсолютно непредсказуемо сесть даже на самую идеальную фигуру. Так что лучше не рисковать с онлайн-покупками.

Берите сразу несколько

Если вы нашли ту самую пару, то обязательно запомните бренд и название модели, чтобы вернуться за ними через пару сезонов. А лучше сразу возьмите несколько, чтобы быть уверенными, что идеальные джинсы в вашем гардеробе точно есть, а это — уже половина удачного образа.

Белые джинсы

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Mango Tom Tailor Zara Uniqlo Rag&Bone Pull&Bear KIABI H&M Calvin Klein Jeans

Зауженные джинсы

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Levi's Lee Superdry Next Mango Lacoste KIABI H&M Calvin Klein Jeans

Джинсовые клеши

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Marni Zara Wrangler Tom Tailor Next MM6 Maison Margiela Mango M.i.h. Jeans Lee

Прямые джинсы

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Saint Laurent Tom Tailor Zara Wrangler Uniqlo Simon Miller Monki Mango Lee Lacoste

Рваные джинсы