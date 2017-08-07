Как носить вещи в стиле сафари?

Вещи в стиле сафари этим летом снова на пике популярности. Очевидно, что этот тренд с нами надолго, поэтому предлагаем пополнить гардероб одной или несколькими вещами в этом стиле. Оттенки хаки, камня и песка будут одинаково хорошо смотреться как на светлой, так и на загорелой коже. А натуральные ткани, такие как лен и хлопок, — лучший вариант даже для самого жаркого дня. В подборке ELLE — несколько советов, с чем сочетать вещи в стиле сафари этим летом.

Брюки

Топ, босоножки, брюки, сумка — все Mango, колье — UNOde50

Брюки свободного кроя с высокой посадкой — самый стильный вариант. Советуем сочетать с облегающим топом в той же природной гамме и обувью на плоской подошве. Дополнить образ можно сумкой-торбой, популярной этим летом.

Топ

Топ, шорты, сандалии, клатч, серьги — все Mango

Вещи в стиле сафари хорошо сочетаются с кожей и замшей. Топ свободного кроя бежевого или оттенка хаки отлично подойдет к шортам или брюкам из этих материалов. Чтобы образ не получился скучным, добавьте яркие аксессуары — серьги или колье.

Платье

Платье-рубашка, туфли, сумка, солнечные очки — все Mango, браслет — UNOde50

Чтобы сделать образ с платьем в стиле сафари более женственным, советуем повязать на шею контрастный платок. Исходя из основного оттенка платка, можно легко подобрать остальные аксессуары и сделать образ законченным. К платью-рубашке отлично подойдут сумка и украшения в этническом стиле.

Total look

Топ, юбка, сандалии, сумка — все Mango, серьги — UNOde50