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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    07 августа 2017

    Как носить вещи в стиле сафари?

    Натуральные ткани, карманы, застежки и шнуровка — главные черты модного тренда

    Вещи в стиле сафари этим летом снова на пике популярности. Очевидно, что этот тренд с нами надолго, поэтому предлагаем пополнить гардероб одной или несколькими вещами в этом стиле. Оттенки хаки, камня и песка будут одинаково хорошо смотреться как на светлой, так и на загорелой коже. А натуральные ткани, такие как лен и хлопок, — лучший вариант даже для самого жаркого дня. В подборке ELLE — несколько советов, с чем сочетать вещи в стиле сафари этим летом.

    Брюки

    Как носить вещи в стиле сафари?

    Топ, босоножки, брюки, сумка — все Mango, колье — UNOde50

    Брюки свободного кроя с высокой посадкой — самый стильный вариант. Советуем сочетать с облегающим топом в той же природной гамме и обувью на плоской подошве. Дополнить образ можно сумкой-торбой, популярной этим летом.

    Топ

    Как носить вещи в стиле сафари?

    Топ, шорты, сандалии, клатч, серьги — все Mango

    Вещи в стиле сафари хорошо сочетаются с кожей и замшей. Топ свободного кроя бежевого или оттенка хаки отлично подойдет к шортам или брюкам из этих материалов. Чтобы образ не получился скучным, добавьте яркие аксессуары — серьги или колье.

    Платье

    Как носить вещи в стиле сафари?

    Платье-рубашка, туфли, сумка, солнечные очки — все Mango, браслет — UNOde50

    Чтобы сделать образ с платьем в стиле сафари более женственным, советуем повязать на шею контрастный платок. Исходя из основного оттенка платка, можно легко подобрать остальные аксессуары и сделать образ законченным. К платью-рубашке отлично подойдут сумка и украшения в этническом стиле.

    Total look

    Как носить вещи в стиле сафари?

    Топ, юбка, сандалии, сумка — все Mango, серьги — UNOde50

    Можно не останавливаться на выборе какого-то одного предмета гардероба и создать образ total look. Природные оттенки прекрасно сочетаются между собой, и, комбинируя верх с низом, практически невозможно ошибиться. С таким образом будут хорошо смотреться аксессуары с леопардовым и змеиным принтом.

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