Пол Смит: «Если вы начинающий дизайнер — просто идите и делайте!»

Пол Смит

ELLE Сэр Пол, расскажите, пожалуйста, о самых важных датах вашей истории. Пол Смит Важные даты? В 11 лет я получил свой первый велосипед, в 12 начал гонять на нем. Грустный личный эпизод — 17 лет, когда я разбился на велосипеде, а три месяца спустя, в возрасте 18 лет, выйдя из госпиталя, узнал о величайшем британском «институте» — английском пабе, который по счастливой случайности оказался тем местом, где отирались ученики соседней школы искусств. Паб и стал одной из причин, почему я сейчас с вами. ELLE Так все и началось, с паба? П.С. Я оказался в бизнесе, желая понять интригующий мир творчества — мир дизайнеров, фотографов, архитекторов и графических дизайнеров. Пытаясь помочь другу с его магазином одежды в родном Ноттингеме, я познавал искусство торговли. Спустя три года я встретил Полин, которая стала и до сих пор является моей женой. Она окончила дизайнерский факультет Королевского колледжа дизайна, и благодаря тому, что мы были вместе и, как сейчас говорят, «сделали это», я многому научился у нее.

ELLE Как появилась ваша первая коллекция? П.С. Первый магазин мы открыли в 1970 году — пожалуй, еще до того, как вы появились на свет. Он работал два дня в неделю. Несмотря на то что в нашем магазинчике были вещи, сделанные нашими руками — мной и Полин, первая настоящая коллекция появилась в 1976-м. Очень жаль, что те вещи — сшитые вручную две рубашки, пиджак и что-то еще в том духе — не сохранились. Мне бы ужасно хотелось иметь их до сих пор, потому что они были изумительны! В том же году я повез свою небольшую коллекцию в Париж — снял маленький номер, использовал его же как шоу-рум. ELLE И что же случилось в Париже? П.С. Никто не пришел. Единственный посетитель появился в последний день, и я получил заказ — но это было уже что-то! У меня появилось свое дело.

ELLE Как насчет окружения — отличалась модная и арт-сцена тех времен от сегодняшней? П.С. В 1960–70-е случился настоящий взрыв творчества. Дети и внуки послевоенного поколения, не знавшие ужасов войны, поняли, что могут позволить себе быть более креативными, яркими. У нас было чуть больше денег и немного свободы, и мы начали делать то, во что верили, не заботясь о деньгах, — это было прекрасное время! Люди хотели экспериментировать и выражать себя через одежду и собственный стиль — гораздо больше, чем сейчас. ELLE Тогда же вы начали собирать вашу коллекцию, которую представили на выставке? П.С. Мне присылают подарки, я получаю письма с картинами от детей, художников, фотографов, покупаю кое-что — так что это подлинный склад барахла. Все мои магазины украшены картинами или предметами искусства, а лестничные пролеты в моем офисе в Ковент-Гардене, все четыре этажа, полностью завешаны картинами. ELLE У вас есть ваши личные предпочтения в искусстве? П.С. У меня есть несколько коллекционных работ — например, две картины Бэнкси. Кажется, он написал их всего несколько в своей жизни. Джакометти, Хокни, Питер Блейк и Уорхол — это из «аристократического» искусства. Мне бы очень хотелось иметь более традиционные работы, но кто же может их себе позволить? Вы видели цены на распродаже Christie’s на прошлой неделе? Миллионы!

ELLE Вы говорите, что получаете много подарков. Расскажите о своих фанатах. П.С. Один из самых загадочных поклонников присылает мне подарки в течение 20 лет, и они всегда удивительно разно­образны: шары для боулинга, лыжа, доска для серфинга, дорожный конус... Они ­никогда не упакованы, адрес и марка — прямо на предмете, и я до сих пор не знаю, кто этот анонимный поклонник. Это просто невероятно: они все приходят и приходят — в моей коллекции есть лейка, кусок дерева, кормушка для птиц. Одна бельгийская девочка пишет мне с 11 лет. В своем первом письме она сказала: «Я не люблю ­моду, но я ­люблю ­Пола ­Смита» — а мы даже никогда не встречались! ELLE Какими критериями обусловлен выбор ­вещей для экспозиции в Музее дизайна? П.С. Отбирать вещи было тяжело, потому что ­архивы Paul Smith огромны! Можно было бы посвятить выставку созданию коллекций или использовать только фотографии. Я действовал быстро и без особых раздумий, потому что, мне кажется, если долго думать, экспозиция утратит свое обаяние. В итоге я выбрал четыре категории, которые в наилучшем виде показывают, откуда я черпаю вдохновение — из путешествий, цвета, принта и «британскости».

ELLE Как думаете, в чем причина вашего успеха? Вы часто говорите о балансе... П.С. Мой сегодняшний бизнес похож на магазин в Ноттингеме, где я два дня в неделю продавал одежду, а четыре оставшихся учился продавать. Коллекции, создаваемые нами для показов, скорее имиджевые и используются для звезд и съемок, но при этом мы продаем четверть миллиона костюмов и полмиллиона пар носков ежегодно — это и есть баланс. ELLE Как появилась ваша знаменитая полоска? П.С. У нас было мало денег, и, как дизайнеру мужской одежды, мне часто приходилось использовать отрезки, а не полноценные ткани, и они были жутко скучными — темно-синие с голубой или белой полоской, или бордовые, или просто белые. Так что, когда у нас появилось достаточно заказов, чтобы сшить нечто оригинальное, я решил создать необычный принт и придумал разноцветную полоску. Мы думали, что это будет сезонная ткань, но она оказалась такой популярной, что в ­следующем сезоне наши клиенты потре­бовали ее вернуть.

Толпа преданных ­фанатов — часть имиджа Paul Smith