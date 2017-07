Главные факты об Эди Слимане

Сразу после ухода Слиману было предложено возглавить бренд Jil Sander. Однако от этого предложения он отказался, предпочтя ему работу над мужской линией Дома Dior. Известный факт – Карл Лагерфельд в своих интервью не раз признавался, что был вынужден похудеть более чем на 40 килограммов в начале 2000-х, чтобы лучше смотреться в костюмах, созданных Слиманом. Период с 2000 по 2007 года – эра абсолютного триумфа дизайнера в мире мужской моды. Культивируемый им ультраузкий силуэт популяризировали бывшие на пике известнности инди-рокеры: The Libertines, The Kills, The Strokes и Franz Ferdinand. На эти же годы выпадает и золотой век хипстерства с характерным skinny-образом. Эра Слимана в Dior Homme завершилась в июле 2007 года, когда дизайнер принял решение не продлевать контракт с брендом и на время оставил мир моды, посвятив все свое время фотографии.