Главные факты об Эди Слимане

Сегодня отмечает день рождения один из самых заметных дизайнеров современности, чье имя уже пару десятков лет не сходит с уст всех профессионалов и поклонников модной индустрии, – Эди Слиман. Будущая рок-звезда fashion-мира родился в Париже в интернациональной семье: мама будущего креативного директора Saint Laurent была итальянкой, а папа – тунисцем. Родителям Эди принадлежало ателье по пошиву одежды, что, пожалуй, и предопределило одну из основных страстей в жизни Слимана.

Несмотря на все предпосылки к работе дизайнером, после школы Слиман отправился учиться на подготовительные курсы Института политических исследований, а следом – в Школу Лувра, где занимался историей искусств, параллельно осваивая прикладную профессию закройщика. Путевку в мир моды Слиману обеспечило знакомство с консультантом LVMH Жаном-Жаком Пикаром, который привлек будущего модельера к работе над выставкой, посвященной столетию монограммы Louis Vuitton в начале 1990-х годов. Однако его громкий дизайнерский дебют состоялся несколькими годами позже – в 1996 году, когда близкий друг Пикара – Пьер Берже – пригласил Эди стать креативным директором мужской линии Yves Saint Laurent. Последней работой Слимана для модного Дома на этой позиции стала осенне-зимняя коллекция 2000 года Black Tie, в которой впервые нашел отражение андрогинный силуэт, с которым уже почти два десятка лет ассоциируется имя дизайнера.

Эди Слиман и Карл Лагерфельд

Сразу после ухода Слиману было предложено возглавить бренд Jil Sander. Однако от этого предложения он отказался, предпочтя ему работу над мужской линией Дома Dior. Известный факт – Карл Лагерфельд в своих интервью не раз признавался, что был вынужден похудеть более чем на 40 килограммов в начале 2000-х, чтобы лучше смотреться в костюмах, созданных Слиманом. Период с 2000 по 2007 года – эра абсолютного триумфа дизайнера в мире мужской моды. Культивируемый им ультраузкий силуэт популяризировали бывшие на пике известнности инди-рокеры: The Libertines, The Kills, The Strokes и Franz Ferdinand. На эти же годы выпадает и золотой век хипстерства с характерным skinny-образом. Эра Слимана в Dior Homme завершилась в июле 2007 года, когда дизайнер принял решение не продлевать контракт с брендом и на время оставил мир моды, посвятив все свое время фотографии.

Saint Laurent, весна-лето 2013

Saint Laurent, весна-лето 2013

Сенсационный камбэк дизайнера случился в 2012 году, когда Слиман сменил Стефано Пилати у руля Yves Saint Laurent. Дизайнер с первого сезона перевернул стилистику показов бренда с ног на голову, провозгласив главной идеологией Дома гранж и gender neutral и отрезав от названия марки имя ее основателя. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков о первой коллекции Слимана для Saint Laurent, продажи бренда резко взлетели, а показы Дома стали одними из самых ожидаемых на Неделе моды в Париже. Лебеденой песней дизайнера на этом посту стала осенне-зимняя коллекция 2016 года, представленная в камерной атмосфере. Почти сразу после показа стало известно об отставке Слимана и его замене на Энтони Ваккарелло. За этой новостью последовал и громкий скандал – дизайнер подал в суд на бывшего работодателя – компанию Kering, владеющую Saint Laurent и рядом других люксовых брендов, – из-за некорректно оформленного трудового контракта. И, что редкость в подобных случаях, выиграл суд, заработав 13 миллионов евро в качестве компенсации. Сейчас Слиман находится в тени мира моды и встречает свой 49-й день рождения, посвятив себя второй страсти - фотографии.

Saint Laurent, осень-зима 2016