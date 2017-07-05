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    05 июля 2017

    Главные факты об Эди Слимане

    Что нужно знать об одном из самых знаменитых дизайнеров современности, которому сегодня исполняется 49 лет

    Сегодня отмечает день рождения один из самых заметных дизайнеров современности, чье имя уже пару десятков лет не сходит с уст всех профессионалов и поклонников модной индустрии, – Эди Слиман. Будущая рок-звезда fashion-мира родился в Париже в интернациональной семье: мама будущего креативного директора Saint Laurent была итальянкой, а папа – тунисцем. Родителям Эди принадлежало ателье по пошиву одежды, что, пожалуй, и предопределило одну из основных страстей в жизни Слимана.

    Эди Слиман

    Несмотря на все предпосылки к работе дизайнером, после школы Слиман отправился учиться на подготовительные курсы Института политических исследований, а следом – в Школу Лувра, где занимался историей искусств, параллельно осваивая прикладную профессию закройщика.

    Путевку в мир моды Слиману обеспечило знакомство с консультантом LVMH Жаном-Жаком Пикаром, который привлек будущего модельера к работе над выставкой, посвященной столетию монограммы Louis Vuitton в начале 1990-х годов. Однако его громкий дизайнерский дебют состоялся несколькими годами позже – в 1996 году, когда близкий друг Пикара – Пьер Берже – пригласил Эди стать креативным директором мужской линии Yves Saint Laurent. Последней работой Слимана для модного Дома на этой позиции стала осенне-зимняя коллекция 2000 года Black Tie, в которой впервые нашел отражение андрогинный силуэт, с которым уже почти два десятка лет ассоциируется имя дизайнера.

    Эди Слиман и Карл Лагерфельд

    Эди Слиман и Карл Лагерфельд

    Сразу после ухода Слиману было предложено возглавить бренд Jil Sander. Однако от этого предложения он отказался, предпочтя ему работу над мужской линией Дома Dior. Известный факт – Карл Лагерфельд в своих интервью не раз признавался, что был вынужден похудеть более чем на 40 килограммов в начале 2000-х, чтобы лучше смотреться в костюмах, созданных Слиманом. Период с 2000 по 2007 года – эра абсолютного триумфа дизайнера в мире мужской моды. Культивируемый им ультраузкий силуэт популяризировали бывшие на пике известнности инди-рокеры: The Libertines, The Kills, The Strokes и Franz Ferdinand. На эти же годы выпадает и золотой век хипстерства с характерным skinny-образом. Эра Слимана в Dior Homme завершилась в июле 2007 года, когда дизайнер принял решение не продлевать контракт с брендом и на время оставил мир моды, посвятив все свое время фотографии.

    Saint Laurent, весна-лето 2013

    Saint Laurent, весна-лето 2013

    Saint Laurent, весна-лето 2013

    Saint Laurent, весна-лето 2013

    Сенсационный камбэк дизайнера случился в 2012 году, когда Слиман сменил Стефано Пилати у руля Yves Saint Laurent. Дизайнер с первого сезона перевернул стилистику показов бренда с ног на голову, провозгласив главной идеологией Дома гранж и gender neutral и отрезав от названия марки имя ее основателя. Несмотря на неоднозначные отзывы критиков о первой коллекции Слимана для Saint Laurent, продажи бренда резко взлетели, а показы Дома стали одними из самых ожидаемых на Неделе моды в Париже. Лебеденой песней дизайнера на этом посту стала осенне-зимняя коллекция 2016 года, представленная в камерной атмосфере. Почти сразу после показа стало известно об отставке Слимана и его замене на Энтони Ваккарелло. За этой новостью последовал и громкий скандал – дизайнер подал в суд на бывшего работодателя – компанию Kering, владеющую Saint Laurent и рядом других люксовых брендов, – из-за некорректно оформленного трудового контракта. И, что редкость в подобных случаях, выиграл суд, заработав 13 миллионов евро в качестве компенсации. Сейчас Слиман находится в тени мира моды и встречает свой 49-й день рождения, посвятив себя второй страсти - фотографии.

    Saint Laurent, осень-зима 2016

    Saint Laurent, осень-зима 2016

    Saint Laurent, осень-зима 2016

    Saint Laurent, осень-зима 2016

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