Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

21 июня 2017

Где купить платье на выпускной

Главные точки на шопинг-карте столицы

До главного дня в жизни каждой школьницы и студентки остались считанные дни, и самое время задуматься о том, каким должно быть ваше идеальное платье на выпускной. Что выбрать: вневременную классику или ультрамодную модель из последней коллекции, роскошное вечернее платье, которое прослужит не один год, или более демократичный вариант за меньшую сумму? ELLE разобрался, где купить платье на выпускной в Москве, и составил подробный гид по самым перспективным магазинам для поисков подходящего наряда.

ГУМ

ГУМ

Главный универсальный магазин славится не только удачным местоположением, но и отличной подборкой представленных брендов. На трех линиях ГУМа можно найти как традиционно женственные марки вроде Alberta Ferreti, Max Mara, Escada, Etro, так и более смелые Moschino, Antonio Marras, DKNY и Jil Sander. Курсируя между бутиками, к образу можно без труда подобрать белье, обувь и украшения — в магазинах Bosco Donna, Manolo Blahnik, Agent Provocateur, Sublime by Bosco, Tiffany & Co. и многих других. Всего на территории универмага представлено больше сотни брендов, так что вероятность уйти из ГУМа с пустыми руками стремится к нулю.

«Весна»

«Весна»

Торговый дом «Весна» — одна из самых универсальных точек на шопинг-карте столицы. На Новом Арбате представлены как «взрослые» бренды, часто дублирующие ассортимент ГУМа, так и более молодежные марки, занявшие -1 этаж магазина. Именно на минус первом, в пространстве Bosco π, выпускниц ожидают платья Red Valentino, See by Chloé, Paul & Joe Sister, MSGM, Love Moschino и других брендов, создающих модные и в меру роскошные наряды, которые не останутся висеть в дальнем углу шкафа после заветного вручения аттестатов.

ЦУМ

ЦУМ

Если ваша цель — примерить все и сразу, лучшей идеи, чем отправиться в ЦУМ, не придумать. Мекка российских шопоголиков предлагает наряды больше тысячи брендов: от «тяжелого люкса» вроде Dolce & Gabbana, Valentino и Gucci до селекции Натальи Гольденберг, ежесезонно отбирающей для своего корнера NGxTSUM все самое-самое из коллекций мировых и российских дизайнеров.

H&M

H&M

Задаваясь вопросом, где купить платье на выпускной, не стоит списывать со счетов масс-маркет. Так, в магазинах H&M кроме основной линейки (где, к слову, попадаются экземпляры, достойные дресс-кода black tie) представлены вещи из коллекций Studio и Premium. Две последние заслужили искреннюю любовь стилистов и fashion-редакторов отменным качеством, безупречным кроем и точным попаданием в главные тренды сезона.

«Цветной»

«Цветной»

Для тех, кто не определился с суммой, которую они готовы потратить на платье на выпускной, идеальным вариантом станет «Цветной» — на этажах универмага представлены бренды буквально во всех ценовых сегментах. Схема проста — чем выше этаж, тем выше ценник. На втором этаже расположились демократичные TopShop и Trends Brands, выше — люксовые Simone Rocha, Giamba, Cedric Charlier, Off-White и многие другие.

Mango

Mango

Еще одним ответом на головоломку «Где купить платье на выпускной» может стать один из магазинов Mango, которые есть во всех крупных торговых центрах столицы. Зашкаливающей роскоши от вещей испанского бренда можно не ждать, а вот лаконичные платья-комбинации или изящные модели из тюля, кружева или атласа там представлены в десятках вариаций. Кроме того, с этого сезона в Mango впервые начнет продаваться экологичная коллекция Committed, так что именно туда стоит отправиться всем выпускницам, выступающим за партию «Зеленых».

«Кузнецкий Мост 20»

«Кузнецкий Мост 20»

Хайповый Vetements, архитектурный Jacquemus, провокационный Walk of Shame — если название хотя бы одного из этих брендов отзывается трепетом в сердце, то «Кузнецкий Мост 20» должен стоять в списке магазинов для поисков платья на выпускной под номером 1. За тем, что попадает на рейлы «КМ 20», лично следит Ольга Карпуть, а мнению одной из самых стильных россиянок однозначно можно доверять.

SVMoscow

SVMoscow

Мощный микс культовых авангардистов с главными fashion-открытиями последних сезонов — базис, на котором строится концепция SVMoscow. В интернет-магазине и на Малой Молчановке трогательные наряды Simone Rocha соседствуют с графичными платьями Marni, лаконичными нарядами Haider Ackermann, Solace London, The Row и Rick Owens Lilies, авангардными вещами Comme Des Garçons и бестселлерами Демны Гвасалии для Balenciaga и Vetements.

Материалы по темам

Спецпроекты

Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
5 beauty-лайфхаков для волосПростые способы устроить волосам роскошную жизнь
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз