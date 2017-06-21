До главного дня в жизни каждой школьницы и студентки остались считанные дни, и самое время задуматься о том, каким должно быть ваше идеальное платье на выпускной. Что выбрать: вневременную классику или ультрамодную модель из последней коллекции, роскошное вечернее платье, которое прослужит не один год, или более демократичный вариант за меньшую сумму? ELLE разобрался, где купить платье на выпускной в Москве, и составил подробный гид по самым перспективным магазинам для поисков подходящего наряда.

ГУМ

Главный универсальный магазин славится не только удачным местоположением, но и отличной подборкой представленных брендов. На трех линиях ГУМа можно найти как традиционно женственные марки вроде Alberta Ferreti, Max Mara, Escada, Etro, так и более смелые Moschino, Antonio Marras, DKNY и Jil Sander. Курсируя между бутиками, к образу можно без труда подобрать белье, обувь и украшения — в магазинах Bosco Donna, Manolo Blahnik, Agent Provocateur, Sublime by Bosco, Tiffany & Co. и многих других. Всего на территории универмага представлено больше сотни брендов, так что вероятность уйти из ГУМа с пустыми руками стремится к нулю.

«Весна»

Торговый дом «Весна» — одна из самых универсальных точек на шопинг-карте столицы. На Новом Арбате представлены как «взрослые» бренды, часто дублирующие ассортимент ГУМа, так и более молодежные марки, занявшие -1 этаж магазина. Именно на минус первом, в пространстве Bosco π, выпускниц ожидают платья Red Valentino, See by Chloé, Paul & Joe Sister, MSGM, Love Moschino и других брендов, создающих модные и в меру роскошные наряды, которые не останутся висеть в дальнем углу шкафа после заветного вручения аттестатов.

ЦУМ

Если ваша цель — примерить все и сразу, лучшей идеи, чем отправиться в ЦУМ, не придумать. Мекка российских шопоголиков предлагает наряды больше тысячи брендов: от «тяжелого люкса» вроде Dolce & Gabbana, Valentino и Gucci до селекции Натальи Гольденберг, ежесезонно отбирающей для своего корнера NGxTSUM все самое-самое из коллекций мировых и российских дизайнеров.

H&M

Задаваясь вопросом, где купить платье на выпускной, не стоит списывать со счетов масс-маркет. Так, в магазинах H&M кроме основной линейки (где, к слову, попадаются экземпляры, достойные дресс-кода black tie) представлены вещи из коллекций Studio и Premium. Две последние заслужили искреннюю любовь стилистов и fashion-редакторов отменным качеством, безупречным кроем и точным попаданием в главные тренды сезона.

«Цветной»

Для тех, кто не определился с суммой, которую они готовы потратить на платье на выпускной, идеальным вариантом станет «Цветной» — на этажах универмага представлены бренды буквально во всех ценовых сегментах. Схема проста — чем выше этаж, тем выше ценник. На втором этаже расположились демократичные TopShop и Trends Brands, выше — люксовые Simone Rocha, Giamba, Cedric Charlier, Off-White и многие другие.

Mango

Еще одним ответом на головоломку «Где купить платье на выпускной» может стать один из магазинов Mango, которые есть во всех крупных торговых центрах столицы. Зашкаливающей роскоши от вещей испанского бренда можно не ждать, а вот лаконичные платья-комбинации или изящные модели из тюля, кружева или атласа там представлены в десятках вариаций. Кроме того, с этого сезона в Mango впервые начнет продаваться экологичная коллекция Committed, так что именно туда стоит отправиться всем выпускницам, выступающим за партию «Зеленых».

«Кузнецкий Мост 20»

Хайповый Vetements, архитектурный Jacquemus, провокационный Walk of Shame — если название хотя бы одного из этих брендов отзывается трепетом в сердце, то «Кузнецкий Мост 20» должен стоять в списке магазинов для поисков платья на выпускной под номером 1. За тем, что попадает на рейлы «КМ 20», лично следит Ольга Карпуть, а мнению одной из самых стильных россиянок однозначно можно доверять.

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