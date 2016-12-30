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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

30 декабря 2016

Если у вас есть миллион: самые роскошные ювелирные подарки на Новый год

Как продемонстрировать свою любовь в драгоценном эквиваленте

Самым близким принято приберегать особенно ценные и символичные подарки, на которые не жалко денег и потраченных сил. Оптимальный вариант – ювелирное украшение, которое будет напоминать обладательнице о том, кто его подарил, каждый день. В обзоре ELLE – самые роскошные знаки внимания, которые расскажут о чувствах на языке драгоценных камней и металлов.

Самые роскошные ювелирные подарки на Новый год

1. Кольцо Dior; 2. Колье Bulgari; 3. Тиара Chaumet; 4. Часы Damiani; 5. Браслеты Pomellato; 6. Колье Chanel; 7. Часы Piaget; 8. Кольцо Cartier; 9. Часы TAG Heuer; 10. Кольцо Tiffany & Co.

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