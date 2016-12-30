Если у вас есть миллион: самые роскошные ювелирные подарки на Новый год

Самым близким принято приберегать особенно ценные и символичные подарки, на которые не жалко денег и потраченных сил. Оптимальный вариант – ювелирное украшение, которое будет напоминать обладательнице о том, кто его подарил, каждый день. В обзоре ELLE – самые роскошные знаки внимания, которые расскажут о чувствах на языке драгоценных камней и металлов.