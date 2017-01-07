Экспертиза ELLE: минодьер, Chanel

В минодьере из круизной коллекции Chanel, посвященной Гаване, знаменитые символы французского Дома соседствуют с традиционными кубинскими атрибутами, воплощая самый эффектный дипломатический союз в истории моды.

Детали

Эмалевый ­медальон с изображением ­Мадемуазель, монеты и логотипы Дома, словно выжженные на дереве, намекают на винтажный характер ­аксессуара.

ФОТО Олег Оболонский & li

Идея

Минодьер, напоминающий коробку ­кубинских сигар Cohiba, — остроумная шутка ­Кайзера и отсылка к ­основной теме круизной коллекции: тонкой игре мужского и ­женского.

ФОТО Олег Оболонский & li

Фактура

Кенийская дре­весина ­анегри ­ручной обра­ботки, деликатные техники ­инкрустации и вышивки — эта ­сумка имеет ­полное ­право на статус коллекционного предмета гардероба.

ФОТО Олег Оболонский & li

Практика

Съемная цепочка и продуманная конструкция с кожаной вставкой, соединяющей створки, превращают «сигарную коробку» в удобную сумочку к коктейльному платью.