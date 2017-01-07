Экспертиза ELLE: минодьер, Chanel

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Рассматриваем аксессуар из круизной коллекции модного Дома
В минодьере из круизной коллекции Chanel, посвященной Гаване, знаменитые символы французского Дома соседствуют с традиционными кубинскими атрибутами, воплощая самый эффектный дипломатический союз в истории моды.
Эмалевый медальон с изображением Мадемуазель, монеты и логотипы Дома, словно выжженные на дереве, намекают на винтажный характер аксессуара.
Минодьер, напоминающий коробку кубинских сигар Cohiba, — остроумная шутка Кайзера и отсылка к основной теме круизной коллекции: тонкой игре мужского и женского.
Кенийская древесина анегри ручной обработки, деликатные техники инкрустации и вышивки — эта сумка имеет полное право на статус коллекционного предмета гардероба.
Съемная цепочка и продуманная конструкция с кожаной вставкой, соединяющей створки, превращают «сигарную коробку» в удобную сумочку к коктейльному платью.
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