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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

07 января 2017ЖУРНАЛ ELLE №12 январь

Экспертиза ELLE: минодьер, Chanel

Рассматриваем аксессуар из круизной коллекции модного Дома

В минодьере из круизной коллекции Chanel, посвященной Гаване, знаменитые символы французского Дома соседствуют с традиционными кубинскими атрибутами, воплощая самый эффектный дипломатический союз в истории моды.

Детали

Эмалевый ­медальон с изображением ­Мадемуазель, монеты и логотипы Дома, словно выжженные на дереве, намекают на винтажный характер ­аксессуара.

ChanelФОТООлег Оболонский & li

Идея

Минодьер, напоминающий коробку ­кубинских сигар Cohiba, — остроумная шутка ­Кайзера и отсылка к ­основной теме круизной коллекции: тонкой игре мужского и ­женского.

ChanelФОТООлег Оболонский & li

Фактура

Кенийская дре­весина ­анегри ­ручной обра­ботки, деликатные техники ­инкрустации и вышивки — эта ­сумка имеет ­полное ­право на статус коллекционного предмета гардероба.

ChanelФОТООлег Оболонский & li

Практика

Съемная цепочка и продуманная конструкция с кожаной вставкой, соединяющей створки, превращают «сигарную коробку» в удобную сумочку к коктейльному платью.

ChanelФОТООлег Оболонский & li

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