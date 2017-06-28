Девушка недели: Олеся Козлова

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В объективе ELLE — руководитель отдела маркетинга Audi Россия
Новой героиней рубрики «Девушка недели» стала Олеся Козлова, руководитель отдела маркетинга Audi Россия. Улыбчивая девушка, отвечающая за развитие легендарного автомобильного бренда, встретилась с ELLE в технологичном пространстве Audi City Moscow, где рассказала о любви к работе, планах на путешествия и бьюти-секретах.
Моя карьерная мечта — всегда находить баланс между работой и личным временем, при этом добиваясь своих целей.
В работе мне больше всего нравится разнообразие. В маркетинге невозможно заскучать — постоянно необходимо пробовать и реализовывать что-то новое, экспериментировать и привносить в уже знакомое и стабильное новизну. Вопрос в том, как все успеть за 24 часа!
Икона стиля для меня — это мама. Она всегда прекрасно чувствует тенденции, и я ей бесконечно благодарна за то, что она сумела воспитать во мне вкус не только к моде, но и к жизни.
В одежде я предпочитаю лаконичную классику, но при этом позволяю себе пробовать и экспериментировать с различными модными трендами. Иногда хочется «поиграть»!
Черные брюки и кашемировая водолазка — это всегда элегантно и практично, универсальный комплект для любого случая.
Не могу представить свой гардероб без юбки-карандаш чуть ниже колена. Длина мини больше не для меня — выросла из подходящего для нее возраста.
Тональные средства для лица Trish McEvoy, тени Naked и тушь Dior — обязательный набор, который всегда находится в моей косметичке.
Мечтаю добраться наконец-то до Барселоны! К своему стыду, ни разу там не была. Но скоро в Барселоне намечается важное событие — первый в истории Audi brand summit. Там Audi представит новую модель своего флагмана — A8. Надеюсь, что во время командировки удастся хотя бы немного познакомиться с городом. Также мечтаю побывать в Австралии!
В Москве я всегда себя удивительно комфортно чувствую у пруда рядом с Новодевичьим монастырем.
Обожаю океан — он умиротворяет, очищает мысли. С одной стороны, это своего рода медитация, а с другой, он наполняет меня энергией.
До сих пор вспоминаю некоторые кадры из первого фильма Тома Форда, вышедшего семь лет назад. И, конечно, нахожусь под большим впечатлением от его нового творения «Под покровом ночи».
Inspiration дня: сейчас на повторе играет Dj Khaled ft. Rihanna — Wild thoughts.
Макияж: Александра Пахомова, Make-Up Atelier Paris.
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