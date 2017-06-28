Девушка недели: Олеся Козлова

Новой героиней рубрики «Девушка недели» стала Олеся Козлова, руководитель отдела маркетинга Audi Россия. Улыбчивая девушка, отвечающая за развитие легендарного автомобильного бренда, встретилась с ELLE в технологичном пространстве Audi City Moscow, где рассказала о любви к работе, планах на путешествия и бьюти-секретах.

Моя карьерная мечта — всегда находить баланс между работой и личным временем, при этом добиваясь своих целей. В работе мне больше всего нравится разнообразие. В маркетинге невозможно заскучать — постоянно необходимо пробовать и реализовывать что-то новое, экспериментировать и привносить в уже знакомое и стабильное новизну. Вопрос в том, как все успеть за 24 часа!

Икона стиля для меня — это мама. Она всегда прекрасно чувствует тенденции, и я ей бесконечно благодарна за то, что она сумела воспитать во мне вкус не только к моде, но и к жизни. В одежде я предпочитаю лаконичную классику, но при этом позволяю себе пробовать и экспериментировать с различными модными трендами. Иногда хочется «поиграть»! Черные брюки и кашемировая водолазка — это всегда элегантно и практично, универсальный комплект для любого случая. Не могу представить свой гардероб без юбки-карандаш чуть ниже колена. Длина мини больше не для меня — выросла из подходящего для нее возраста.



ФОТО Наталия Коган