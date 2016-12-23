Девушка недели: Мария Морозова

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Директор по продажам легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» АО «Мерседес-Бенц РУС»
Новой героиней рубрики «Девушка недели» стала Мария Морозова — сэйлз-директор «Мерседес-Бенц» в России. Хрупкая девушка, отвечающая за продажи легендарного автомобиля на территории всей страны, встретилась с ELLE в новом шоуруме бренда, где рассказала о подводных камнях в своей работе, ближайших планах и проверенных бьюти-секретах.
Платье Le Studio Stefany
Мой стиль можно описать одной фразой — это женственная классика.
Моей модной иконой можно назвать Лизу Сильвестри из «Укрощения строптивого» в исполнении Орнеллы Мути.
Самое универсальное сочетание, подходящее для любого случая, — это микс повседневных вещей из кашемира и замши в теплой серо-бежевой гамме: так можно прийти и в офис, и на ужин после работы.
Не представляю своего гардероба без платьев-футляров.
Ничто не заставит меня надеть любую вещь, визуально деформирующую фигуру.
Платье Laroom
Моя главная карьерная мечта и цель — чтобы люди, работающие со мной в одной команде, вспоминали об этом впоследствии только с теплыми чувствами.
Самый большой плюс моей работы — возможность реально помогать нашим клиентам.
Главный минус — корпоративный цинизм. Не хватает слов, чтобы убедить людей, насколько наивны их представления о структуре корпоративного мира и возможности ее изменить. Приходится просто прекращать спорить и молча слушать.
Мой самый любимый город — это Москва, а любимое место — «Белая площадь».
Платье Chapurin, туфли Christian LouboutinФОТО
Мечтаю побывать в Японии.
Самый идеальный отдых в моем представлении — это шопинг в Париже.
Из последних фильмов меня больше всего вдохновила «Светская жизнь» Вуди Аллена.
Самая любимая музыка в плейлисте — это Бах в исполнении Гленна Гульда.
В моей косметичке всегда лежат Miracle Cushion от Lancôme, тушь и блеск для губ Clarins и бальзам для губ Carmex.
Волосы и макияж: Ксения Изумруд, салон Hair Boutique Ksenia Izumrud
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