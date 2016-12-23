Девушка недели: Мария Морозова

Новой героиней рубрики «Девушка недели» стала Мария Морозова — сэйлз-директор «Мерседес-Бенц» в России. Хрупкая девушка, отвечающая за продажи легендарного автомобиля на территории всей страны, встретилась с ELLE в новом шоуруме бренда, где рассказала о подводных камнях в своей работе, ближайших планах и проверенных бьюти-секретах.

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Мой стиль можно описать одной фразой — это женственная классика. Моей модной иконой можно назвать Лизу Сильвестри из «Укрощения строптивого» в исполнении Орнеллы Мути. Самое универсальное сочетание, подходящее для любого случая, — это микс повседневных вещей из кашемира и замши в теплой серо-бежевой гамме: так можно прийти и в офис, и на ужин после работы. Не представляю своего гардероба без платьев-футляров. Ничто не заставит меня надеть любую вещь, визуально деформирующую фигуру.

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Моя главная карьерная мечта и цель — чтобы люди, работающие со мной в одной команде, вспоминали об этом впоследствии только с теплыми чувствами. Самый большой плюс моей работы — возможность реально помогать нашим клиентам. Главный минус — корпоративный цинизм. Не хватает слов, чтобы убедить людей, насколько наивны их представления о структуре корпоративного мира и возможности ее изменить. Приходится просто прекращать спорить и молча слушать. Мой самый любимый город — это Москва, а любимое место — «Белая площадь».

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