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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

23 декабря 2016

Девушка недели: Мария Морозова

Директор по продажам легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» АО «Мерседес-Бенц РУС»

Новой героиней рубрики «Девушка недели» стала Мария Морозова — сэйлз-директор «Мерседес-Бенц» в России. Хрупкая девушка, отвечающая за продажи легендарного автомобиля на территории всей страны, встретилась с ELLE в новом шоуруме бренда, где рассказала о подводных камнях в своей работе, ближайших планах и проверенных бьюти-секретах.

Девушка недели: Мария Морозова

Платье Le Studio Stefany

Мой стиль можно описать одной фразой — это женственная классика.

Моей модной иконой можно назвать Лизу Сильвестри из «Укрощения строптивого» в исполнении Орнеллы Мути.

Самое универсальное сочетание, подходящее для любого случая, — это микс повседневных вещей из кашемира и замши в теплой серо-бежевой гамме: так можно прийти и в офис, и на ужин после работы.

Не представляю своего гардероба без платьев-футляров.

Ничто не заставит меня надеть любую вещь, визуально деформирующую фигуру.

Девушка недели: Мария Морозова

Платье Laroom

Моя главная карьерная мечта и цель — чтобы люди, работающие со мной в одной команде, вспоминали об этом впоследствии только с теплыми чувствами.

Самый большой плюс моей работы — возможность реально помогать нашим клиентам.

Главный минус — корпоративный цинизм. Не хватает слов, чтобы убедить людей, насколько наивны их представления о структуре корпоративного мира и возможности ее изменить. Приходится просто прекращать спорить и молча слушать.

Мой самый любимый город — это Москва, а любимое место — «Белая площадь».

Девушка недели: Мария Морозова

Платье Chapurin, туфли Christian Louboutin

ФОТОДмитрий Караваев

Мечтаю побывать в Японии.

Самый идеальный отдых в моем представлении — это шопинг в Париже.

Из последних фильмов меня больше всего вдохновила «Светская жизнь» Вуди Аллена.

Самая любимая музыка в плейлисте — это Бах в исполнении Гленна Гульда.

В моей косметичке всегда лежат Miracle Cushion от Lancôme, тушь и блеск для губ Clarins и бальзам для губ Carmex.

Волосы и макияж: Ксения Изумруд, салон Hair Boutique Ksenia Izumrud

Мелочи жизни: подарки на Новый год для нееНовая палетка #ready4selfie от Pupa

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