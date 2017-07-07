Многие девушки часто задаются вопросом, как подобрать бюстгальтер для идеального декольте — чтобы все достоинства фигуры были подчеркнуты разом, избежав излишней сексапильности образа. Ответом на него станет популярный в последнее время модный тренд среди нижнего белья — самоклеящийся бюстгальтер-невидимка, выигрышно добавляющий телу пышности в правильных местах. ELLE — о секрете популярности fly bra.

Fly bra, или бюстгальтер-невидимка, — последний громкий тренд в индустрии нижнего белья. Отзывы на него растут в геометрической прогрессии. Разработанный в Японии не так давно, он одновременно поддерживает грудь и прикрывает ее, оставаясь при этом совершенно незаметным под любой, даже самой облегающей, одеждой благодаря своей гладкой структуре и отсутствию бретелей.

Его главное достоинство — безупречное декольте, которое он создаст при любой фигуре. Как правило, fly bra не имеет размера, зато функционально растягивается, принимая форму любой груди. Под чашечками у такого бюстгальтера находится шнуровка, с помощью которой и достигается нужный размер декольте.

Делается такой усовершенствованный бюстгальтер-невидимка из прочного материала на основе нейлона и спандекса — либо нюдового оттенка, либо черного цвета, оставляя в ткани едва заметные отверстия и делая модель воздухопроницаемой. Чашечки при этом производятся из более мягкой лайкры высокого качества и оформляются самоклеящейся поверхностью с силиконовым гелем для прочной фиксации лифа. Бюстгальтер для идеального декольте должен быть именно из этой ткани.

Чем же завоевал модниц этот волшебный бюстгальтер-невидимка?

Во-первых, такая модель идеально подчеркнет вашу зону декольте и гарантирует непревзойденный комфорт в любом наряде. Во-вторых, в нем каждая женщина чувствует себя комфортно и раскованно. Особенно бюстгальтер-невидимка пользуется популярностью у тех, кто предпочитает вечерние платья с открытой спиной, соблазнительные топы без бретелей и сильно прозрачные вещи. Такая модель нижнего белья позволит им весь день провести раскованно и расслабленно. В-третьих, доказано, что с бюстгальтером-невидимкой любая грудь увеличивается на 1-2 размера и красиво приподнимается.

Как носить fly bra?

Надевать fly bra вовсе не сложно. Перед тем, как его надеть, необходимо очистить кожу с помощью нейтрального мыла, оставив парфюм на потом. Силиконовые чашки должны клеиться к груди, не оставляя воздуха. После этого шнуровка затягивается, делая зону декольте центром внимания.