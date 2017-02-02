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Мода

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02 февраля 2017

Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями

Самый сексуальный обувной тренд последних сезонов

via GIPHY

Сексуальные мюли с мехом уже несколько сезонов не выходят из списка самой актуальной обуви. Вспомните легендарную Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе», соблазнявшую бойфренда откровенным пеньюаром в паре с женственными домашними туфлями с меховым декором. Аналог подобной обуви уже давно стал вполне уместен за пределами спальни и, более того, оброс вариациями без каблука: слайдами, мюлями, слиперами, слипонами и сабо. В обзоре ELLE – 20 пар с декором из меха или пушистых перьев марабу, которые можно купить в магазинах прямо сейчас.

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  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [10]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [5]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [8]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [9]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [1]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [16]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [2]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [3]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [4]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [6]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [7]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [18]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [11]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [12]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [13]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [19]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [14]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [15]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [17]
  • Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями | галерея [1] фото [20]

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