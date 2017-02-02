Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями

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Самый сексуальный обувной тренд последних сезонов
Сексуальные мюли с мехом уже несколько сезонов не выходят из списка самой актуальной обуви. Вспомните легендарную Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе», соблазнявшую бойфренда откровенным пеньюаром в паре с женственными домашними туфлями с меховым декором. Аналог подобной обуви уже давно стал вполне уместен за пределами спальни и, более того, оброс вариациями без каблука: слайдами, мюлями, слиперами, слипонами и сабо. В обзоре ELLE – 20 пар с декором из меха или пушистых перьев марабу, которые можно купить в магазинах прямо сейчас.
Manolo Blahnik
Miu Miu
Marques'Almeida
Marco De Vincenzo
Topshop
Charlotte Olympia
See By Chloé
Sanayi313
Sam Edelman
Miu Miu
Marques'Almeida
Balenciaga
Kate Spade New York
Jeffrey Campbell
Givenchy
Aquazzura
Gucci
Fendi
Brother Vellies
Alexander Wang
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