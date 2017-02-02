Будуар императрицы: 20 идеальных пар обуви с мехом и перьями

Сексуальные мюли с мехом уже несколько сезонов не выходят из списка самой актуальной обуви. Вспомните легендарную Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе», соблазнявшую бойфренда откровенным пеньюаром в паре с женственными домашними туфлями с меховым декором. Аналог подобной обуви уже давно стал вполне уместен за пределами спальни и, более того, оброс вариациями без каблука: слайдами, мюлями, слиперами, слипонами и сабо. В обзоре ELLE – 20 пар с декором из меха или пушистых перьев марабу, которые можно купить в магазинах прямо сейчас.