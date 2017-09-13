Большие города: лучшие места в четырех столицах Недель моды

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Мода
Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.
Пройдя все четыре fashion-столицы вдоль и поперек, ELLE делится персональным списком лучших мест, актуальных не только во время показов
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