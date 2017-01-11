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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

11 января 2017

Ближе к телу: как правильно носить термобелье

ELLE рассказывает, как провести зиму в тепле, не кутаясь в «сто одежек»

Термобелье в нашем «мерзко континентальном» климате стало для многих спасением. Надеваешь его — и ходишь всю зиму в любимом тонком пальто, а не тяжелой толстой шубе. Важно только знать, как носить термобелье, чтобы оно «работало» в полную силу. Вот несколько правил, которые вам стоит взять на заметку.

как правильно носить термобелье

Правило №1: Термобелье надевать только на голое тело

Если быть точнее — на голое, чистое и сухое тело. Только так достигается максимальная теплоизоляция. Надеть под высокотехнологичное термобелье какую-либо другую одежду — майку, лонгслив, топ, колготы, «чтобы было еще теплее» – плохая идея. Вы вспотеете, нательные вещи отсыреют, и вам придется ходить во влажном, а это прямой путь к простуде.

Как же быть с нижним бельем? Отвечаем — трусы и бюстгальтер под термобелье надевать можно. Но только если они сшиты из синтетической ткани, а не из натурального хлопка. Хлопок легко впитывает влагу и медленно высыхает — под слоем термоткани «парниковый эффект» вам обеспечен.

как правильно носить термобелье

Правило №2: Термобелье должно облегать тело, как «вторая кожа»

Если термобелье сидит на вас свободно, то тепло оно сохранять не будет, так что весь смысл его теряется.

как правильно носить термобелье

Правило №3: Подбирайте термобелье в зависимости от степени вашей активности

Для повседневной носки подойдет термобелье на основе натуральных волокон: хлопка, шерсти — оно рассчитано на невысокую физическую активность, хорошо удерживает тепло, но плохо абсорбирует влагу. Другое дело — синтетическое термобелье (или смесовое: синтетика с хлопком), придуманное специально для занятий спортом в холодное время года. Оно не греет, зато эффективно отводит лишнюю влагу от тела, и это именно то, зачем нужно термобелье сноубордистам, лыжникам, бегунам, фигуристам — словом, всем тем, кто в поте лица тренируется под открытым воздухом даже в морозы.

как правильно носить термобелье

Правило №4: С чем носить термобелье: термобелье + флис + мембрана

Бывалые горнолыжники рекомендуют утепляться только так, в три слоя. На голое тело надеваем термобелье, сверху флисовую толстовку, а затем мембранную куртку и штаны — тогда никакой мороз не страшен, даже если вы весь день проводите на улице. Однако приберегите этот совет для действительно холодных дней, зимних поездок за город или отдыха в горах — в обычной жизни при маленьком минусе вам вряд ли нужно «щеголять» в горнолыжной экипировке.

как правильно носить термобелье

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