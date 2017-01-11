Ближе к телу: как правильно носить термобелье

Термобелье в нашем «мерзко континентальном» климате стало для многих спасением. Надеваешь его — и ходишь всю зиму в любимом тонком пальто, а не тяжелой толстой шубе. Важно только знать, как носить термобелье, чтобы оно «работало» в полную силу. Вот несколько правил, которые вам стоит взять на заметку.

Правило №1: Термобелье надевать только на голое тело Если быть точнее — на голое, чистое и сухое тело. Только так достигается максимальная теплоизоляция. Надеть под высокотехнологичное термобелье какую-либо другую одежду — майку, лонгслив, топ, колготы, «чтобы было еще теплее» – плохая идея. Вы вспотеете, нательные вещи отсыреют, и вам придется ходить во влажном, а это прямой путь к простуде. Как же быть с нижним бельем? Отвечаем — трусы и бюстгальтер под термобелье надевать можно. Но только если они сшиты из синтетической ткани, а не из натурального хлопка. Хлопок легко впитывает влагу и медленно высыхает — под слоем термоткани «парниковый эффект» вам обеспечен.

Правило №2: Термобелье должно облегать тело, как «вторая кожа» Если термобелье сидит на вас свободно, то тепло оно сохранять не будет, так что весь смысл его теряется.

Правило №3: Подбирайте термобелье в зависимости от степени вашей активности Для повседневной носки подойдет термобелье на основе натуральных волокон: хлопка, шерсти — оно рассчитано на невысокую физическую активность, хорошо удерживает тепло, но плохо абсорбирует влагу. Другое дело — синтетическое термобелье (или смесовое: синтетика с хлопком), придуманное специально для занятий спортом в холодное время года. Оно не греет, зато эффективно отводит лишнюю влагу от тела, и это именно то, зачем нужно термобелье сноубордистам, лыжникам, бегунам, фигуристам — словом, всем тем, кто в поте лица тренируется под открытым воздухом даже в морозы.