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ELLE о главных составляющих летнего гардероба
Функциональных вещей в гардеробе никогда не бывает слишком много. Особенно это актуально летом, когда погода бывает переменчивой, сменяя слишком жаркие дни на те, когда вновь приходится доставать из шкафа верхнюю одежду. ELLE узнал, какие элементы базового гардероба на лето 2017 в моде сегодня.
Выбор ELLE: Zara
Модные тренды наглядно иллюстрируют фото с модных показов - базовый гардероб для лета отличается яркими штрихами и удобными фасонами. Сарафан ярко-красного, кобальтового или желтого цвета - определенный хит наступившего сезона, без которого не обойдется ни один базовый гардероб на лето 2017. Носить его нужно с босоножками на танкетке, невысоком каблуке или и вовсе плоской подошве для максимального удобства. Для жарких дней лучше всего остановить выбор на максимально открытом силуэте на лямках.
Выбор ELLE: Calvin Klein
Платье из легкого шелка, которое надевается одним движением и буквально сливается с телом, должно в обязательном порядке быть в базовом гардеробе для девушки, и особенно этим летом, когда в моде минимализм и однотонные вещи.
Выбор ELLE: Jil Sander
В базовом гардеробе на лето 2017 фигурируют и популярные сегодня кеды. Белые или светлые - в особенности, пастельных оттенков - носят как с джинсами, так и летней юбкой-макси. Такой расслабленный и демократичный стиль уместен и в 30, и в 40, и в 50 лет.
Выбор ELLE: Mark Cross
Для женщины всегда очень важны летние аксессуары, и в этом году самым стильным вариантом даже на каждый день стала плетеная сумка-корзина. На удивление практичный элемент базового гардероба для лета добавляет изюминки любому фото на свежем воздухе, создавая атмосферу романтического пикника.
Выбор ELLE: The Row
Никогда не будет лишней для женщины и новая белая футболка. Самый базовый элемент женского гардероба из возможных прекрасно сочетается с джинсами и с более классическими офисными брюками, а также с юбкой любой длины.
Выбор ELLE: Rick Owens
Базовый гардероб лета также можно подбирать и по цветотипу. Стильная юбка-шорты идеально впишется в базовый офисный гардероб наступившего лета, являясь одновременно его ультра-практичным и стильным элементом. Юбку-шорты в этом сезоне предпочтительно выбирать нейтральных оттенков, которые рекомендуется сочетать с более ярким топом.
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