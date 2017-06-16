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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

16 июня 2017Личагина Полина

Базовый гардероб на лето 2017

ELLE о главных составляющих летнего гардероба

Функциональных вещей в гардеробе никогда не бывает слишком много. Особенно это актуально летом, когда погода бывает переменчивой, сменяя слишком жаркие дни на те, когда вновь приходится доставать из шкафа верхнюю одежду. ELLE узнал, какие элементы базового гардероба на лето 2017 в моде сегодня.

Яркий сарафан

Базовый гардероб на лето

Выбор ELLE: Zara

Модные тренды наглядно иллюстрируют фото с модных показов - базовый гардероб для лета отличается яркими штрихами и удобными фасонами. Сарафан ярко-красного, кобальтового или желтого цвета - определенный хит наступившего сезона, без которого не обойдется ни один базовый гардероб на лето 2017. Носить его нужно с босоножками на танкетке, невысоком каблуке или и вовсе плоской подошве для максимального удобства. Для жарких дней лучше всего остановить выбор на максимально открытом силуэте на лямках.

Платье-слип

Базовый гардероб для лета фото

Выбор ELLE: Calvin Klein

Платье из легкого шелка, которое надевается одним движением и буквально сливается с телом, должно в обязательном порядке быть в базовом гардеробе для девушки, и особенно этим летом, когда в моде минимализм и однотонные вещи.

Кеды

Базовый гардероб на лето 2017

Выбор ELLE: Jil Sander

В базовом гардеробе на лето 2017 фигурируют и популярные сегодня кеды. Белые или светлые - в особенности, пастельных оттенков - носят как с джинсами, так и летней юбкой-макси. Такой расслабленный и демократичный стиль уместен и в 30, и в 40, и в 50 лет.

Сумка-корзина

Базовый гардероб на лето для женщины

Выбор ELLE: Mark Cross

Для женщины всегда очень важны летние аксессуары, и в этом году самым стильным вариантом даже на каждый день стала плетеная сумка-корзина. На удивление практичный элемент базового гардероба для лета добавляет изюминки любому фото на свежем воздухе, создавая атмосферу романтического пикника.

Белая футболка

Базовый гардероб на лето для девушки

Выбор ELLE: The Row

Никогда не будет лишней для женщины и новая белая футболка. Самый базовый элемент женского гардероба из возможных прекрасно сочетается с джинсами и с более классическими офисными брюками, а также с юбкой любой длины.

Юбка-шорты

Цветотип лето базовый гардероб

Выбор ELLE: Rick Owens

Базовый гардероб лета также можно подбирать и по цветотипу. Стильная юбка-шорты идеально впишется в базовый офисный гардероб наступившего лета, являясь одновременно его ультра-практичным и стильным элементом. Юбку-шорты в этом сезоне предпочтительно выбирать нейтральных оттенков, которые рекомендуется сочетать с более ярким топом.

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