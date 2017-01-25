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Как выглядит десятка самых необходимых вещей наступающего сезона
Понятие базового гардероба для женщины уже давно стало хрестоматийным. Список вещей первой необходимости, из которых складывается идеальная основа для любого образа, известен, пожалуй, каждой. К базовым вещам в гардеробе относят безупречно сидящие брюки, джинсы, рубашки, футболки, жакеты, универсальные платья и обувь. Освоив теорию на «отлично», можно приступать к сезонной корректировке набора первой необходимости с учетом главных модных тенденций. О том, как выглядит актуальный базовый гардероб 2017, — в обзоре ELLE.
Jeremy Scott
Givenchy
Классическое «маленькое черное платье» — константа гардероба, про которую принято говорить, что в нем «и в пир, и в мир». В наступающем сезоне универсальный черный проигрывает по популярности розовому спектру — вариации именно этого оттенка лидировали на подиумах весенне-летних показов, что обеспечило ему статус самого актуального в этом году.
Dior
Sacai
Футболки с надписями-лозунгами перестали быть моветоном. В женском гардеробе образца этого года вещь, призывающая вступить в ряды феминисток или рассказывающая окружающим о страстном увлечении модой, — предмет первой необходимости.
Dries Van Noten
Kenzo
Наступающей весной конкуренцию классическим сорочкам составляют «восьмидесятнические» блузы с объемными рукавами. 1980-е — один из главных трендов нового сезона, а потому наряды в духе сериала «Династия» горячо приветствуются.
Diesel Black Gold
Stella McCartney
Еще одна тенденция, которую стоит взять на вооружение наступающей весной, — стиль сафари. Идеальное попадание в тренд — практичные брюки карго и их вариации без карманов, но в традиционной цветовой гамме: песочном, хаки и коньячном.
Prada
Michael Kors Collection
Непременная составляющая женского гардероба весной — тренч — в новом сезоне мало напоминает свою классическую версию. Ультрамодный вариант — силуэт, пропущенный сквозь призму деконструкции, как на показах Prada и Michael Kors Collection.
3.1 Phillip Lim
Off-White
Базовый гардероб для современной женщины образца 2017 года невозможно представить без пары идеально сидящих джинсов. Этой весной дизайнеры считают самым подходящим претендентом на их роль свободные модели прямого кроя.
Balenciaga
Céline
Культовая вещь 1980-х — жакет с широкими квадратными плечами — на волне популярности десятилетия заслужил славу едва ли не главного маст-хэва сезона на мировых подиумах. Эталонные версии — у проповедника гиперсайза Демны Гвасалии в Balenciaga.
Bottega Veneta
Salvatore Ferragamo
Сложно припомнить хоть один весенне-летний сезон, в котором на подиуме не появился бы цветочный рисунок. Этот год не стал исключением. Женственные платья, усыпанные изображениями цветочных бутонов, предлагают сочетать с туфлями на устойчивом каблуке и босоножками на танкетке, как на показах Salvatore Ferragamo и Bottega Veneta.
Céline
Ann Demeulemeester
Одержимостью туфлями без задника мир моды во многом обязан культовым мюлям Gucci, заполнившим все streetstyle-хроники за последний год. Популярность мюлей не спадает и в новом сезоне: лаконичная пара без каблука — абсолютный must этой весны.
Chloé
Fendi
Еще один принт, лидирующий на подиумах весенне-летних показов, — полоска. Самая универсальная интерпретация ультрамодного рисунка — полосатый джемпер, идеально вписывающийся в отпускной гардероб.
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