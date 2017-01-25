Понятие базового гардероба для женщины уже давно стало хрестоматийным. Список вещей первой необходимости, из которых складывается идеальная основа для любого образа, известен, пожалуй, каждой. К базовым вещам в гардеробе относят безупречно сидящие брюки, джинсы, рубашки, футболки, жакеты, универсальные платья и обувь. Освоив теорию на «отлично», можно приступать к сезонной корректировке набора первой необходимости с учетом главных модных тенденций. О том, как выглядит актуальный базовый гардероб 2017, — в обзоре ELLE.

Розовое платье

Jeremy Scott

Givenchy

Классическое «маленькое черное платье» — константа гардероба, про которую принято говорить, что в нем «и в пир, и в мир». В наступающем сезоне универсальный черный проигрывает по популярности розовому спектру — вариации именно этого оттенка лидировали на подиумах весенне-летних показов, что обеспечило ему статус самого актуального в этом году.

Футболка с надписями

Dior

Sacai

Футболки с надписями-лозунгами перестали быть моветоном. В женском гардеробе образца этого года вещь, призывающая вступить в ряды феминисток или рассказывающая окружающим о страстном увлечении модой, — предмет первой необходимости.

Блуза с объемными рукавами

Dries Van Noten

Kenzo

Наступающей весной конкуренцию классическим сорочкам составляют «восьмидесятнические» блузы с объемными рукавами. 1980-е — один из главных трендов нового сезона, а потому наряды в духе сериала «Династия» горячо приветствуются.

Брюки

Diesel Black Gold

Stella McCartney

Еще одна тенденция, которую стоит взять на вооружение наступающей весной, — стиль сафари. Идеальное попадание в тренд — практичные брюки карго и их вариации без карманов, но в традиционной цветовой гамме: песочном, хаки и коньячном.

Тренч

Prada

Michael Kors Collection

Непременная составляющая женского гардероба весной — тренч — в новом сезоне мало напоминает свою классическую версию. Ультрамодный вариант — силуэт, пропущенный сквозь призму деконструкции, как на показах Prada и Michael Kors Collection.

Джинсы

3.1 Phillip Lim

Off-White

Базовый гардероб для современной женщины образца 2017 года невозможно представить без пары идеально сидящих джинсов. Этой весной дизайнеры считают самым подходящим претендентом на их роль свободные модели прямого кроя.

Жакет

Balenciaga

Céline

Культовая вещь 1980-х — жакет с широкими квадратными плечами — на волне популярности десятилетия заслужил славу едва ли не главного маст-хэва сезона на мировых подиумах. Эталонные версии — у проповедника гиперсайза Демны Гвасалии в Balenciaga.

Платье с цветочным принтом

Bottega Veneta

Salvatore Ferragamo

Сложно припомнить хоть один весенне-летний сезон, в котором на подиуме не появился бы цветочный рисунок. Этот год не стал исключением. Женственные платья, усыпанные изображениями цветочных бутонов, предлагают сочетать с туфлями на устойчивом каблуке и босоножками на танкетке, как на показах Salvatore Ferragamo и Bottega Veneta.

Мюли

Céline

Ann Demeulemeester

Одержимостью туфлями без задника мир моды во многом обязан культовым мюлям Gucci, заполнившим все streetstyle-хроники за последний год. Популярность мюлей не спадает и в новом сезоне: лаконичная пара без каблука — абсолютный must этой весны.

Джемпер в полоску

Chloé

Fendi