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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

29 декабря 2016ЖУРНАЛ ELLE №11 декабрь

8 новогодних интерьеров от fashion-брендов

Современные ­аксессуары, ювелирные украшения и флаконы культовых арома­тов идеально вписываются в новогодний интерьер

Золото и черно-белая графика Chanel

Новогодний интерьер

Слева направо: столики, Baker; светильник Mountain View, дизайн Димы Логинова, Axo Light; кресла, Promemoria; консоль, Versmissen; орхидеи Treez Collection, www.treez.ru; торшеры, Eichholtz; придиванный столик, Promemoria; диван, Henredon, салон Barbara Barry; бронзовая скамья, Christian Liaigre; браслеты, пояс, все — Chanel; аромат Chanel №5 L’Eau, Chanel; туфли, Chanel; картина, «Интерьеры Экстра Класса»; искусственная ель и елочные шары, www.eli.ru; под елкой — лампы Fedora, дизайн Димы Логинова, Axo Light; кресла, Baker, салон Barbara Barry; ковер, Boccara Design

ФОТОDmitry ZhuravlevСТИЛЬMarina Bessonova

Яркий минимализм Dior

Новогодний интерьер

Кресла, консоль и шкатулки, все — Henredon, салон Barbara Barry; сумка Diorever, сумка Mini Diorever; золотая ваза, «Трио»; вазы, Rosenthal; браслеты, Dior; скульп­тура леопарда и деревянные статуэтки, все — «­Интерьеры Экстра Класса»

ФОТОDmitry ZhuravlevСТИЛЬMarina Bessonova

Восточные сладости Etro

Новогодний интерьер

Столики, Henredon, салон Barbara Barry; графин, платок, подносы, колье, молочник, сахарница, чашка для чая, все — Etro

ФОТОDmitry ZhuravlevСТИЛЬMarina Bessonova

Вечерняя классика Ralph Lauren

Новогодний интерьер

Журнальный стол, Versmissen; бокалы, стаканы, поднос, набор для коктейля, тарелки, все — Ralph Lauren Home, колье, Ralph Lauren

ФОТОDmitry ZhuravlevСТИЛЬMarina Bessonova

Путешествие в будущее с Louis Vuitton

Новогодний интерьер

Консоль, Hickory Chair; чемоданы, сверху вниз: Cotteville 45, Alzer 60, Alzer 70, все — Louis Vuitton; кресло, Baker; палантин Telling Epi, Louis Vuitton; столик, Promemoria

ФОТОDmitry ZhuravlevСТИЛЬMarina Bessonova

Лаконичная роскошь HermÈs

Новогодний интерьер

Банкетка, браслет, диван, ароматическая свеча; cумка Hermès Bolide, все -— Hermès; стол, Black Tie; аромат Galop d`Hermès, шахматы, все — Hermès; кушетка, Christian Liaigre; пресс-папье, каре, браслет, все —Hermès; картины и золотая статуэтка, все — «Интерьеры Экстра Класса»; кресло, парфюмированная «галька», все — Hermès; торшер, Promemoria; ковер, Boccara Design; искусственные ели и елочные шары, www.eli.ru

ФОТОDmitry ZhuravlevСТИЛЬMarina Bessonova

Ретрофутуризм Prada

Новогодний интерьер

Искусственная ель и елочные игрушки, www.eli.ru; вазы под елкой, Arteriors; туфли, Prada; барный шкаф, Baker; вазы Venini, Michael Verheyden; сумка Cahier, Prada; статуэтка, «Интерьеры Экстра Класса»; ботильоны, брелоки, все — Prada; ковер, Boccara Design

ФОТОDmitry ZhuravlevСТИЛЬMarina Bessonova

Новый театр Gucci

Новогодний интерьер

Консоль, Hickory Chair; тарелка, Dibbern; столовые приборы, Wilkens; кошелек GG Marmont 2.0, черная серьга, серьги, брошь, браслет, все — Gucci

ФОТОDmitry ZhuravlevСТИЛЬMarina Bessonova

Как одеться на новогоднюю вечеринку5 правил соблазнения: самое сексуальное нижнее белье

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