8 новогодних интерьеров от fashion-брендов

Золото и черно-белая графика Chanel

Слева направо: столики, Baker; светильник Mountain View, дизайн Димы Логинова, Axo Light; кресла, Promemoria; консоль, Versmissen; орхидеи Treez Collection, www.treez.ru; торшеры, Eichholtz; придиванный столик, Promemoria; диван, Henredon, салон Barbara Barry; бронзовая скамья, Christian Liaigre; браслеты, пояс, все — Chanel; аромат Chanel №5 L’Eau, Chanel; туфли, Chanel; картина, «Интерьеры Экстра Класса»; искусственная ель и елочные шары, www.eli.ru; под елкой — лампы Fedora, дизайн Димы Логинова, Axo Light; кресла, Baker, салон Barbara Barry; ковер, Boccara Design ФОТО Dmitry Zhuravlev СТИЛЬ Marina Bessonova

Яркий минимализм Dior

Кресла, консоль и шкатулки, все — Henredon, салон Barbara Barry; сумка Diorever, сумка Mini Diorever; золотая ваза, «Трио»; вазы, Rosenthal; браслеты, Dior; скульп­тура леопарда и деревянные статуэтки, все — «­Интерьеры Экстра Класса» ФОТО Dmitry Zhuravlev СТИЛЬ Marina Bessonova

Восточные сладости Etro

Столики, Henredon, салон Barbara Barry; графин, платок, подносы, колье, молочник, сахарница, чашка для чая, все — Etro ФОТО Dmitry Zhuravlev СТИЛЬ Marina Bessonova

Вечерняя классика Ralph Lauren

Журнальный стол, Versmissen; бокалы, стаканы, поднос, набор для коктейля, тарелки, все — Ralph Lauren Home, колье, Ralph Lauren ФОТО Dmitry Zhuravlev СТИЛЬ Marina Bessonova

Путешествие в будущее с Louis Vuitton

Консоль, Hickory Chair; чемоданы, сверху вниз: Cotteville 45, Alzer 60, Alzer 70, все — Louis Vuitton; кресло, Baker; палантин Telling Epi, Louis Vuitton; столик, Promemoria ФОТО Dmitry Zhuravlev СТИЛЬ Marina Bessonova

Лаконичная роскошь HermÈs

Банкетка, браслет, диван, ароматическая свеча; cумка Hermès Bolide, все -— Hermès; стол, Black Tie; аромат Galop d`Hermès, шахматы, все — Hermès; кушетка, Christian Liaigre; пресс-папье, каре, браслет, все —Hermès; картины и золотая статуэтка, все — «Интерьеры Экстра Класса»; кресло, парфюмированная «галька», все — Hermès; торшер, Promemoria; ковер, Boccara Design; искусственные ели и елочные шары, www.eli.ru ФОТО Dmitry Zhuravlev СТИЛЬ Marina Bessonova

Ретрофутуризм Prada

Искусственная ель и елочные игрушки, www.eli.ru; вазы под елкой, Arteriors; туфли, Prada; барный шкаф, Baker; вазы Venini, Michael Verheyden; сумка Cahier, Prada; статуэтка, «Интерьеры Экстра Класса»; ботильоны, брелоки, все — Prada; ковер, Boccara Design ФОТО Dmitry Zhuravlev СТИЛЬ Marina Bessonova

Новый театр Gucci