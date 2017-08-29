7 лучших пар кроссовок сезона

С тем, что кроссовки давно заменили лодочки, лоферы и другую повседневную обувь, уже никто не спорит. В них ходят не только в спортзал, но и на работу в офис и даже на официальные мероприятия! В общем, то, что кроссовки — это новая классика, факт бесспорный. И этим летом самым страстным сникерхедам очень повезло: было немало знаковых релизов и у спортивных, и у люксовых брендов. Правда, некоторые из них в продажу еще не поступили, но что мешает вам добавить их в свой wish list прямо сейчас? Смотрим самые лучшие из них и выбираем, какие же совсем скоро окажутся в нашем гардеробе!

Converse x Golf le Fleur

Tyler, the Creator — не только талантливый рэпер, лучший друг Кендалл Дженнер, но еще и трендсеттер. Несмотря на то, что он уже пару недель не снимает свою зеленую пятипанельную кепку Supreme, все, к чему прикасается его рука, автоматически становится модным. Всему виной его уникальное чувство стиля: Тайлер почти никогда не экспериментирует с шубами Gucci (в отличие от своего друга A$AP Rocky) и золотыми цепями, но все равно всегда выглядит круто, поэтому его коллаборация с Converse, которая поступила в продажу 3 августа, стала самой обсуждаемой среди любителей кроссовок. One Star x Golf Le fleur вышли в четырех цветах: небесно-голубом, персиковом, желтом и цвета фуксии, но мы, честно говоря, скупили бы все сразу.

adidas x Alexander Wang

Это уже не первый раз, когда Александр Вэнг сотрудничает со спортивным гигантом adidas: в прошлом году во время нью-йоркской Недели моды он представил коллекцию с adidas Originals прямо во время своего собственного шоу. Но в отличие от прошлогодней, новая коллаборация получилась яркой, и, как уверяют представители бренда, вдохновлена она была рейвами. В коллекцию вошло 27 унисекс-предметов, а лучшим из них стали кроссовки Hike Lo — оранжевые и салатовые модели с перфорированными полосками adidas на «воздушной» подошве.

Nike Air Vapormax

Новую модель «найков» Air Vapormax называют главными беговыми кроссовками этого лета неспроста — вы вообще не чувствуете их на ноге. А самое приятное, что они не только удобные и технологичные, но еще и стильные: Vapormax регулярно выпускают в новых расцветках, но наш абсолютный фаворит — серые Flyknit на небесно-голубой подошве.

The Ten by Virgil Abloh

Креативный директор Off-White Вирджил Абло тоже этим летом отличился: разработал проект The Ten, в который вошло 10 пар кроссовок, причем 9 из них — в коллаборации с Nike! Релиз планируется уже в сентябре, и в нем будут представлены Nike Air Max 90, Nike Air Force 1 Low, Nike React Hyperdrunk 2017, Nike Zoom Vaporfly, Converse Chuck Taylor, Nike Air Max 97, Nike Air VaporMax, Nike Air Presto, Air Jordan I и Nike Blazer.

Hender Scheme x adidas Micro Pacer

Бежевые, полностью кожаные и с деревянными вставками — все это про идеальные кроссовки, которые японский дизайнер Hender Scheme разработал совместно с adidas. В коллаборацию вошли три модели: легендарные Micro Pacer, NMD и Superstar. Каждая пара кроссовок сделана вручную, потому стоят они недешево — от $900 до $1000, а в продажу коллекция поступила 17 августа.

The Pharrell x adidas Tennis Hu And Stan Smith

Но на этом adidas решил не останавливаться и выпустил двойную коллаборацию — со своими близкими друзьями Фарреллом Уильямсом и теннисистом Стэном Смитом. Результатом такого интересного сотрудничества стали две модели: классические Stan Smith и легкие Tennis Hu, «раскрашенные» Уильямсом в пастельный голубой, розовый, зеленый и белый. Красиво!

Balenciaga Triple-S