7 идеальных белых топов для уходящего лета

Белый топ - это классика, всегда хорошая идея, это модно и женственно одновременно, просто, но небанально. Белый топ - тот универсальный предмет гардероба, который подходит буквально ко всему - джинсам, юбкам, брюкам, шортам. Кроме того, нейтральный цвет избавляет от необходимости думать о том, какое цветовое сочетание выбрать в пару. Ответ прост: любое. Предлагает выбрать свой идеальный белый топ на лето или для отпуска вашей мечты.

Классика

Wilfred Huang

Любая укороченная рубашка с короткими рукавами может стать топом. Особенно, если у нее есть завязки для создания пляжного образа.

New Sexy

H&M

Тот редкий случай, когда между сексуальностью и элегантность можно поставить знак «равно».

Хиппи-шик

Chloé

Расслабленный силуэт, воздушная ткань, оборки и воланы. Топ, больше похожий на блузу, хорош для походов и в пир, и в мир - универсальная вещь для любого случая.

Прованс

Caroline Constas

Воланы, рукава-фонарики, женственная линия талии - вся эта сексуальная романтика снова в моде.

Синди Кроуфорд Стайл

Elizabeth & James

Если вы качаете руки и пресс регулярно, то подобный топ подчеркнет все лучшее, чем наградила вас природа и сила воли.

Романтика

J. Crew

Во-первых, это красиво. Во-вторых, модно. В-третьих, женственно.

Правильная шнуровка

Topshop