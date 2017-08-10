Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

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    10 августа 2017Сергеева Алина

    7 идеальных белых топов для уходящего лета

    Чистый цвет и правильная геометрия

    Белый топ - это классика, всегда хорошая идея, это модно и женственно одновременно, просто, но небанально. Белый топ - тот универсальный предмет гардероба, который подходит буквально ко всему - джинсам, юбкам, брюкам, шортам. Кроме того, нейтральный цвет избавляет от необходимости думать о том, какое цветовое сочетание выбрать в пару. Ответ прост: любое. Предлагает выбрать свой идеальный белый топ на лето или для отпуска вашей мечты.

    Классика

    Wilfred Huang

    Wilfred Huang

    Любая укороченная рубашка с короткими рукавами может стать топом. Особенно, если у нее есть завязки для создания пляжного образа.

    New Sexy

    H&M

    H&M

    Тот редкий случай, когда между сексуальностью и элегантность можно поставить знак «равно».

    Хиппи-шик

    Chloé

    Chloé

    Расслабленный силуэт, воздушная ткань, оборки и воланы. Топ, больше похожий на блузу, хорош для походов и в пир, и в мир - универсальная вещь для любого случая.

    Прованс

    Caroline Constas

    Caroline Constas

    Воланы, рукава-фонарики, женственная линия талии - вся эта сексуальная романтика снова в моде.

    Синди Кроуфорд Стайл

    Elizabeth & James

    Elizabeth & James

    Если вы качаете руки и пресс регулярно, то подобный топ подчеркнет все лучшее, чем наградила вас природа и сила воли.

    Романтика

    J. Crew

    J. Crew

    Во-первых, это красиво. Во-вторых, модно. В-третьих, женственно.

    Правильная шнуровка

    Topshop

    Topshop

    На волне всеобщего помешательства практически все мраки выпустили свои версии корсетов со шнуровкой. Наш фаворит - этот белый корсет TopShop, где нет ничего лишнего.

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