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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

29 декабря 2016Сергеева Алина

5 правил соблазнения: самое сексуальное нижнее белье

Выбираем наряд только для него для главной ночи в году

Пусть этот Новый год будет для вас сексуальным — по крайней мере, если встречать его вы будете в компании любимого мужчины, то лучшего развлечения, чем оказаться в постели, не найти. Помните: как Новый год встретишь, так и его и проведешь, и наш сценарий на год точно не повредит ни одной женщине. А чтобы добавить пикантности моменту, предлагаем выбрать красивое белье, следуя самым сексуальным трендам года.

5 правил соблазнения: самое сексуальное нижнее белье

Victoria's Secret

Высокая линия талии

Раньше мы наивно полагали, что секси — это тонкие стринги. Сегодня две ниточки вместо белья мы оставим танцовщицам гоу-гоу, а для чувственной ночи с любимым выберем практичный и сексуальный вариант одновременно: высокая линия талии и силуэт в стиле пин-ап. Прозрачное кружево добавит образу игривости.

5 правил соблазнения: самое сексуальное нижнее белье

ASOS Curve, «Дикая орхидея»

Кружево

Нет ничего сексуальнее кружева. Как бы мы ни любили лаконичные спортивные или атласные модели, статистика неумолима: мужчин возбуждает старая добрая классика. Дайте им это — кружево и романтично, и открывает нужное, и оставляет пространство для фантазии.

5 правил соблазнения: самое сексуальное нижнее белье

ASOS Curve, Victoria's Secret

Длинные рукава

Вдруг неожиданно в этом сезоне ведущие марки представили модели боди с длинными рукавами. Конечно, это не очень практично, но такой небанальный способ соблазнить мужчину работает гарантированно: любая из нас мгновенно становится в таком комплекте девушкой с разворота глянцевого журнала.

5 правил соблазнения: самое сексуальное нижнее белье

ASOS Curve, Victoria's Secret

Правильный цвет

Откроем страшную тайну — сексуален почти каждый цвет, если он органичен дизайну. В новых коллекциях сезона преобладает классика — красный и черный, нежный нюд, а также неожиданные варианты, например, фиолетовый и серебряный.

5 правил соблазнения: самое сексуальное нижнее белье

Victoria's Secret, ASOS Curve

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