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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

21 января 2017Личагина Полина

6 изобретений Кристиана Диора

ELLE вспоминает главные достижения легендарного кутюрье

21 января 1905 года родился Кристиан Диор, один из величайших модельеров эпохи. В этот день вспоминаем главные изобретения кутюрье.

New Look

Кристиан Диор фото

В 1947 году, когда Европа только начала восстанавливаться после пятилетней войны, Кристиан Диор создал силуэт, который навсегда вошел в историю под названием New Look. Этим, без сомнения, главным своим изобретением дизайнер сделал выдающийся вклад в мировую моду. Название придумал вовсе не он (а американская журналистка и редактор Кэрмел Сноу в своей рецензии на первую коллекцию дома Christian Dior), да и революцию Диор совершать не планировал - просто хотел, чтобы женщины в послевоенной Европе «снова выглядели красивыми». Мода времен Второй мировой войны казалась ему слишком уродливой: массивные поролоновые плечи, мешковатые юбки до колена, громадные туфли на платформах. Дизайнер считал, что вся эта одежда никак не подчеркивает достоинства женской фигуры. Проведя свое детство на северо-западном побережье Франции в окружении мамы и ее подруг, одевавшихся в роскошные платья Эдвардианской эпохи, он с ранних лет знал, что женщину красят подчеркнутая талия, пышная юбка в пол, корсеты и широкополые шляпы. Благодаря New Look женщины вновь стали слабым полом, начали одеваться в платья с покатыми плечами и осиной талией, а сам Диор незамедлительно получил мировое признание.

Барный пиджак

Барный пиджак Диор

Одно из главных изобретений Кристиана Диора — знаменитый барный пиджак, облегающий, укороченный, с оборкой пеплум по линии талии. Диор считал, что такой предмет гардероба просто необходим каждой даме, посещающей коктейли в отельных барах, поэтому и дал жакету такое название. Как правило, барный жакет Диор шил из атласа или шелковой ткани, дополняя его круглыми атласными пуговицами. Носить его он предложил с узкими брюками либо с фирменной юбкой-карандаш.

Юбка-карандаш

Знаменитая юбка-карандаш Dior

Неизменная часть знаменитого силуэта Christian Dior – изящная юбка-карандаш длиной чуть ниже колена. Созданная Диором с целью подчеркнуть соблазнительные изгибы женского тела, она и по сей день считается эталоном элегантности и стиля. Носить ее кутюрье предлагал с барным пиджаком или с облегающим топом.

Пышная юбка на узкой талии

Пышная юбка в пол Dior

Длинная пышная юбка в пол, собранная на талии и с кринолинами на бедрах, по-прежнему считается фирменным акцентом New Look и моды от Christian Dior. Порой на такие юбки у кутюрье уходило более 40 метров ткани, а весили многие из них несколько килограммов, что вызывало бурную критику со стороны коллег Диора. Как говорила о его творчестве Коко Шанель, «Диор не одевает женщин, а набивает». Тем не менее, такие юбки, которые предлагалось носить с туфлями на каблуке и облегающими декольтированными топами, очень нравились женщинам и пользовались необычайным спросом. Интересно, что благодаря уникальному крою юбки сохраняли свою жесткую форму даже при хранении на вешалке.

Золотой бюстгальтер

Золотой бюстгальтер от Диор

После своего триумфального дебюта в 1947 году Кристиан Диор каждый сезон до самой своей смерти представлял на радость многочисленным клиентам новые силуэты (зигзаг, тюльпан, так называемый H-cилуэт, или «стручковая фасоль», и другие), один за другим становившиеся классикой. В августе 1957 года, за пару месяцев до своей смерти от третьего инфаркта, 52-летний Диор впервые продемонстрировал на своем показе золотой бюстгальтер. Центральный элемент представленного на подиуме образа больше напоминал современный корсет на поясе с резинками и был вручную сшит из белого кружева, богато украшенного золотыми нитями. К поясу бюстгальтер крепился с помощью эластичной ленты — еще одного изобретения Диора.

Miss Dior

Miss Dior 1947

Кристиан Диор быстро проявил себя не только как мастер женской моды, но и как успешный предприниматель, первым начав лицензировать свой бренд. Помимо дизайна одежды он заинтересовался и другими аспектами бизнеса, в том числе выпуском женских духов. Первый парфюм дома Christian Dior был создан в том же 1947 году, что и знаменитая коллекция, положившая начало стилю New Look, и получил название «Miss Dior». «Я создал эти духи, чтобы окутать каждую женщину ароматом страсти и чтобы видеть в этом флаконе мои платья», - говорил Кристиан Диор. Шипровый аромат, созданный двумя знаменитыми парижскими парфюмерами Жаном Карлем и Полем Ваше, навсегда вошел в историю и до сих пор является одним из самых продаваемых в мире.

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