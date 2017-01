6 изобретений Кристиана Диора

В 1947 году, когда Европа только начала восстанавливаться после пятилетней войны, Кристиан Диор создал силуэт, который навсегда вошел в историю под названием New Look. Этим, без сомнения, главным своим изобретением дизайнер сделал выдающийся вклад в мировую моду. Название придумал вовсе не он (а американская журналистка и редактор Кэрмел Сноу в своей рецензии на первую коллекцию дома Christian Dior), да и революцию Диор совершать не планировал - просто хотел, чтобы женщины в послевоенной Европе «снова выглядели красивыми». Мода времен Второй мировой войны казалась ему слишком уродливой: массивные поролоновые плечи, мешковатые юбки до колена, громадные туфли на платформах. Дизайнер считал, что вся эта одежда никак не подчеркивает достоинства женской фигуры. Проведя свое детство на северо-западном побережье Франции в окружении мамы и ее подруг, одевавшихся в роскошные платья Эдвардианской эпохи, он с ранних лет знал, что женщину красят подчеркнутая талия, пышная юбка в пол, корсеты и широкополые шляпы. Благодаря New Look женщины вновь стали слабым полом, начали одеваться в платья с покатыми плечами и осиной талией, а сам Диор незамедлительно получил мировое признание.