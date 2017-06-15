25 стильных дождевиков на все случаи жизни

Лето бывает разным. Например, в этом году центральная часть России оказалась без солнца, зато с обильными дождями. Для тех, кто предпочитает гулять со свободными руками и не признает зонтов, есть прекрасная альтернатива — дождевик. Вариантов гораздо больше, чем кажется.

Яркие

Канареечный, кислотно-оранжевый или зефирно-розовый дождевик поднимет настроение, даже когда в прогнозе погоды обещают «+5 и сильный дождь». Для тех, кто следит за актуальными тенденциями, есть дождевики с крупными слоганами на спине — дань современной уличной моде.

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Moschino Monki Hunter Golden Ponies Stutterheim

Классические

Удлиненные дождевики цвета хаки или индиго — такая же летняя классика, как, например, бежевый тренч. Но если в последнем приятно гулять по городу, то в темно-синем дождевике хочется убежать к соснам на берегу моря — желательно, где-нибудь в Нормандию.

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Calvin Klein Uniqlo Terra New York Paul and Joe (Farfetch) Next

Укороченные

Гибрид дождевика с ветровкой вряд ли спасет в ливень, но для неспешной прогулки, когда что-то сверху вроде бы каплет, вполне подойдет. Укороченные дождевики могут напоминать кейп или спортивную куртку из-за бесчисленных резинок, регулирующих длину, — вариации бесконечны. Главное — наличие капюшона.

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H&M Uniqlo Moncler (Farfetch) Calcaterra (Farfetch) Next

Спортивные

Конечно, в дождь о спорте можно говорить лишь условно (если не считать таковым прогулку с собакой по лужам). Модели, напоминающие верх от спортивного костюма, отвечают запросам самых практичных — как, правило, они сшиты из немнущейся ткани, декорированы резинками на рукавах, подоле и карманах. При этом лаконичные варианты в спортивном стиле могут по-прежнему выглядеть элегантно — за такими стоит отправиться в Lacoste и Mango.

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Lacoste Superdry Rains Marni (Farfetch) Mango

Необычные

Дождевик по своей природе — вещь предельно утилитарная. Однако для тех, кто всегда стремится выделиться из толпы, тоже найдется решение. Что вам больше нравится, леопард от Christopher Kane или космический металлик от Calvin Klein?