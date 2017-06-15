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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

15 июня 2017

25 стильных дождевиков на все случаи жизни

Как не промокнуть пасмурным летом

Лето бывает разным. Например, в этом году центральная часть России оказалась без солнца, зато с обильными дождями. Для тех, кто предпочитает гулять со свободными руками и не признает зонтов, есть прекрасная альтернатива — дождевик. Вариантов гораздо больше, чем кажется.

Яркие

Канареечный, кислотно-оранжевый или зефирно-розовый дождевик поднимет настроение, даже когда в прогнозе погоды обещают «+5 и сильный дождь». Для тех, кто следит за актуальными тенденциями, есть дождевики с крупными слоганами на спине — дань современной уличной моде.

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  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [1] фото [1]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [1] фото [2]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [1] фото [3]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [1] фото [4]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [1] фото [5]

Moschino

Monki

Hunter

Golden Ponies

Stutterheim

Классические

Удлиненные дождевики цвета хаки или индиго — такая же летняя классика, как, например, бежевый тренч. Но если в последнем приятно гулять по городу, то в темно-синем дождевике хочется убежать к соснам на берегу моря — желательно, где-нибудь в Нормандию.

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  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [2] фото [4]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [2] фото [1]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [2] фото [2]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [2] фото [3]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [2] фото [5]

Calvin Klein

Uniqlo

Terra New York

Paul and Joe (Farfetch)

Next

Укороченные

Гибрид дождевика с ветровкой вряд ли спасет в ливень, но для неспешной прогулки, когда что-то сверху вроде бы каплет, вполне подойдет. Укороченные дождевики могут напоминать кейп или спортивную куртку из-за бесчисленных резинок, регулирующих длину, — вариации бесконечны. Главное — наличие капюшона.

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  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [3] фото [1]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [3] фото [2]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [3] фото [3]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [3] фото [4]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [3] фото [5]

H&M

Uniqlo

Moncler (Farfetch)

Calcaterra (Farfetch)

Next

Спортивные

Конечно, в дождь о спорте можно говорить лишь условно (если не считать таковым прогулку с собакой по лужам). Модели, напоминающие верх от спортивного костюма, отвечают запросам самых практичных — как, правило, они сшиты из немнущейся ткани, декорированы резинками на рукавах, подоле и карманах. При этом лаконичные варианты в спортивном стиле могут по-прежнему выглядеть элегантно — за такими стоит отправиться в Lacoste и Mango.

1/5
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [4] фото [5]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [4] фото [1]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [4] фото [2]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [4] фото [3]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [4] фото [4]

Lacoste

Superdry

Rains

Marni (Farfetch)

Mango

Необычные

Дождевик по своей природе — вещь предельно утилитарная. Однако для тех, кто всегда стремится выделиться из толпы, тоже найдется решение. Что вам больше нравится, леопард от Christopher Kane или космический металлик от Calvin Klein?

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  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [5] фото [5]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [5] фото [1]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [5] фото [2]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [5] фото [3]
  • 25 стильных дождевиков на все случаи жизни | галерея [5] фото [4]

Christopher Kane (Farfetch)

Woolrich

Mango

Mango

Calvin Klein

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