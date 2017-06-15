25 стильных дождевиков на все случаи жизни

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Как не промокнуть пасмурным летом
Лето бывает разным. Например, в этом году центральная часть России оказалась без солнца, зато с обильными дождями. Для тех, кто предпочитает гулять со свободными руками и не признает зонтов, есть прекрасная альтернатива — дождевик. Вариантов гораздо больше, чем кажется.
Канареечный, кислотно-оранжевый или зефирно-розовый дождевик поднимет настроение, даже когда в прогнозе погоды обещают «+5 и сильный дождь». Для тех, кто следит за актуальными тенденциями, есть дождевики с крупными слоганами на спине — дань современной уличной моде.
Moschino
Monki
Hunter
Golden Ponies
Stutterheim
Удлиненные дождевики цвета хаки или индиго — такая же летняя классика, как, например, бежевый тренч. Но если в последнем приятно гулять по городу, то в темно-синем дождевике хочется убежать к соснам на берегу моря — желательно, где-нибудь в Нормандию.
Calvin Klein
Uniqlo
Terra New York
Paul and Joe (Farfetch)
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Гибрид дождевика с ветровкой вряд ли спасет в ливень, но для неспешной прогулки, когда что-то сверху вроде бы каплет, вполне подойдет. Укороченные дождевики могут напоминать кейп или спортивную куртку из-за бесчисленных резинок, регулирующих длину, — вариации бесконечны. Главное — наличие капюшона.
H&M
Uniqlo
Moncler (Farfetch)
Calcaterra (Farfetch)
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Конечно, в дождь о спорте можно говорить лишь условно (если не считать таковым прогулку с собакой по лужам). Модели, напоминающие верх от спортивного костюма, отвечают запросам самых практичных — как, правило, они сшиты из немнущейся ткани, декорированы резинками на рукавах, подоле и карманах. При этом лаконичные варианты в спортивном стиле могут по-прежнему выглядеть элегантно — за такими стоит отправиться в Lacoste и Mango.
Lacoste
Superdry
Rains
Marni (Farfetch)
Mango
Дождевик по своей природе — вещь предельно утилитарная. Однако для тех, кто всегда стремится выделиться из толпы, тоже найдется решение. Что вам больше нравится, леопард от Christopher Kane или космический металлик от Calvin Klein?
Christopher Kane (Farfetch)
Woolrich
Mango
Mango
Calvin Klein
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