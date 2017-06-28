25 черных сумок через плечо для любого случая

Маленькая черная сумка через плечо — это такой же обязательный предмет гардероба, как белая рубашка или лаковые лодочки. Дизайнеры из сезона в сезон выпускают все новые вариации черных сумочек «счастливой женщины» (в нее должны помещаться только помада, телефон и паспорт), так что одной моделью ограничиться точно не получится. В этом сезоне мы советуем присмотреться к оригинальным силуэтам и формам: «слоненку» Loewe, микросумке Valentino, куда поместится в лучшем случае пудреница, «сердечку» Saint Laurent или сумке-ведру Diane Von Furstenberg. Тем, кто хочет найти лаконичную модель вне трендов, стоит изучить линию аксессуаров Hermès и Chanel. Впрочем, удачные варианты встречаются и в более демократичном сегменте: у Brahmin, Zara, Vera Bradley и Fossil можно найти ту самую сумку в пределах $200.