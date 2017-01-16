20 самых ярких образов мужской Недели моды в Милане

Сколько бы ни велась речь о слиянии мужских и женских показов, до окончательного упразднения гендерного деления шоу еще далеко – в Милане полным ходом идет мужская Неделя моды сезона осень-зима 2017. В обзоре ELLE – 20 самых запоминающихся образов из итальянской модной столицы: от традиционно роскошных Dolce & Gabbana до спортивно-минималистских Neil Barrett и романтичных Prada.