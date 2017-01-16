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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

16 января 2017

20 самых ярких образов мужской Недели моды в Милане

Главное с миланских подиумов

Сколько бы ни велась речь о слиянии мужских и женских показов, до окончательного упразднения гендерного деления шоу еще далеко – в Милане полным ходом идет мужская Неделя моды сезона осень-зима 2017. В обзоре ELLE – 20 самых запоминающихся образов из итальянской модной столицы: от традиционно роскошных Dolce & Gabbana до спортивно-минималистских Neil Barrett и романтичных Prada.

Dolce & Gabbana, осень-зима 2017

Dolce & Gabbana, осень-зима 2017

Dolce & Gabbana, осень-зима 2017

Dolce & Gabbana, осень-зима 2017

Dolce & Gabbana, осень-зима 2017

Dolce & Gabbana, осень-зима 2017

Ermenegildo Zegna, осень-зима 2017

Ermenegildo Zegna, осень-зима 2017

Ermenegildo Zegna, осень-зима 2017

Ermenegildo Zegna, осень-зима 2017

Versace, осень-зима 2017

Versace, осень-зима 2017

Versace, осень-зима 2017

Versace, осень-зима 2017

Prada, осень-зима 2017

Prada, осень-зима 2017

Prada, осень-зима 2017

Prada, осень-зима 2017

Neil Barrett, осень-зима 2017

Neil Barrett, осень-зима 2017

Moschino, осень-зима 2017

Moschino, осень-зима 2017

Missoni, осень-зима 2017

Missoni, осень-зима 2017

Marni, осень-зима 2017

Marni, осень-зима 2017

Marni, осень-зима 2017

Marni, осень-зима 2017

Salvatore Ferragamo, осень-зима 2017

Salvatore Ferragamo, осень-зима 2017

Emporio Armani, осень-зима 2017

Emporio Armani, осень-зима 2017

Emporio Armani, осень-зима 2017

Emporio Armani, осень-зима 2017

Emporio Armani, осень-зима 2017

Emporio Armani, осень-зима 2017

Diesel Black Gold, осень-зима 2017

Diesel Black Gold, осень-зима 2017

Daks, осень-зима 2017

Daks, осень-зима 2017

Защитная реакция: модные куртки 2017Кто делает французскую моду сегодня

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