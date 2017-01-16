20 самых ярких образов мужской Недели моды в Милане

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Главное с миланских подиумов
Сколько бы ни велась речь о слиянии мужских и женских показов, до окончательного упразднения гендерного деления шоу еще далеко – в Милане полным ходом идет мужская Неделя моды сезона осень-зима 2017. В обзоре ELLE – 20 самых запоминающихся образов из итальянской модной столицы: от традиционно роскошных Dolce & Gabbana до спортивно-минималистских Neil Barrett и романтичных Prada.
Dolce & Gabbana, осень-зима 2017
Dolce & Gabbana, осень-зима 2017
Dolce & Gabbana, осень-зима 2017
Ermenegildo Zegna, осень-зима 2017
Ermenegildo Zegna, осень-зима 2017
Versace, осень-зима 2017
Versace, осень-зима 2017
Prada, осень-зима 2017
Prada, осень-зима 2017
Neil Barrett, осень-зима 2017
Moschino, осень-зима 2017
Missoni, осень-зима 2017
Marni, осень-зима 2017
Marni, осень-зима 2017
Salvatore Ferragamo, осень-зима 2017
Emporio Armani, осень-зима 2017
Emporio Armani, осень-зима 2017
Emporio Armani, осень-зима 2017
Diesel Black Gold, осень-зима 2017
Daks, осень-зима 2017
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