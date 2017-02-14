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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

14 февраля 2017

20 идеальных пар кроссовок на весну

Варианты актуальной обуви, которые безупречно впишутся в гардероб нового сезона

Лаконичные кроссовки или кеды уже давно завоевали статус пары, без которой невозможно представить базовый гардероб. Эталонная версия кроссовок, подходящая практически к любому наряду, - монохромные варианты минималистского или ретро-силуэта. Базовые оттенки, отсутствие лишних декоративных деталей и неоспоримое удобство – составляющие универсальных кроссовок, идеально вписывающихся в каждый первый актуальный образ наступающей весны.

20 идеальных пар кроссовок на весну
20 идеальных пар кроссовок на весну

Героини street style хроник доказывают: кроссовки одинаково уместно смотрятся как в спортивных сочетаниях (мастер-класс по athleisure-образам в этом сезоне дает Мирослава Дума), так и в комплекте с идеально сидящими женственными платьями, брюками-дудочками и безупречно скроенными пальто. В обзоре ELLE – 20 новых и классических моделей кроссовок и кед, претендующих на звание самой незаменимой пары обуви будущей весны.

20 идеальных пар кроссовок на весну
Acne Studios

Acne Studios

adidas Originals

adidas Originals

Axel Arigato

Axel Arigato

Balenciaga

Balenciaga

Reebok

Reebok

Common Projects

Common Projects

Fenty Puma by Rihanna

Fenty Puma by Rihanna

Golden Goose Deluxe Brand

Golden Goose Deluxe Brand

Gosha Ribchinskiy x Fila

Gosha Ribchinskiy x Fila

J.W. Anderson

J.W. Anderson

Loewe

Loewe

Maison Margiela

Maison Margiela

Marni

Marni

Nike

Nike Air Max 95

Prada

Prada

Saint Laurent

Saint Laurent

Puma Basket Heart

Puma Basket Heart

Stella McCartney

Stella McCartney

Tod's

Tod's

Vans

Vans

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