20 идеальных пар кроссовок на весну

Лаконичные кроссовки или кеды уже давно завоевали статус пары, без которой невозможно представить базовый гардероб. Эталонная версия кроссовок, подходящая практически к любому наряду, - монохромные варианты минималистского или ретро-силуэта. Базовые оттенки, отсутствие лишних декоративных деталей и неоспоримое удобство – составляющие универсальных кроссовок, идеально вписывающихся в каждый первый актуальный образ наступающей весны.

Героини street style хроник доказывают: кроссовки одинаково уместно смотрятся как в спортивных сочетаниях (мастер-класс по athleisure-образам в этом сезоне дает Мирослава Дума), так и в комплекте с идеально сидящими женственными платьями, брюками-дудочками и безупречно скроенными пальто. В обзоре ELLE – 20 новых и классических моделей кроссовок и кед, претендующих на звание самой незаменимой пары обуви будущей весны.