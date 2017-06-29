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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

29 июня 2017

10 черных купальников на все времена

Что обязательно должно оказаться в вашем чемодане, когда вы отправитесь в отпуск

Каждый сезон дизайнеры выпускают новые, все более изощренные купальники. А девушки и рады — берут в недельный отпуск сразу несколько разных моделей в попытках сделать миллион эффектных фотографий. В ход идет все: кислотные цвета, пышные рюши, немыслимые разрезы и запоминающиеся слоганы. Но все-таки выигрышнее всего на снимках смотрится золотая классика — лаконичный однотонный купальник. Все гениальное, как всегда, просто. ELLE собрал десять моделей в классическом черном цвете, которые раз и навсегда решат вопрос «Что взять с собой на море?»

Incanto

Incanto

Stella McCartney

Stella McCartney

Victoria's Secret

Victoria's Secret

Lisa Marie Fernandez

Lisa Marie Fernandez

Triumph

Triumph

Calzedonia

Calzedonia

Calvin Klein

Calvin Klein

H&M

H&M

Alberta Ferretti

Alberta Ferretti

8

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