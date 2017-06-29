10 черных купальников на все времена

Каждый сезон дизайнеры выпускают новые, все более изощренные купальники. А девушки и рады — берут в недельный отпуск сразу несколько разных моделей в попытках сделать миллион эффектных фотографий. В ход идет все: кислотные цвета, пышные рюши, немыслимые разрезы и запоминающиеся слоганы. Но все-таки выигрышнее всего на снимках смотрится золотая классика — лаконичный однотонный купальник. Все гениальное, как всегда, просто. ELLE собрал десять моделей в классическом черном цвете, которые раз и навсегда решат вопрос «Что взять с собой на море?»