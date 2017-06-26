50 самых блестящих моментов в истории поп-культуры

Бриллианты всегда были лучшими друзьями девушек (и не только), помогая им ослеплять окружающих. Сейчас эту роль с почти таким же успехом выполняют кристаллы Swarovski, пайетки и стразы. ELLE вспомнил самые блестящие выходы звезд, украшения из фильмов и моменты с последних показов: от Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» до нарядов Ким Кардашьян и Бейонсе на Met Gala.