50 самых блестящих моментов в истории поп-культуры

Полная версия
От бриллиантов Мэрилин Монро и Одри Хепберн до сияющих нарядов Рианны и Кендалл Дженнер
Бриллианты всегда были лучшими друзьями девушек (и не только), помогая им ослеплять окружающих. Сейчас эту роль с почти таким же успехом выполняют кристаллы Swarovski, пайетки и стразы. ELLE вспомнил самые блестящие выходы звезд, украшения из фильмов и моменты с последних показов: от Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» до нарядов Ким Кардашьян и Бейонсе на Met Gala.
Мэрилин Монро в промо к фильму «В джазе только девушки»
Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани»
Элвис Пресли
Элизабет Тейлор в 1959 году
Анита Экберг с украшениями Cartier
Софи Лорен
Верушка в роли Саломеи, 1972 год
Элтон Джон в 1975 году
Майкл Джексон в 1981 году
Принцесса Диана в Вашингтоне в 1985 году
Либераче
Джоан Коллинз в роли Алексис Колби из сериала «Династия»
Уитни Хьюстон в 1987 году
Слик Рик
Мадонна и Майкл Джексон на премии «Оскар» в 1991 году
Тайра Бэнкс на показе Yves Saint Laurent Haute Couture в 1992 году
Ивана Трамп на показе Thierry Mugler весна-лето 1992
Показ Isaac Mizrahi весна-лето 1993
Сидни Кроуфорд в 1993 году
Николь Кидман в премии «Оскар» в 1995 году
Кейт Уинслет в ожерелье «Сердце океана» в фильме «Титаник»
Alexander McQueen, коллекция весна 1999 год
Донателла Версаче и принц Чарльз на вечеринке Diamonds are Forever в 1999 году
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards 2000
Пэрис Хилтон в Julien Macdonald на праздновании своего 21 дня рождения
Наталья Водянова в колье дизайна Тома Форда в 2012 году
Шарлиз Терон на премии «Оскар» 2004
Кайли Миноуг на первом концерте Showgirl Homecoming в 2005
Фаррелл Уильямс в 2006 году
Jean Paul Gaultier Haute Couture осень-зима 2006
Дженнифер Коннелли в Balmain на премьере фильма «Обещать — не значит жениться» в 2009 году
Показ Prada весна-лето 2010
Ева Лонгория в naeem Khan в Каннах в 2010 году
Леди Гага на новогодней вечеринке в 2011 году
Маска Martin Margiela Haute Couture осень 2012
Кара Делевинь на кинофестивале в Каннах в 2013 году
Кейт Мосс в Saint Laurent
Модель в маске из кристаллов, над которой визажист Пэт МакГрат трудилась 12 часов, на показ Givenchy весна-лето 2014
Дженнифер Лопес в Atelier Versace
Лили Дональдсон в нижнем белье, декорированном 150 тысячами кристаллов Swarovski, на шоу Victoria's Secret 2014
Рианна в Adam Selman на CFDA 2014
Бейонсе в Givenchy на Met Gala 2015
Ким Кардашьян в Roberto Cavalli на Met Gala 2017
Показ Jeremy Scott осень-зима 2017
Сапоги Saint Laurent осень-зима 2017
Рианна в сапогах Saint Laurent
Показ Gucci осень-зима 2017
Рианна в Gucci на фестивале Coachella 2017
Кендалл Дженнер в платье La Perla, расшитом 85000 кристаллов Swarovski, на Met Gala 2017
Спецпроекты