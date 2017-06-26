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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

26 июня 2017

50 самых блестящих моментов в истории поп-культуры

От бриллиантов Мэрилин Монро и Одри Хепберн до сияющих нарядов Рианны и Кендалл Дженнер

Бриллианты всегда были лучшими друзьями девушек (и не только), помогая им ослеплять окружающих. Сейчас эту роль с почти таким же успехом выполняют кристаллы Swarovski, пайетки и стразы. ELLE вспомнил самые блестящие выходы звезд, украшения из фильмов и моменты с последних показов: от Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» до нарядов Ким Кардашьян и Бейонсе на Met Gala.

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Мэрилин Монро в промо к фильму «В джазе только девушки»

ФотоGetty Images

Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани»

Элвис Пресли

Элизабет Тейлор в 1959 году

Анита Экберг с украшениями Cartier

Софи Лорен

Верушка в роли Саломеи, 1972 год

Элтон Джон в 1975 году

Майкл Джексон в 1981 году

Принцесса Диана в Вашингтоне в 1985 году

Либераче

Джоан Коллинз в роли Алексис Колби из сериала «Династия»

ФотоREX

Уитни Хьюстон в 1987 году

Слик Рик

Мадонна и Майкл Джексон на премии «Оскар» в 1991 году

Тайра Бэнкс на показе Yves Saint Laurent Haute Couture в 1992 году

Ивана Трамп на показе Thierry Mugler весна-лето 1992

Показ Isaac Mizrahi весна-лето 1993

Сидни Кроуфорд в 1993 году

Николь Кидман в премии «Оскар» в 1995 году

Кейт Уинслет в ожерелье «Сердце океана» в фильме «Титаник»

Alexander McQueen, коллекция весна 1999 год

ФотоREX

Донателла Версаче и принц Чарльз на вечеринке Diamonds are Forever в 1999 году

Бритни Спирс на MTV Video Music Awards 2000

Пэрис Хилтон в Julien Macdonald на праздновании своего 21 дня рождения

Наталья Водянова в колье дизайна Тома Форда в 2012 году

Шарлиз Терон на премии «Оскар» 2004

Кайли Миноуг на первом концерте Showgirl Homecoming в 2005

Фаррелл Уильямс в 2006 году

Jean Paul Gaultier Haute Couture осень-зима 2006

Дженнифер Коннелли в Balmain на премьере фильма «Обещать — не значит жениться» в 2009 году

Показ Prada весна-лето 2010

Ева Лонгория в naeem Khan в Каннах в 2010 году

Леди Гага на новогодней вечеринке в 2011 году

Маска Martin Margiela Haute Couture осень 2012

Кара Делевинь на кинофестивале в Каннах в 2013 году

Кейт Мосс в Saint Laurent

Модель в маске из кристаллов, над которой визажист Пэт МакГрат трудилась 12 часов, на показ Givenchy весна-лето 2014

Дженнифер Лопес в Atelier Versace

Лили Дональдсон в нижнем белье, декорированном 150 тысячами кристаллов Swarovski, на шоу Victoria's Secret 2014

Рианна в Adam Selman на CFDA 2014

Бейонсе в Givenchy на Met Gala 2015

Ким Кардашьян в Roberto Cavalli на Met Gala 2017

Показ Jeremy Scott осень-зима 2017

Сапоги Saint Laurent осень-зима 2017

Рианна в сапогах Saint Laurent

ФотоInstagram

Показ Gucci осень-зима 2017

Рианна в Gucci на фестивале Coachella 2017

ФотоInstagram

Кендалл Дженнер в платье La Perla, расшитом 85000 кристаллов Swarovski, на Met Gala 2017

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