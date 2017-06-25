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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

25 июня 2017

10 цитат из песен Джорджа Майкла, которые отлично смотрятся на футболках

В день рождения певца вспоминаем его лучшие песни

Клип группы Wham «Wake me up before you go go» запомнился нам далеко не одной только песней. Образ Джорджа Майкла в белой футболке Katherine Hamnett с бросской надписью Choose life - вот первое что приходит на ум при попытке вспомнить видеоряд. Тот факт что одежда - это способ самовыражения, мы осознали уже давно. Но идея воспринимать это постулат буквально понравилось нам особенно. Тем более что сегодня достаточно найти правильную белую футболку, а выбор надписи уже останется за вами. В честь дня рождения певца мы вспомнили самые дерзкие цитаты из его песен, которые будут идеально смотреться на вашей футболке

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  • 10 цитат из песен Джорджа Майкла, которые отлично смотрятся на футболках | галерея [1] фото [9]
  • 10 цитат из песен Джорджа Майкла, которые отлично смотрятся на футболках | галерея [1] фото [1]
  • 10 цитат из песен Джорджа Майкла, которые отлично смотрятся на футболках | галерея [1] фото [5]
  • 10 цитат из песен Джорджа Майкла, которые отлично смотрятся на футболках | галерея [1] фото [2]
  • 10 цитат из песен Джорджа Майкла, которые отлично смотрятся на футболках | галерея [1] фото [3]
  • 10 цитат из песен Джорджа Майкла, которые отлично смотрятся на футболках | галерея [1] фото [4]
  • 10 цитат из песен Джорджа Майкла, которые отлично смотрятся на футболках | галерея [1] фото [6]
  • 10 цитат из песен Джорджа Майкла, которые отлично смотрятся на футболках | галерея [1] фото [7]
  • 10 цитат из песен Джорджа Майкла, которые отлично смотрятся на футболках | галерея [1] фото [8]
  • 10 цитат из песен Джорджа Майкла, которые отлично смотрятся на футболках | галерея [1] фото [10]

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