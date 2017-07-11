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Звезды, природная красота которых ставится под сомнение
«Как можно быть настолько красивой?», - спрашивают поклонники в комментариях под постами голливудских звезд, но не получают ответа. Тогда им на помощь приходят таблоиды, которые подключают тяжелую артиллерию – например, пластических хирургов, раскрывающих секреты «истинной красоты звезд». ELLE выясняет, кого из знаменитостей чаще всего подозревают в пластике и справедливы ли эти подозрения.
Эмили Ратаковски в 14 лет
Эмили Ратаковски, 2017 год
Одна из самых обсуждаемых девушек в мире неоднократно говорила о том, что у нее своя грудь. Ратаковски рассказывала, что из-за выдающихся форм в 14 лет ее дразнили, а модельные агентства не хотели с ней работать. Видимо, именно тогда она решила, что сделает соблазнительный бюст своим главным достоинством. План сработал: сегодня Эмили по праву считается самой сексуальной женщиной планеты, но многие до сих пор не верят в ее природную красоту. Ратаковски также подозревают в ринопластике и коррекции губ. А недавно Эмили призналась, что в кино ей тоже «закрыт путь» из-за соблазнительных форм – мол, режиссеры видят в ней лишь «глупых кукол».
Дженнифер Лопес, 1996 год
Дженнифер Лопес, 2017 год
Кажется, 47-летняя Дженнифер Лопес нашла эликсир молодости – весь мир в один голос твердит, что сейчас она выглядит лучше, чем в юности, а певица лишь снисходительно улыбается. Секрет – в правильном питании и регулярных тренировках, уверяет Лопес. К тому же, признается, что никогда не употребляла алкоголь и не курила, а ботокс не делала, но если вдруг понадобится – почему нет? Джен подозревают в ринопластике и избавлении от комков Биша, однако певица отрицает вмешательство пластических хирургов, тем самым пропагандируя свой главный девиз – важно любить себя такой, какая вы есть.
Рене Зеллвегер, 2005 год
Рене Зеллвегер, 2017 год
Образ миловидной Бриджит Джонс, с которой всегда ассоциировалась Рене Зеллвегер, бесследно испарился, когда в 2014-м году актриса появилась на публике с другим лицом. Рене всегда обладала яркими чертами лица и никогда не обращалась к пластическому хирургу, однако в какой-то момент Зеллвегер передумала. Актриса сделала термолифтинг и лифтинг век – из-за чего ее лицо казалось совершенно неподвижным. Позже эффект маски прошел, поклонники выдохнули, но Рене так и не призналась в том, что начала борьбу с возрастом.
Ума Турман, 2006 год
Ума Турман, 2015 год
Явные перемены произошли и во внешности Умы Турман два года назад. И хотя многие попытались списать ее «новое лицо» на отсутствие макияжа и новую прическу, поклонники были непреклонны – Ума решилась на пластику. Хирурги сразу поставили диагноз Турман: круговая подтяжка лица в сочетании с блефаропластикой, возможно, липофилинг скул и небольшая пластика носа. Сама актриса спустя несколько дней после скандального выхода, заявила: «Полагаю, никому не понравился мой макияж».
Холли Берри, 2002 год
Холли Берри, 2017 год
По поводу внешности Холли Берри в Голливуде ходят настоящие легенды. «Она продала душу дьяволу?», - шутят поклонники, разглядывая фотографии 50-летней актрисы. Идеальное лицо, безупречная фигура – неужели пластическая хирургия тут ни при чем? Говорят, что когда-то актриса сделала ринопластику и увеличила грудь, но сама Берри это отрицает. Как и то, что периодически делает инъекции ботокса. Поклонники, само собой, Холли не верят – разве можно выглядеть так роскошно, когда разменяла шестой десяток. Но Берри непреклонна и по-прежнему прекрасна.
Белла Хадид, 2012 год
Белла Хадид, 2016 год
В 17 лет юная Белла сделала ринопластику, что очень заметно, если сравнить ее страные фотографии с сегодняшними. Но такой шаг, несомненно, был верным, ведь сегодня младшая Хадид – модель номер один в мире. Однако профессионалы также уверены, что Белла пошла на операцию по удалению комков Биша, чтобы обзавестись идеальными скулами. Модель никак не комментирует подозрения в пластике, а просто наслаждается славой самой сексуальной девушки планеты.
Иванка Трамп, 2000 год
Иванка Трамп, 2016 год
Чтобы стать настоящей красавицей, Иванке Трамп пришлось пойти на ряд пластических операций, но при этом девушка не утратила своей индивидуальности. В юности у Иванки был маленький подбородок, выдающийся нос и пухлые щечки, поэтому, как только она начала сниматься для журналов, решила исправить недоразумения природы. Трамп сделала ринопластику, увеличила подбородок, а также избавилась от комков Биша, добившись идеального овала лица. Многие также уверены, что Иванка увеличила грудь, но, судя по старым фотографиям, девушка всегда обладала соблазнительными формами.
Мелания Трамп, 1998 год
Мелания Трамп, 2017 год
Еще одна женщина из семейства Трамп – Мелания – всегда отрицала вмешательство пластических хирургов в свою внешность, но профессионалы со всего мира то и дело приписывают первой леди ряд операций. Во-первых, считают хирурги, Мелания делала кантопексию (коррекция наружного уголка глаз) и блефаропластику – из-за этого разрез ее глаз кажется столь необычным. Также Трамп неоднократно делала ринопластику – хирурги работали над кончиком, крыльями и горбинкой носа – и подтяжку лица. К тому же поклонники жены президента США уверены, что Мелания увеличила грудь. Первая леди же неустанно твердит – она собирается «стареть достойно, как ее мать».
Анджелина Джоли, 1998 год
Анджелина Джоли, 2016 год
Объемные губы Анджелины Джоли до сих пор вызывают споры, однако старые снимки актрисы доказывают - эта выдающаяся черта лица досталась ей от мамы. А вот их незначительному уменьшению поспособствовала пластика подбородка, сделанная Джоли на пике карьеры. Также Анджелина решилась на ринопластику, которая лишь украсила ее, и удалила комки Биша, что сделало овал ее лица таким безупречным.
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