«Как можно быть настолько красивой?», - спрашивают поклонники в комментариях под постами голливудских звезд, но не получают ответа. Тогда им на помощь приходят таблоиды, которые подключают тяжелую артиллерию – например, пластических хирургов, раскрывающих секреты «истинной красоты звезд». ELLE выясняет, кого из знаменитостей чаще всего подозревают в пластике и справедливы ли эти подозрения.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски в 14 лет

Эмили Ратаковски, 2017 год

Одна из самых обсуждаемых девушек в мире неоднократно говорила о том, что у нее своя грудь. Ратаковски рассказывала, что из-за выдающихся форм в 14 лет ее дразнили, а модельные агентства не хотели с ней работать. Видимо, именно тогда она решила, что сделает соблазнительный бюст своим главным достоинством. План сработал: сегодня Эмили по праву считается самой сексуальной женщиной планеты, но многие до сих пор не верят в ее природную красоту. Ратаковски также подозревают в ринопластике и коррекции губ. А недавно Эмили призналась, что в кино ей тоже «закрыт путь» из-за соблазнительных форм – мол, режиссеры видят в ней лишь «глупых кукол».

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес, 1996 год

Дженнифер Лопес, 2017 год

Кажется, 47-летняя Дженнифер Лопес нашла эликсир молодости – весь мир в один голос твердит, что сейчас она выглядит лучше, чем в юности, а певица лишь снисходительно улыбается. Секрет – в правильном питании и регулярных тренировках, уверяет Лопес. К тому же, признается, что никогда не употребляла алкоголь и не курила, а ботокс не делала, но если вдруг понадобится – почему нет? Джен подозревают в ринопластике и избавлении от комков Биша, однако певица отрицает вмешательство пластических хирургов, тем самым пропагандируя свой главный девиз – важно любить себя такой, какая вы есть.

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер, 2005 год

Рене Зеллвегер, 2017 год

Образ миловидной Бриджит Джонс, с которой всегда ассоциировалась Рене Зеллвегер, бесследно испарился, когда в 2014-м году актриса появилась на публике с другим лицом. Рене всегда обладала яркими чертами лица и никогда не обращалась к пластическому хирургу, однако в какой-то момент Зеллвегер передумала. Актриса сделала термолифтинг и лифтинг век – из-за чего ее лицо казалось совершенно неподвижным. Позже эффект маски прошел, поклонники выдохнули, но Рене так и не призналась в том, что начала борьбу с возрастом.

Ума Турман

Ума Турман, 2006 год

Ума Турман, 2015 год

Явные перемены произошли и во внешности Умы Турман два года назад. И хотя многие попытались списать ее «новое лицо» на отсутствие макияжа и новую прическу, поклонники были непреклонны – Ума решилась на пластику. Хирурги сразу поставили диагноз Турман: круговая подтяжка лица в сочетании с блефаропластикой, возможно, липофилинг скул и небольшая пластика носа. Сама актриса спустя несколько дней после скандального выхода, заявила: «Полагаю, никому не понравился мой макияж».

Холли Берри

Холли Берри, 2002 год

Холли Берри, 2017 год

По поводу внешности Холли Берри в Голливуде ходят настоящие легенды. «Она продала душу дьяволу?», - шутят поклонники, разглядывая фотографии 50-летней актрисы. Идеальное лицо, безупречная фигура – неужели пластическая хирургия тут ни при чем? Говорят, что когда-то актриса сделала ринопластику и увеличила грудь, но сама Берри это отрицает. Как и то, что периодически делает инъекции ботокса. Поклонники, само собой, Холли не верят – разве можно выглядеть так роскошно, когда разменяла шестой десяток. Но Берри непреклонна и по-прежнему прекрасна.

Белла Хадид

Белла Хадид, 2012 год

Белла Хадид, 2016 год

В 17 лет юная Белла сделала ринопластику, что очень заметно, если сравнить ее страные фотографии с сегодняшними. Но такой шаг, несомненно, был верным, ведь сегодня младшая Хадид – модель номер один в мире. Однако профессионалы также уверены, что Белла пошла на операцию по удалению комков Биша, чтобы обзавестись идеальными скулами. Модель никак не комментирует подозрения в пластике, а просто наслаждается славой самой сексуальной девушки планеты.

Иванка Трамп

Иванка Трамп, 2000 год

Иванка Трамп, 2016 год

Чтобы стать настоящей красавицей, Иванке Трамп пришлось пойти на ряд пластических операций, но при этом девушка не утратила своей индивидуальности. В юности у Иванки был маленький подбородок, выдающийся нос и пухлые щечки, поэтому, как только она начала сниматься для журналов, решила исправить недоразумения природы. Трамп сделала ринопластику, увеличила подбородок, а также избавилась от комков Биша, добившись идеального овала лица. Многие также уверены, что Иванка увеличила грудь, но, судя по старым фотографиям, девушка всегда обладала соблазнительными формами.

Мелания Трамп

Мелания Трамп, 1998 год

Мелания Трамп, 2017 год

Еще одна женщина из семейства Трамп – Мелания – всегда отрицала вмешательство пластических хирургов в свою внешность, но профессионалы со всего мира то и дело приписывают первой леди ряд операций. Во-первых, считают хирурги, Мелания делала кантопексию (коррекция наружного уголка глаз) и блефаропластику – из-за этого разрез ее глаз кажется столь необычным. Также Трамп неоднократно делала ринопластику – хирурги работали над кончиком, крыльями и горбинкой носа – и подтяжку лица. К тому же поклонники жены президента США уверены, что Мелания увеличила грудь. Первая леди же неустанно твердит – она собирается «стареть достойно, как ее мать».

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли, 1998 год

Анджелина Джоли, 2016 год