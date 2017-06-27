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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

27 июня 2017

Wellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса

Научиться играть в сквош, станцевать у ­балетного станка, подкачать ягодицы в зале — июнь благо­волит любым фитнес-подвигам

Wellness

Будут танцы

Теперь в студии Yoga Class занимаются не только йогой, но и боди-балетом. Говорят, такая тренировка — лучший способ оперативно похудеть, подкачать ноги и поднять ­самооценку. Чем не повод на часок-другой выйти из нирваны и поделать батманы у станка.

WellnessФОТОGetty Images

Все свое

Салоны красоты Aldo Coppola обзавелись собственными детокс-соками. В вашем распоряжении семь фруктово-овощных миксов. Каждый из них — настоящая витаминная бомба.

Wellness

Читай, город!

В книге «Держите спину прямо» индийский доктор Мосараф Али делится сакральными знаниями о здоровье позвоночника. Там можно найти советы по образу жизни, лечебные упражнения и даже наиболее удачные позы для сна. Методом доктора охотно пользуются его пациенты, в числе которых принц Чарльз и модель Кейт Мосс.

Wellness

Улыбаемся и машем

Стараниями студии Soul Rebel столица прочно подсела на сквош. С виду — это забавная игра, а на деле — убойное кардио. Стоит час побегать по корту, отбивая мячик от стены, и 1000 ккал сгорят как миленькие.

WellnessФОТОGetty Images

Уходи красиво

Вернуться из отеля all inclusive без лишнего веса? Не вопрос! Главное, помнить два простых правила. Первое: проснувшись, не спешите на завтрак. Для начала прогуляйтесь или поплавайте, чтобы «разбудить» метаболизм. И второе: подходить к шведскому столу лишь один раз и с маленькой тарелкой. Зато положить в нее можно все, что захочется.

WellnessФОТОGetty Images

Поп-звезда

Тренировка Butt Workout в центре Encore Fitness придумана для тех, кто хочет иметь твердые, как орех, ягодицы. За счет силовых упражнений и множества повторов мышцы быстро укрепятся, а «апельсиновая корка» исчезнет.

WellnessФОТОGetty Images

На фитнес-карте Москвы — новые координаты: студия Yeezy Fit. Здесь есть все — от ­йоги и стретчинга до кросс­фита и бокса.

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