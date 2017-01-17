Что бы сказал о вас Дональд Трамп? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

17 января 2017ЖУРНАЛ ELLE №12 январь

Wellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса

Держим руку на пульсе актуальных трендов и изобретений в области питания и фитнеса

В легком жанре

Провели праздники у холодильника? Опробуйте программу Organic Religion «Снижение веса». Три дня на овощных и фруктовых соках — и лишней жидкости с токсинами в организме значительно поубавится. Как пить дать!

Wellness

Задержи дыхание

Приложение Breath для Apple Watch переводит в режим no stress даже самых вспыльчивых пользователей: просто вдыхайте и выдыхайте по сигналу устройства на протяжении минуты. Если повторять такой ритуал регулярно, раздражительность и бессонница вам точно не грозят.

Wellness

Равняться на лучших

Всем, кто ведет сидячий образ жизни и боится обзавестись осанкой Конька-Горбунка, сдаем адрес ­студии Yoga Class (ул. Льва Толстого, 23, стр. 7, т. (499) 669 4014). Держать спину прямо учат на ­йоге критического выравнивания. Во время занятий используют специальные тренажеры, которые позволяют работать с самыми глубокими мышцами тела и костной тканью. Результат — никаких болей в суставах и ­позвоночнике.

WellnessФОТОGetty Images

Мне бы в небо

Прыжки на батуте или бег? Исследователи Американского физиологического сообщества голосуют за первый вариант. Свой выбор они объясняют тем, что пружинящая поверхность компенсирует до 80 % нагрузки на суставы. Жиры в процессе ­такой тренировки сжигаются куда быстрее: 20 минут беззаботных прыжков заменят час самого убойного кардио.

Свой человек

Таблетки «Фаза 2», блокирующие до 75 % сложных углеводов (от хлеба и макарон до гречки), снискали славу в кругах худеющих девушек. А чтобы окончательно покорить свою аудиторию, бренд начал сотрудничать с к.м.н., врачом-­эндокринологом Любовью Дергачевой. ­Получить у нее совет сможет любой желающий.

Wellness

Раскинули сети

World Class продолжает ­завоевывать территории — новый фитнес-центр расположился в ТЦ «Метрополис» (Ленинградское шоссе, 16а, стр. 4). Прокачать тело на тренажерах, устроить заплыв или прослыть гуру сайклинга? Выбирайте!

Wellness

7 способов очистить организмМарго Робби поправилась ради роли

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства
Здоровье7 способов очистить организм
ЗдоровьеС 5:00 до 7:00: как научиться вставать рано без усилий
НовостиМария Шарапова раскрыла секреты своей идеальной фигуры

ELLE рекомендует

ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
ПрактикаГлайды для губ: чем новые средства для губ отличаются от помад и блесков?
Практика5 правил ухода за волосами в зимний период
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус

Лучшее на Elle

ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

7 способов очистить организм

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.