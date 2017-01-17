Wellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса

Полная версия
Держим руку на пульсе актуальных трендов и изобретений в области питания и фитнеса
Провели праздники у холодильника? Опробуйте программу Organic Religion «Снижение веса». Три дня на овощных и фруктовых соках — и лишней жидкости с токсинами в организме значительно поубавится. Как пить дать!
Приложение Breath для Apple Watch переводит в режим no stress даже самых вспыльчивых пользователей: просто вдыхайте и выдыхайте по сигналу устройства на протяжении минуты. Если повторять такой ритуал регулярно, раздражительность и бессонница вам точно не грозят.
Всем, кто ведет сидячий образ жизни и боится обзавестись осанкой Конька-Горбунка, сдаем адрес студии Yoga Class (ул. Льва Толстого, 23, стр. 7, т. (499) 669 4014). Держать спину прямо учат на йоге критического выравнивания. Во время занятий используют специальные тренажеры, которые позволяют работать с самыми глубокими мышцами тела и костной тканью. Результат — никаких болей в суставах и позвоночнике.
Прыжки на батуте или бег? Исследователи Американского физиологического сообщества голосуют за первый вариант. Свой выбор они объясняют тем, что пружинящая поверхность компенсирует до 80 % нагрузки на суставы. Жиры в процессе такой тренировки сжигаются куда быстрее: 20 минут беззаботных прыжков заменят час самого убойного кардио.
Таблетки «Фаза 2», блокирующие до 75 % сложных углеводов (от хлеба и макарон до гречки), снискали славу в кругах худеющих девушек. А чтобы окончательно покорить свою аудиторию, бренд начал сотрудничать с к.м.н., врачом-эндокринологом Любовью Дергачевой. Получить у нее совет сможет любой желающий.
World Class продолжает завоевывать территории — новый фитнес-центр расположился в ТЦ «Метрополис» (Ленинградское шоссе, 16а, стр. 4). Прокачать тело на тренажерах, устроить заплыв или прослыть гуру сайклинга? Выбирайте!
Лучшее на Elle