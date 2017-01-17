Wellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса

В легком жанре

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Задержи дыхание

Приложение Breath для Apple Watch переводит в режим no stress даже самых вспыльчивых пользователей: просто вдыхайте и выдыхайте по сигналу устройства на протяжении минуты. Если повторять такой ритуал регулярно, раздражительность и бессонница вам точно не грозят.

Равняться на лучших

Всем, кто ведет сидячий образ жизни и боится обзавестись осанкой Конька-Горбунка, сдаем адрес ­студии Yoga Class (ул. Льва Толстого, 23, стр. 7, т. (499) 669 4014). Держать спину прямо учат на ­йоге критического выравнивания. Во время занятий используют специальные тренажеры, которые позволяют работать с самыми глубокими мышцами тела и костной тканью. Результат — никаких болей в суставах и ­позвоночнике.

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Мне бы в небо

Прыжки на батуте или бег? Исследователи Американского физиологического сообщества голосуют за первый вариант. Свой выбор они объясняют тем, что пружинящая поверхность компенсирует до 80 % нагрузки на суставы. Жиры в процессе ­такой тренировки сжигаются куда быстрее: 20 минут беззаботных прыжков заменят час самого убойного кардио.

Свой человек

Таблетки «Фаза 2», блокирующие до 75 % сложных углеводов (от хлеба и макарон до гречки), снискали славу в кругах худеющих девушек. А чтобы окончательно покорить свою аудиторию, бренд начал сотрудничать с к.м.н., врачом-­эндокринологом Любовью Дергачевой. ­Получить у нее совет сможет любой желающий.

Раскинули сети