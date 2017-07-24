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    24 июля 2017

    Все в себе: как гормоны влияют на вес?

    В обзоре ELLE — 7 гормонов, которые помогут похудеть

    Говорят, тело человека — это храм. Тогда гормоны — его серый кардинал, который влияет не только на наше настроение, но и на размер одежды. Генетика, диета и 30 минут в планке не гарантируют стройности, потому что есть скрытый фактор, управляющий весом, — гормоны.

    Кортизол

    Кортизол, он же гормон стресса, называют коварным врагом спортсменов, так как он разрушает мышечные ткани и ведет к увеличению жировой прослойки. Получая стресс, организм расходует большие запасы энергии и в качестве защитной реакции требует быстро ее восполнить с помощью еды. Постоянно высокий уровень кортизола ведет к хроническому стрессу и ухудшению метаболизма.

    Кортизол

    Худеющим на заметку: держите стресс под контролем с помощью медитаций или давайте ему выход динамичными техниками вроде бокса. Включите в рацион цитрусы — витамин С снизит кортизол на 30%, а про кофе лучше забудьте: кофеин поднимает уровень гормона в крови.

    Адреналин

    Адреналин хоть и родственник кортизола, но имеет обратное действие на обменные процессы. Этот гормон мобилизуется для компенсации стресса и сильных эмоций в организме, а также при сильном недосыпе. Скачок адреналина подавляет чувство голода, расщепляет жиры и высвобождает энергию, зато набор веса чреват сильным снижением гормона и, как следствие, ухудшением обмена веществ.

    Худеющим на заметку: иногда устраивайте себе небольшую встряску, для этого не обязательно прыгать с парашютом: попробуйте виндсерфинг, боевые искусства, плавание с дельфинами или сноуборд — приток адреналина гарантирован.

    Адреналин

    Лептин

    Тот самый коварный гормон, который сообщает мозгу о том, что пришло время перекусить шоколадкой. Лептин отвечает за аппетит и насыщение: во время приема пищи он дает сигнал о том, что организм насытился, а при снижении лептина наш аппетит резко возрастает. Не только еда, но и сон влияет на количество гормона — отсюда факт, что люди, спящие менее семи часов за ночь, более склонны к ожирению.

    Худеющим на заметку: поддерживать лептин в норме не так уж сложно, просто не экономьте на сне и употребляйте больше продукты, богатые Омега-3 кислотами.

    Лептин

    Эстроген

    Стероидные женские гормоны эстрогены увеличивают вес в геометрической прогрессии —набор веса напрямую зависит от их дефицита. Эстроген влияет на менструальный цикл и распределение жировых отложений. Именно поэтому с наступлением менопаузы, когда его уровень падает, женщины стремительно поправляются. Зачастую недостаток половых гормонов провоцирует любовь к сладкому. Организм ищет эстрогены в жировых отложениях и начинает запасать их в области талии. Одновременно у женщины падает уровень тестостерона, отвечающего за мышцы, — их становится меньше, а жира больше.

    Худеющим на заметку: без консультации врача лечить дисбаланс половых гормонов нельзя. Но можно скорректировать питание, отказавшись от пива, кофе, бобовых, сахара и добавив в рацион суперфуды и клетчатку (свежие фрукты и овощи).

    Эстроген

    Инсулин

    Страстью к конфетам, пончикам и прочим лакомствам, а также лишними сантиметрами в талии мы обязаны инсулину — именно он в ответе за синтез глюкозы в организме. Помните об этом, заказывая очередную порцию капучино с карамельным сиропом.

    Худеющим на заметку: не допускайте резких скачков инсулина. Потребляйте больше белков, чем углеводов (исключите продукты белого цвета), и не пропускайте тренировки — нагрузки лучше всего нормализуют сахар в крови.

    Инсулин

    Грелин

    Гормон голода грелин часто устраивает срывы поклонницам жестоких диет. Скачок гормона может быть вызван к тому же недосыпом, а результатом станет зверский аппетит, ведущий к перееданию.

    Худеющим на заметку: забудьте о газировках и прочих напитках на фруктозе. Налегайте на рыбу, гречку, отруби, кисломолочные продукты, не дожидаясь чуства голода: ешьте небольшими порциями каждые ‪3-4 часа‬.

    Дофамин

    Дофамин

    Без него мы стали бы унылыми толстыми ипохондриками: дофамин (он же в народе гормон удовольствия) повинен во многих наших слабостях (в том числе чревоугодии), в то же время избыточный вес является следствием дефицита гормона —это замкнутый круг. Дофамин помогает контролировать вес, просто нужно научиться получать удовольствие от «правильных» продуктов.

    Худеющим на заметку: обуздать дофамин помогут зеленый чай, рыба, клубника, бананы и яблоки — эти продукты богаты тирозином, из которого синтезируется дофамин.

    Дофамин

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