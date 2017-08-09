Во имя красоты: что добавить в воду, чтобы сделать ее полезной

Сколько жидкости необходимо пить в день ? Вопрос с бесконечным числом ответов. Идеальный объем зависит от множества факторов: веса, физической активности, диеты... И, конечно, температуры окружающей среды. Когда жарко, уровень гидратации должен быть выше — нормально, что тело просит пить побольше. Хотя, будем честны, многие из вас выполняют хотя бы программу минимум? Только 23% людей на земле выпивают в сутки рекомендованные два литра. Лето — отличное время для того, чтобы попробовать новые способы поддерживать гидратацию, с дополнительными преимуществами для здоровья и внешности.

Название «супервода» диетологи ввели по аналогии с суперфудами

Речь идет о натуральном и здоровым напитке, обогащенном питательными веществами. В дополнение к процессу гидратации (и, банально, более приятному утолению жажды) он обладает и другими преимуществами для организма: активирует метаболизм, ухаживает за кожей и волосами, выводит токсины, заряжает энергией... Для приготовления необходимы только три ингредиента: вода, фрукты и травы.

Вода: основа любого рецепта; предпочтительно, минеральная (как вариант — кокосовая). В нее можно добавить несколько столовых ложек розовой воды для вкуса или сока алоэ вера, чтобы почистить пищеварительную систему.

Фрукты: чаще всего мы останавливаем свой выбор на классике — лимоне. Прежде, чем добавить дольки в напиток или выжать в стакан несколько капель сока, оставьте цитрус «согреться» до комнатной температуры.

Травы: мята, имбирь, розмарин... Несколько веточек этих или других растений в ходе приготовления дают не только деликатный пряный аккорд, но и помогают поправить здоровье.

Промойте фрукты, порежьте их на кусочки средней толщины и вместе с травами положите в стеклянный кувшин или банку (лучше всего с герметичной крышкой), добавив воды. Закройте и дайте настояться от 2 до 12 часов в холодильнике. А после этого процедите.