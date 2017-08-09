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    09 августа 2017

    Во имя красоты: что добавить в воду, чтобы сделать ее полезной

    Пять простых напитков с суперспособностями

    Сколько жидкости необходимо пить в день? Вопрос с бесконечным числом ответов. Идеальный объем зависит от множества факторов: веса, физической активности, диеты... И, конечно, температуры окружающей среды. Когда жарко, уровень гидратации должен быть выше — нормально, что тело просит пить побольше. Хотя, будем честны, многие из вас выполняют хотя бы программу минимум? Только 23% людей на земле выпивают в сутки рекомендованные два литра. Лето — отличное время для того, чтобы попробовать новые способы поддерживать гидратацию, с дополнительными преимуществами для здоровья и внешности.

    что добавить в воду, чтобы сделать ее полезной

    Что такое детокс-вода или «супервода»?

    Название «супервода» диетологи ввели по аналогии с суперфудами

    Речь идет о натуральном и здоровым напитке, обогащенном питательными веществами. В дополнение к процессу гидратации (и, банально, более приятному утолению жажды) он обладает и другими преимуществами для организма: активирует метаболизм, ухаживает за кожей и волосами, выводит токсины, заряжает энергией... Для приготовления необходимы только три ингредиента: вода, фрукты и травы.

    Вода: основа любого рецепта; предпочтительно, минеральная (как вариант — кокосовая). В нее можно добавить несколько столовых ложек розовой воды для вкуса или сока алоэ вера, чтобы почистить пищеварительную систему.

    Фрукты: чаще всего мы останавливаем свой выбор на классике — лимоне. Прежде, чем добавить дольки в напиток или выжать в стакан несколько капель сока, оставьте цитрус «согреться» до комнатной температуры.

    Травы: мята, имбирь, розмарин... Несколько веточек этих или других растений в ходе приготовления дают не только деликатный пряный аккорд, но и помогают поправить здоровье.

    Промойте фрукты, порежьте их на кусочки средней толщины и вместе с травами положите в стеклянный кувшин или банку (лучше всего с герметичной крышкой), добавив воды. Закройте и дайте настояться от 2 до 12 часов в холодильнике. А после этого процедите.

    Для стимуляции обмена веществ и пробуждения тела

    Для стимуляции обмена веществ и пробуждения тела

    Ингредиенты: минеральная вода, долька лимона, долька грейпфрута, пять долек яблок и половина стебля сельдерея (или половинка киви).

    Этот напиток ускоряет метаболизм, а также борется с клеточным окислением. Фрукты в его составе заводят систему пищеварения после ночной апатии, поэтому идеальное время для такого напитка — это утро, до завтрака.

    Для кожи

    Для кожи

    Ингредиенты: минеральная вода, четыре куска дыни, половина абрикоса и пакетик зеленого чая.

    Приглашенная звезда в списке — зеленый чай, который придает коже естественное сияние без хайлайтера и является мощным антиоксидантом. В компании с низкокалорийный арбузом поможет чувствовать себя хорошо и снаружи, и внутри. Отличная составляющая полноценного завтрака.

    Для плоского живота

    Для плоского живота

    Ингредиенты: минеральная вода, три груши, клубника и звездочка аниса.

    После слишком плотного обеда этот напиток поможет почувствовать себя лучше и легче. Клубника в сочетании с анисом снимет ощущение тяжести и частично оберегает от токсичных веществ.

    Для занятий спортом

    Для занятий спортом

    Ингредиенты: кокосовая вода и два кусочка ананаса.

    Этот простой дуэт имеет колоссальную способность восстанавливать и аккумулировать энергию, что просто идеально после тренировки. Более натуральная альтернатива готовым напиткам, которые принимают спортсмены — 100% источник энергии, богатый питательными веществами и увлажняющий кожу. К тому же такой сладкий и вкусный!

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