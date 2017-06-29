Самозванцы: упражнения, которые не позволят вам похудеть

Вот уже второй месяц вы исправно ходите в спортзал, отказываетесь от сладкого и пьете много воды. Но стрелка весов упрямо стоит на месте, а вы близки к отчаянию. Без паники: мы знаем, в чем дело. Скорее всего, вы тренируетесь по программе, которая никогда не позволит вам похудеть, зато можете быть уверены: за роль накачанной Чудо-женщины вы могли бы сразиться с амазонкой Галь Гадот. Объясняем, какие упражнения точно не стоит выполнять, если вы хотите сбросить вес.

Приседания

Если хочется привести бедра в тонус, приседания — самый идеальный вариант, но только если у вас нет лишнего веса. В противном случае вам обеспечена слава Ким Кардашьян. Впрочем, аппетитные формы стали визитной карточкой телезвезды, но не забывайте, что без вмешательства пластических хирургов дело не обошлось. И если при таких формах у Ким стройные ноги, то вы рискуете обзавестись еще и весьма округлыми ляжками.

Отжимания

Многие путают отжимания с планкой и ошибочно считают, что они приводят в тонус все тело, да еще и увеличивают грудь. Да, небольшое количество отжиманий во время занятий сделают руки рельефными, однако не стоит уделять им отдельные тренировки: увеличение груди и мышц груди — разные вещи. Если вы преследуете цель походить на пловца — специальные тренировки в бассейне справятся с этой задачей быстрее.

Упражнения для спины

Безусловно, спину нужно укреплять, тем более если вы начали заниматься спортом совсем недавно. Но для этого не обязательно тянуть вес в 20 килограммов каждые два дня. Во-первых, вы можете повредить спину, во-вторых, кроме анти-женственных «крыльев» в области шеи, как у Джейсона Момоа (которому положено), ничего не приобретете. Лучше обратитесь к той же самой планке или плаванию.

Упражнения для ног

Вместо того, чтобы перегружать ноги на тренажерах, многие из которых затрагивают и ягодицы - а тут мы возвращаемся к первому пункту - чаще делайте махи ногами или выпады. И помните: чем интенсивнее выполняется упражнение, тем быстрее уходит вес.

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