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29 июня 2017

Самозванцы: упражнения, которые не позволят вам похудеть

Все о том, почему вы много тренируетесь, но не можете избавиться от лишнего веса

Вот уже второй месяц вы исправно ходите в спортзал, отказываетесь от сладкого и пьете много воды. Но стрелка весов упрямо стоит на месте, а вы близки к отчаянию. Без паники: мы знаем, в чем дело.

Скорее всего, вы тренируетесь по программе, которая никогда не позволит вам похудеть, зато можете быть уверены: за роль накачанной Чудо-женщины вы могли бы сразиться с амазонкой Галь Гадот. Объясняем, какие упражнения точно не стоит выполнять, если вы хотите сбросить вес.

Приседания

Упражнения, которые не позволят вам похудеть

Если хочется привести бедра в тонус, приседания — самый идеальный вариант, но только если у вас нет лишнего веса. В противном случае вам обеспечена слава Ким Кардашьян. Впрочем, аппетитные формы стали визитной карточкой телезвезды, но не забывайте, что без вмешательства пластических хирургов дело не обошлось. И если при таких формах у Ким стройные ноги, то вы рискуете обзавестись еще и весьма округлыми ляжками.

Отжимания

Упражнения, которые не позволят вам похудеть

Многие путают отжимания с планкой и ошибочно считают, что они приводят в тонус все тело, да еще и увеличивают грудь. Да, небольшое количество отжиманий во время занятий сделают руки рельефными, однако не стоит уделять им отдельные тренировки: увеличение груди и мышц груди — разные вещи. Если вы преследуете цель походить на пловца — специальные тренировки в бассейне справятся с этой задачей быстрее.

Упражнения для спины

Упражнения, которые не позволят вам похудеть

Безусловно, спину нужно укреплять, тем более если вы начали заниматься спортом совсем недавно. Но для этого не обязательно тянуть вес в 20 килограммов каждые два дня. Во-первых, вы можете повредить спину, во-вторых, кроме анти-женственных «крыльев» в области шеи, как у Джейсона Момоа (которому положено), ничего не приобретете. Лучше обратитесь к той же самой планке или плаванию.

Упражнения для ног

Упражнения, которые не позволят вам похудеть

Вместо того, чтобы перегружать ноги на тренажерах, многие из которых затрагивают и ягодицы - а тут мы возвращаемся к первому пункту - чаще делайте махи ногами или выпады. И помните: чем интенсивнее выполняется упражнение, тем быстрее уходит вес.

Лайфхаки для интенсивного похудения

via GIPHY

Во-первых, не рассчитывайте на то, что вы начнете худеть после первого же занятия. Если ваш организм не привык к нагрузкам, мышцы начнут набухать, тем самым прибавляя вам 1-2 лишних килограмма, но постепенно тело придет в норму.

Во-вторых, занимайтесь бегом, боксом, аэробикой, танцами, плаванием, кроссфитом — эти виды спорта считаются наиболее жиросжигающими.

В-третьих, старайтесь не есть минимум за три часа до сна, не злоупотреблять мучными и жирными изделиями, не позволяйте себе крепкий алкоголь (максимум два бокала белого сухого по праздникам) и сладкие напитки — да, любимый карамельный латте еще опаснее, чем полплитки шоколада.

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