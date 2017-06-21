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21 июня 2017

С ног на голову: звезды, которые занимаются йогой

Знаменитости, посвятившие тайному знанию асан большую часть своей жизни

В любой непонятной ситуации они медитируют или принимают замылосватую позу - звезды точно знают, как избавиться от стресса прямо здесь и сейчас. Сегодня, во Всемирный день йоги, ELLE рассказывает о знаменитостях, которые постигли дзен. Присоединитесь?

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