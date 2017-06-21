С ног на голову: звезды, которые занимаются йогой

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Знаменитости, посвятившие тайному знанию асан большую часть своей жизни
В любой непонятной ситуации они медитируют или принимают замылосватую позу - звезды точно знают, как избавиться от стресса прямо здесь и сейчас. Сегодня, во Всемирный день йоги, ELLE рассказывает о знаменитостях, которые постигли дзен. Присоединитесь?
Ева Лонгория
Карли Клосс
Кэндис Свейнпол
Майли Сайрус
Рози Хантингтон-Уайтли
Джессика Альба
Хайди Клум
Виктория Боня
Виктория Бекхэм
Дженнифер Энистон
Ксения Собчак
Вера Брежнева
Наталья Чистякова-Ионова
Леди Гага
Ирина Шейк
Хилари Дафф
Жизель Бюндхен
Миранда Керр
Алессандра Амбросио
Бейонсе
Бар Рафаэли
Бехати Принслу и Адам Левин
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