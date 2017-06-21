С ног на голову: звезды, которые занимаются йогой

В любой непонятной ситуации они медитируют или принимают замылосватую позу - звезды точно знают, как избавиться от стресса прямо здесь и сейчас. Сегодня, во Всемирный день йоги, ELLE рассказывает о знаменитостях, которые постигли дзен. Присоединитесь?