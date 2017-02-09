Пять опасных продуктов, о которых вы должны забыть навсегда

Сразу оговоримся: потребление этих продуктов совсем не означает, что если вы съедите их несколько раз, то можете заработать рак или умереть. Но, тем не менее, сделайте над собой усилие и, если у вас есть выбор, лучше забудьте про их существование. И вот почему.

Плавленый сыр

В идеальном мире плавленым сыром должен бы называться горячий тягучий раклет или фондю — томившееся на медленном огне швейцарское удовольствие. Не тут-то было. Первым вам, скорее, придет на ум холодный плотный треугольник на кусочке белого хлеба за завтраком или в тревел-боксе авиакомпании. Классический фабричный плавленый сыр — это не совсем сыр. В большинстве случаев его изготавливают из сырных отходов (например, с вкусовыми отклонениями, но ни в коем случае не испорченных), смешанных с молочными продуктами, коллагенновыми и пищевыими красителями. Высокое содержание натрия и колоссальный процент жиров могут повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, а фосфатные пищевые добавки сказаться на почках и костях, так как нарушают баланс кальция. Ко всему прочему, он еще и очень калорийный.

Маргарин

Для ученого мира слово «маргарин» давно стало синонимом транс-жиров, а те, в свою очередь, гастрономической метафорой на тему «вселенского зла». В немилость продукт впал после многочисленных исследований ученых Британского факультета здравоохранения (позднее к англичанам присоединились датчане и шведы), которые доказали, что этот тип растительных жиров — самый опасный из всех существующих. Потребление транс-жиров (они отлично всасываются в кровь и переносятся по всему организму) приводит к тому, что клетки теряют свою способность получать необходимые питательные вещества и выделять через мембрану токсины. Возможный риск — множественные патологии: от сахарного диабета II типа и ожирения до онкологии, болезни печени и нервной системы.

Сладости «без сахара»

Продукты с пометкой sugar free, как правило, содержат искусственные заменители сахара. Не сложно догадаться, что по большей части речь идет о синтетических веществах, которые «не считываются» пищеварительной системой — организм их просто-напросто не переваривает. Список негативных эффектов «диетической» конфетки довольно внушительный: здесь и развитие депрессии, и гормональный дисбаланс, и разрушение нервных клеток, и, как не парадоксально, лишний вес.

Хлебные изделия

Только спокойствие! Любимую сдобу и мякушку белого никто не отменял, при условии, что вы держите лишние килограммы под контролем. Речь идет о группе продуктов, содержащих бромат калия (внимательно читайте упаковку!), который даже в век повального увлечения органикой, увы, все же встречается. В ряде исследований это вещество, которое используют в процессе выпечки, связывают с онкологическими заболеваниями. В Калифорнии об этой угрозе даже сообщается на этикетке продукта.

Поп-корн для микроволновки