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23 декабря 2016

Прямая спина: как сделать осанку красивой?

Комплекс специальных упражнений, который вернет здоровье позвоночнику

«Не сутулься», — пожалуй, все в детстве слышали эту фразу от родителей. Однако, судя по статистике, вняли совету немногие — по последним данным, от сколиоза страдает почти треть взрослого населения России. Тем временем проблемы с позвоночником часто становятся причиной острых болей в спине и ухудшения работы всех систем организма. Кроме того, походка теряет грациозность и легкость. Спасти положение могут лишь регулярные упражнения на мышцы спины. Так, в федеральной сети фитнес-клубов X-Fit для исправления осанки была запущена специальная программа — корригирующий тренинг. Во время тренировки вы направленно работаете над внутренними мышцами спины, удерживающими суставы в анатомически правильном положении. Заметим, что это не экспресс-метод: каждое занятие продолжается 60-90 минут, а трудиться придется от двух месяцев до нескольких лет, в зависимости от сложности нарушений. Но результат того стоит. Эксперт и координатор направления групповых программ сети X-Fit Руслан Панов уверяет: на финише вас ждут отличное самочувствие, уверенность в себе и аристократичная осанка. Бонус — избавление от лишних сантиметров.

Прямая спина: как сделать осанку красивой?

Сидячий образ жизни, недостаток физической нагрузки, неправильное положение спины во время работы за компьютером рано или поздно дают о себе знать, поэтому для лечения или поддержания себя в форме тренеры X-Fit советуют пройти тренинг всем без исключения. Наслаждаться здоровой осанкой после прохождения корригирующего тренинга можно не меньше полугода. При этом тренеры обещают, что при еженедельной профилактике в зале боли в спине не вернутся. «Поскольку мы не только тренируем выносливость и силу, но и буквально обучаем мышцы двигаться в пределах заданных природой функций и поддерживать суставы, эффект от занятий пролонгированный», — говорит Руслан Панов.

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