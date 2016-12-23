Прямая спина: как сделать осанку красивой?

«Не сутулься», — пожалуй, все в детстве слышали эту фразу от родителей. Однако, судя по статистике, вняли совету немногие — по последним данным, от сколиоза страдает почти треть взрослого населения России. Тем временем проблемы с позвоночником часто становятся причиной острых болей в спине и ухудшения работы всех систем организма. Кроме того, походка теряет грациозность и легкость. Спасти положение могут лишь регулярные упражнения на мышцы спины. Так, в федеральной сети фитнес-клубов X-Fit для исправления осанки была запущена специальная программа — корригирующий тренинг. Во время тренировки вы направленно работаете над внутренними мышцами спины, удерживающими суставы в анатомически правильном положении. Заметим, что это не экспресс-метод: каждое занятие продолжается 60-90 минут, а трудиться придется от двух месяцев до нескольких лет, в зависимости от сложности нарушений. Но результат того стоит. Эксперт и координатор направления групповых программ сети X-Fit Руслан Панов уверяет: на финише вас ждут отличное самочувствие, уверенность в себе и аристократичная осанка. Бонус — избавление от лишних сантиметров.