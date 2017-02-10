Простые позы йоги, которые помогут справиться с любой болью

Головная боль

По данным исследований международной консалтинговой фирмы GFK около 57% жителей планеты регулярно страдает от головной боли или мигрени. Однако облегчить мучения можно естественным образом — заняв определенную позицию... в йоге! Древняя восточная практика дает возможность не только найти баланс между разумом и телом, но и помогает существенно снизить боль. Прежде, чем принять лекарство, попробуйте эти асаны — они уменьшают стресс, усиливают приток крови, снимают напряжение в теле и восстанавливают силы.

Марджариасана, или Поза кошки

Пожалуй, самая элементарная асана, которая только существует в йоге, но при этом польза от нее колоссальная. Опуститесь на четвереньки, стараясь расположить колени на ширине таза и ладони на уровне плеч; голова опущена вниз. Все строго на одной линии. Максимально округлите спину, пытаясь выгнуть ее вверх, как кошечка. Повторите несколько раз — почувствуйте, как боль отступает, а в теле появляется легкость.



Джану Ширшасана, или Поза головы на колене

Кто бы мог подумать, что ненавистное упражнение на растяжку с уроков физ-ры в школе может послужить отличной базой для эффективной асаны против мигреней (например, связанных с переменой погоды). Сядьте на пол, подтяните левую пятку к промежности, а левое колено оттяните назад насколько это возможно. Правую ногу оставьте выпрямленной. Положите руки на правое колено, расслабьте мышцы спины, сделайте вдох и медленно наклонитесь вперед, скользя руками по правой ноге в сторону стопы — нужно ухватиться за стопу или правую лодыжку руками, постараться коснуться подбородком колена. Выполнять позу минуту, а затем повторить тоже самое со второй ногой. Следите за тем, чтобы не поднимать ягодицы и не округлять спину. Вы почувствуете как разум стал яснее, а мигрень постепенно отступает.

Боль в спине

Адхо мукха шавасана, или Поза собаки, смотрящей вверх

Асана эффективна для снятия боли в спине и укрепления позвоночника. Встаньте на четвереньки, пальцы рук держите строго впереди, прижав крепко к полу. Вдохните и выдохните, одновременно разгибая колени. Спину выпрямите, а поясницу прогните. В таком положении одну линию образуют голова, опущенная вниз между рук, шея и спина. Ягодицы напряжены, а лопатки направлены вовнутрь. Выдержите 5-8 вдохов-выдохов и вновь опуститесь на четвереньки.

Ардха Чандрасана, или Поза половины луны

Специалисты Мексиканского института йоги указывают, что эта поза помогает снять напряжение и боль с поясничного отдела позвоночника, мышц ног и коленей. Встаньте прямо, стопы строго параллельно друг другу. Наклонитесь влево и поставьте ладонь на расстоянии примерно 20 сантиметров от стопы. Сосредоточьтесь на точках опоры, чтобы не потерять равновесие. Плавно приподнимите вверх левую ногу, постепенно выпрямляя ее и разворачивая стопу вверх. В таком положении вдохните и выдохните несколько раз. Вытяните вперед правую руку — взгляд вниз, при этом все тело должно находиться в одной плоскости.

Менструальные боли

Согласно учению йоги и аюрведы, весь лунный цикл (менструацию) мы должны отдыхать, посвятить себя медитации, читать и выполнять мягкие асаны. И хотя по физиологическим причинам на это время накладывается множество ограничений, в йоге существует целый комплекс позиций, которые, наоборот, способны поддержать женщину в дискомфортное время, в том числе, снизить болевые ощущения.

Баласана, или Поза младенца

Сложно представить себе нечто более комфортное и уютное в йоге, чем поза младенца. Такая асана помогает справиться со спазмами в нижней части спины и живота и позволяет немного отдохнуть. Опуститесь на колени (колени и стопы держите вместе) и сядьте на пятки. На медленном вдохе поднимите руки над головой, а на выдохе — опустите на пол перед собой, наклоняясь вперед и касаясь лбом пола. Оставайтесь в позе в течение 5-10 полных дыханий.

Паванамуктасана, или Поза освобождение ветра