Продукты, которые вызывают чувство усталости

Резкое чувство усталости очень часто возникает после плотного обеда. Однако причиной сонливости может быть не только чересчур обильный прием пищи. ELLE выяснил, какие продукты заставляют нас чувствовать себя уставшими.



Сладости

Большое количество сахара резко повышает уровень глюкозы в организме, а когда он так же резко падает, человек чувствует упадок сил. Такой же эффект может вызвать выпечка и макаронные изделия.



Индейка

В составе этого мяса птицы присутствует особый вид белков, который оказывает на организм человека расслабляющее действие. Поэтому выбирать индейку в качестве основного блюда на обед не стоит: работоспособность снизится в разы.

Жареная пища

На переваривание жареных, особенно на масле, продуктов, организм тратит очень много сил, вследствие чего человек быстрее устает.

Энергетические батончики

Подобный перекус уместен только перед тренировкой, поскольку содержит высокое количество калорий. Если же вы не найдете способ их быстро потратить, то просто почувствуете усталость от их избытка.

Газированные и спиртные напитки

Газированные напитки чаще всего сочетают в себе сахар и кофеин. Вкупе они приносят сумасшедший скачок быстроусвояемой глюкозы, что сначала дает кратковременный заряд энергии, а затем вызывает сильную сонливость. С алкогольными напитками ситуация обстоит несколько иначе: они оказывают расслабляющее действие и вызвают желание спать, но во время сна организм тратит все силы на интоксикацию, а не на восстановление энергии.

Кофе