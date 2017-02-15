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15 февраля 2017Сергеева Алина

Почему витамин D — суперзвезда здоровья и красоты?

Все о главном витамине красоты

Антиоксидант и главный витамин красоты, он считается самым недооцененным компонентом нашего рациона. А между тем именно витамин D отвечает и за похудение, и за иммунитет, и даже за блеск в глазах. Пластический хирург Андрей Искорнев (клиника Platinental) рассказал ELLE, почему витамин D — настоящая суперзвезда в вопросах женского здоровья.

Почему витамин D — суперзвезда здоровья и красоты?

Что такое витамин D? Это гормон, который наш организм воспроизводит, когда кожа подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей. Если вы проводите много времени на солнце, то, скорее всего, употреблять витамин D дополнительно вам не нужно. Но это не очень типичная ситуация для России, где полгода длится зима.

Раньше мы считали, что витамин D нужен детям, чтобы избежать рахита, а взрослым для укрепления костей. Исследования последних лет доказали — без витамина D не только слабеют кости, но также стареет кожа, нарушается менструальный цикл, падает иммунитет, мы с трудом переносим нагрузки и стресс, ухудшается настроение, наблюдаются проблемы с весом и либидо. Словом, не будет преувеличением сказать, что веществом XXI века объявлен «солнечный» витамин D. В последние два десятилетия он прошел путь от признания его важности не только для здоровья костей, но и для профилактики или лечения сотни заболеваний от депрессии до рака.

Сегодня врачи проверяют уровень содержания витамина D в крови у своих пациентов и в случае его дефицита рекомендуют принимать в качестве таблеток или уколов. По последним исследованиям, в нашей стране дефицитом витамина D страдает примерно половина населения. Многие продвинутые специалисты в наше время, прежде чем прописать лечение, допустим, от артрита, делают тест на уровень витамина D — зачастую нормализация его в крови и станет оптимальным лечением или профилактикой.

Почему витамин D — суперзвезда здоровья и красоты?

На что влияет витамин D?

1. Метаболизм. Да, да, с помощью витамина D можно реально похудеть. Он действует как гормон и регулирует углеводный обмен. Витамин D нужен женщинам для улучшения обмена веществ, снижения массы тела, улучшения работы сердечно-сосудистой системы.

2. Витамин D — главный витамин для повышения женского либидо. Тот самый блеск в глазах — это как раз история из этой оперы.

3. Улучшение настроения и избавление от депрессии. Еще один симптом нехватки витамина D — депрессия, необоснованная грусть и уныние. Но, как только организм получит нужное количество вещества, все эти проблемы бесследно исчезнут.

4. Заряд энергии. Витамин D — лучшее средство от повышенной утомляемости.

5. Укрепление костей. Помощь в заживлении переломов — это все он, наш незаменимый помощник.

6. Лечение самого разного рода заболеваний — вплоть до профилактики онкологии.

Почему витамин D — суперзвезда здоровья и красоты?

Где содержится витамин D? Во-первых, это солнце, солнце и еще раз солнце. Также витамин D можно получить из продуктов — сливочного масла, сыра, молока, печени, яичного желтка, жирной рыбы. Можно пить витамин D в капсулах: взрослым рекомендуется ежедневно принимать 600 МЕ, старше 70 лет — 800 МЕ. В случае серьезного дефицита врач может прописать пациенту 4000 МЕ ежедневно. Иногда витамин D вводят инъекционно.

Прежде чем начать принимать витамин D, сдайте в любой лаборатории тест на его содержание в вашей крови. Дело в том, что при его избытке образуется лишний кальций, который откладывается в сосудах, сердце, почках, легких, а это ведет к закупорке артерий. Словом, при грамотном подходе вы можете значительно улучшить свое здоровье и заметно похорошеть. Но меры предосторожности в виде лабораторного анализа не помешают.

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