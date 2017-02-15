Почему витамин D — суперзвезда здоровья и красоты?

Антиоксидант и главный витамин красоты, он считается самым недооцененным компонентом нашего рациона. А между тем именно витамин D отвечает и за похудение, и за иммунитет, и даже за блеск в глазах. Пластический хирург Андрей Искорнев (клиника Platinental) рассказал ELLE, почему витамин D — настоящая суперзвезда в вопросах женского здоровья.

Что такое витамин D? Это гормон, который наш организм воспроизводит, когда кожа подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей. Если вы проводите много времени на солнце, то, скорее всего, употреблять витамин D дополнительно вам не нужно. Но это не очень типичная ситуация для России, где полгода длится зима.

Раньше мы считали, что витамин D нужен детям, чтобы избежать рахита, а взрослым для укрепления костей. Исследования последних лет доказали — без витамина D не только слабеют кости, но также стареет кожа, нарушается менструальный цикл, падает иммунитет, мы с трудом переносим нагрузки и стресс, ухудшается настроение, наблюдаются проблемы с весом и либидо. Словом, не будет преувеличением сказать, что веществом XXI века объявлен «солнечный» витамин D. В последние два десятилетия он прошел путь от признания его важности не только для здоровья костей, но и для профилактики или лечения сотни заболеваний от депрессии до рака.

Сегодня врачи проверяют уровень содержания витамина D в крови у своих пациентов и в случае его дефицита рекомендуют принимать в качестве таблеток или уколов. По последним исследованиям, в нашей стране дефицитом витамина D страдает примерно половина населения. Многие продвинутые специалисты в наше время, прежде чем прописать лечение, допустим, от артрита, делают тест на уровень витамина D — зачастую нормализация его в крови и станет оптимальным лечением или профилактикой.

На что влияет витамин D? 1. Метаболизм. Да, да, с помощью витамина D можно реально похудеть. Он действует как гормон и регулирует углеводный обмен. Витамин D нужен женщинам для улучшения обмена веществ, снижения массы тела, улучшения работы сердечно-сосудистой системы. 2. Витамин D — главный витамин для повышения женского либидо. Тот самый блеск в глазах — это как раз история из этой оперы. 3. Улучшение настроения и избавление от депрессии. Еще один симптом нехватки витамина D — депрессия, необоснованная грусть и уныние. Но, как только организм получит нужное количество вещества, все эти проблемы бесследно исчезнут. 4. Заряд энергии. Витамин D — лучшее средство от повышенной утомляемости. 5. Укрепление костей. Помощь в заживлении переломов — это все он, наш незаменимый помощник. 6. Лечение самого разного рода заболеваний — вплоть до профилактики онкологии.

Где содержится витамин D? Во-первых, это солнце, солнце и еще раз солнце. Также витамин D можно получить из продуктов — сливочного масла, сыра, молока, печени, яичного желтка, жирной рыбы. Можно пить витамин D в капсулах: взрослым рекомендуется ежедневно принимать 600 МЕ, старше 70 лет — 800 МЕ. В случае серьезного дефицита врач может прописать пациенту 4000 МЕ ежедневно. Иногда витамин D вводят инъекционно.