Пить шампанское полезно для здоровья

Если задать вопрос о том, какой напиток считается самым уместным на любом празднике, то, безусловно, в рейтинге ответов шампанское будет занимать верхнюю строчку. Но при этом мало кто знает, что хотя это и не призыв к действию, но на самом деле шампанское полезно для здоровья. Почему ученые пришли к такому выводу — в обзоре ELLE.

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Стоит ли упоминать, что бутылка шампанского является неотъемлемым атрибутом праздничного стола? Но не всем известно, что оно является одним из самых низкокалорийных алкогольных напитков. В частности, если речь идет о фужере полусухого или брюта, то он содержит всего 95 ккал. В свою очередь, бокал полусухого белого или красного вина — от 135 до 200 ккал. Кроме того, если говорить о том, чем полезно шампанское, нельзя забывать, что этот напиток содержит в своем составе полифенол — мощнейший антиоксидант, который способствует профилактике болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также других заболеваний мозга. И как следствие, те люди, которые предпочитают этот напиток другим, меньше страдают проблемами с памятью.

Нервное напряжение, по мнению некоторых врачей, также можно снимать небольшим количеством шампанского. Главное в данном случае — не переборщить с дозой. Как отмечают специалисты, для того, чтобы организм получил все необходимые и полезные вещества из этого напитка, достаточно выпить один или два бокала. Помимо прочего, говоря о том, полезно ли шампанское, нельзя не упомянуть тот факт, что винная кислота, которая содержится в этом напитке, может помочь девушкам с жирной кожей, так как она обладает антибактериальными свойствами. По заверениям косметологов, уже после недельного курса умывания брютом тон кожи становится ровнее. И информация, которая точно придется по душе азиатским женщинам, — помимо прочего шампанское обладает отбеливающим эффектом. Как бы странно это ни звучало, но умеренные дозы этого напитка также отлично влияют и на работу сердца. Все потому, что шампанское активизирует кровообращение, расширяет сосуды и способствует снижению артериального давления. Кроме того, как и все вина, оно помогает бороться с повышенным холестерином.