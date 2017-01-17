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17 января 2017

Пить шампанское полезно для здоровья: миф или правда?

Все секреты популярного напитка

Если задать вопрос о том, какой напиток считается самым уместным на любом празднике, то, безусловно, в рейтинге ответов шампанское будет занимать верхнюю строчку. Но при этом мало кто знает, что хотя это и не призыв к действию, но на самом деле шампанское полезно для здоровья. Почему ученые пришли к такому выводу — в обзоре ELLE.

Пить шампанское полезно для здоровьяФОТОGetty Images

Стоит ли упоминать, что бутылка шампанского является неотъемлемым атрибутом праздничного стола? Но не всем известно, что оно является одним из самых низкокалорийных алкогольных напитков. В частности, если речь идет о фужере полусухого или брюта, то он содержит всего 95 ккал. В свою очередь, бокал полусухого белого или красного вина — от 135 до 200 ккал.

Кроме того, если говорить о том, чем полезно шампанское, нельзя забывать, что этот напиток содержит в своем составе полифенол — мощнейший антиоксидант, который способствует профилактике болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также других заболеваний мозга. И как следствие, те люди, которые предпочитают этот напиток другим, меньше страдают проблемами с памятью.

Пить шампанское полезно для здоровья

Нервное напряжение, по мнению некоторых врачей, также можно снимать небольшим количеством шампанского. Главное в данном случае — не переборщить с дозой. Как отмечают специалисты, для того, чтобы организм получил все необходимые и полезные вещества из этого напитка, достаточно выпить один или два бокала.

Помимо прочего, говоря о том, полезно ли шампанское, нельзя не упомянуть тот факт, что винная кислота, которая содержится в этом напитке, может помочь девушкам с жирной кожей, так как она обладает антибактериальными свойствами. По заверениям косметологов, уже после недельного курса умывания брютом тон кожи становится ровнее. И информация, которая точно придется по душе азиатским женщинам, — помимо прочего шампанское обладает отбеливающим эффектом.

Как бы странно это ни звучало, но умеренные дозы этого напитка также отлично влияют и на работу сердца. Все потому, что шампанское активизирует кровообращение, расширяет сосуды и способствует снижению артериального давления. Кроме того, как и все вина, оно помогает бороться с повышенным холестерином.

Пить шампанское полезно для здоровья

Не удивляйтесь, если друзья, которые любят пропустить за ужином бокал-другой шампанского, будут заверять вас, что в последнее время почти перестали болеть. Этот феномен вполне объясним. Как утверждают ученые, в данном напитке, помимо прочего, содержится вещество под названием танин, способное стимулировать работу иммунной системы. Как следствие, люди, предпочитающие шампанское другим видам слабоалкогольных напитков, в меньшей степени подвержены вирусам. Конкуренцию им могут составить лишь те, кто предпочитает оберегать свой организм курсами поливитаминов или другими народными средствами, повышающими иммунитет.

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